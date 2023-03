Oroscopo del mese di Marzo 2023: le previsioni di Artemide per tutti i segni

Oroscopo del mese di Marzo 2023. Ecco le previsioni di Artemide. Scopri tutti i segreti delle stelle e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti, rispetto alla Terra, influiscono su amore, amicizia lavoro e salute per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Questo mese, Giove e Venere si uniranno, portando un periodo romantico che influenzerà positivamente chi è pronto per la famiglia, il matrimonio e le relazioni. Inoltre, i sogni che si hanno da tempo possono finalmente diventare realtà a marzo, magari grazie all'aiuto di altre persone. Ma per far sì che ciò accada, è importante comunicare e dialogare di più. Artemide consiglia di esprimere i propri sentimenti, ma con delicatezza. Le parole dette e i progetti fatti in questo periodo avranno conseguenze a lungo termine.

Ariete

Questo mese avrai un grande potere di seduzione e l'opportunità di realizzare i tuoi piani. Marzo ti offrirà la possibilità di fare grandi progressi, grazie alla tua forza e alle risorse a tua disposizione. Potresti anche fare un bel salto in avanti economicamente. Qualcosa di inaspettato potrebbe accadere a tuo favore, ma stai attento a non entrare in conflitto o a fidarti troppo di qualcuno, perché il tradimento è sempre possibile. Anche le persone a cui sei vicino potrebbero ferirti, quindi fai attenzione a chi ti circonda.

Toro

A marzo, le tue vecchie idee e piani potrebbero finalmente diventare realtà. Senti un'energia che ti sprona ad andare avanti senza limiti. Tuttavia, potresti anche sentirti stanco delle persone, dei continui contatti e delle azioni non necessarie. Perciò, è importante che tu prenda il tuo tempo per riposare. Questo è il momento di fare silenzio e di ascoltare il tuo corpo. Devi trovare un equilibrio tra lavoro e riposo, perché questo mese potrebbe essere impegnativo.

Gemelli

Le persone intorno a te cercheranno continuamente di mettere alla prova la tua forza e potresti finire per dubitare delle tue azioni. Tuttavia, questo è il momento giusto per fissare obiettivi ambiziosi che pensavi di non poter raggiungere. Questo mese, riuscirai ad avvicinarti rapidamente ai tuoi obiettivi grazie alle risorse che ti saranno messe a disposizione. Per i Gemelli che sapranno cogliere le opportunità, marzo potrebbe essere un mese straordinario.

Cancro

Riuscirai a capire esattamente dove vuoi andare e la tua vecchia visione del mondo potrebbe essere completamente distrutta. Ma da queste rovine potrebbero emergere nuove risorse. Potrebbero entrare nella tua vita nuove persone e mentori che ti offriranno nuove strade. Ti consiglio di guardare con attenzione il mondo che ti circonda, senza farti prendere dalle emozioni o dai nervi. Questo potrebbe portare a nuove esperienze grazie al passaggio a un nuovo livello di sviluppo. Il tuo compito è quello di rilassarti e di essere aperto alle possibilità. E sicuramente arriveranno.

Leone

Potresti notare di avere acquisito nuove abilità e competenze. Hai un vero potere sugli eventi che ti circondano e noterai che le persone hanno fiducia in te, nonostante possano esserci alcuni controlli. Ci saranno anche persone che cercheranno di destabilizzarti e di mettere a repentaglio la tua serenità, ma questo è solo un test che ti permetterà di capire se sei pronto per cogliere maggiori opportunità.

Vergine

Potrebbero aprirsi per te interessanti opportunità di lavoro o addirittura potresti ottenere una promozione. In ogni caso, il tuo impegno nei processi di lavoro, se non in questo mese, verrà apprezzato più avanti, quindi continua a lavorare sodo. A metà del mese, potresti percepire delle possibilità anche in ambito amoroso. Inoltre, i tuoi obiettivi e piani originari potrebbero subire dei cambiamenti e potrebbero verificarsi degli eventi imprevisti. Tuttavia, se affronterai queste situazioni nel modo giusto, ne trarrai beneficio. Lotta per i tuoi diritti, perché se ti arrenderai questo mese, potresti preoccuparti e pentirtene in seguito. Cerca di ottenere il supporto di persone influenti. Per la Vergine è arrivato il mese della lotta e della vittoria.

Bilancia

Questo mese potrebbe nascere un amore dall'amicizia con un partner d'affari per te, Bilancia. Se vuoi fare un viaggio romantico, però, assicurati di organizzarlo come si deve. In generale, marzo sarà un mese stabile, ma potrebbero esserci alcune preoccupazioni. Potrebbero esserci nell’attività lavorativa o potresti avere preoccupazioni per i tuoi cari. Non devi sentirti sopraffatto dal lavoro che si sta accumulando.

Scorpione

Per gli Scorpione, questo mese sarà pieno di attività. Se sei alla ricerca di un nuovo lavoro, potresti trovare una nuova opportunità questo mese. Tuttavia, potrebbe anche esserci una situazione in cui qualcuno metterà in discussione la tua autorità o spezzerà il tuo cuore. Grazie a queste sfide, potresti capire che la direzione che stavi prendendo non era la tua strada. Sarà un periodo di conflitto, con possibili problemi con i figli o con i tuoi cari, quindi assicurati di prenderti cura della tua salute.

Sagittario

Questo mese potrebbero esserci cambiamenti inaspettati nella tua casa, come una vendita, un acquisto, una riparazione o, in alcuni casi, un divorzio. Tuttavia, se sei aperto al dialogo, i problemi potranno essere risolti. Non aver paura di chiedere aiuto ai tuoi amici, possono darti saggi consigli. Per quanto riguarda i soldi, potresti ottenere un profitto entro la metà del mese, quindi non trascurare le buone offerte.

Capricorno

Per i Capricorno questo mese, il tema del denaro è rilevante. Ci saranno molte opportunità: cambierai campo di attività, modo di guadagnare, qualcuno aprirà un'attività in proprio, o almeno farà dei passi in questa direzione. Puoi comprare un'auto o fare un viaggio. Coloro che lo hanno sognato a lungo possono cominciare a programmare la creazione di una famiglia. Tuttavia, tutto nella tua vita arriverà attraverso la resistenza. Inoltre, un gran numero di contatti, in particolare quelli di lavoro, può stancarti molto. Gli affari questa settimana non funzioneranno nel modo desiderato.

Acquario

Tieni d'occhio le tue finanze e la tua salute perché potresti avere delle sorprese. Avrai voglia di spendere soldi, comprare qualcosa per la casa, viaggiare lontano o fare qualcosa di dispendioso, ma non vale la pena rischiare. Si consiglia agli Acquario di pianificare il proprio budget in modo da non finire in uno stato di nevrosi. Fai attenzione ai soldi o il cattivo umore ti accompagnerà per tutto il mese.

Pesci

I Pesci possono iniziare i loro progetti interessanti e la vita da zero se desideri da tempo ricominciare. La seconda metà può essere trovata tra amici o in una cerchia ristretta. Tutto ciò può avvenire sullo sfondo di un cuore spezzato, quindi potrebbero esserci eventi contrastanti. Sii vigile e concentrati su ciò che desideri. Questo ti darà una risorsa in più.

© Riproduzione riservata