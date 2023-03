Oroscopo dell'Amore per la settimana 27 febbraio-5 marzo: le previsioni di Artemide.

Ariete

Se hai litigato con il tuo partner, non osare interrompere la comunicazione. I malintesi accadono a tutti in una relazione, bruciare i ponti può essere un'idea molto stupida. A causa di questa decisione, spezzerai l'idillio nell'unione con la tua anima gemella.

Toro

Il tuo partner probabilmente riceverà più "rifiuti" da te questa settimana del solito. Tuttavia, la qualità della relazione non si deteriorerà. Le ragioni di ciò risiederanno nella comprensione della persona che ami, perché sa che c'è un motivo se stai ignorando le sue richieste.

Gemelli

Forse nei prossimi sette giorni il partner aspetterà rivelazioni da parte tua. Se la seconda metà richiede ancora di parlare di una questione particolare, non affrettarti ad accontentarla. Non sei in grado di dare spiegazioni in queto momento, ma almeno sii onesto con te stesso.

Cancro

Nei prossimi sette giorni, i rappresentanti del segno del Cancro dovranno mostrare saggezza. Cerca di non mettere alla prova la pazienza del tuo partner, specialmente quando è eccitato o triste. Puoi facilmente risolvere tutto con una carezza. È meglio fare concessioni e ascoltare attentamente la tua anima gemella.

Leone

Forse il tuo partner comincia a essere troppo invadente. Prova a spiegare alla tua anima gemella la necessità di uno spazio personale. A volte è importante dire l'amara verità piuttosto che tenere all'oscuro il proprio partner. Artemide raccomanda di scegliere le parole con più attenzione in modo che non si creino crepe insanabili nella relazione.

Vergine

Se sei alla ricerca di un amore amarrito da molto tempo, allora le Stelle dell'oroscopo non ti consigliano di arrenderti. Probabilmente incontrerai questa settimana la persona che ti farà girare la testa. Potrebbe benissimo essere amore a prima vista, quindi non arrenderti assolutamente.

Bilancia

Non appena senti che una persona cara sta cercando di aiutarti in un'attività in cui sei un asso, affrettati a spiegare che puoi farcela da solo. A causa di un problema, potrebbe sorgere un conflitto nella coppia, quindi lascia le questioni lavorative per un altro periodo.

Scorpione

Se hai programmato un appuntamento romantico per mercoledì o venerdì, dovresti prepararti in anticipo. Certo, non vale la pena provare a perdersi in lunghe discussioni. Pensare a organizzare un incontro romantico e prenotare al ristorante. È importante tenere tutto sotto controllo.

Sagittario

I Sagittario possono pensare che il loro partner stia mettendo alla prova la loro pazienza. Tuttavia, non è affatto così. Gli errori commessi involontariamente non sono causati dalla voglia di turbarti. Tutti abbiamo periodi in cui tutto va storto. È importante mostrare empatia con la persona che ami e fornire il supporto necessario.

Capricorno

Se i rappresentanti di questo segno sono soli, questa settimana è in grado di risolvere un problema amoroso. L'importante è essere meno critici nei confronti del sesso opposto. Non siamo tutti perfetti, quindi devi abituarti all'idea che non ci sono prìncipi o principesse.

Acquario

Questa settimana non dovresti lasciare il tuo partner solo con i suoi problemi. Tutto può essere molto più serio di quanto immagini. Prova a parlare con la tua anima gemella, ma discuti in anticipo i termini della conversazione. Forse ci sono argomenti proibitici da affrontare in questo momento della relazione amorosa.

Pesci

La comunicazione con il partner per i Pesci può fallire. Cerca di non farti prendere dal panico in anticipo, perché succede a tutti. Concentrati sui problemi di lavoro e impiega tutte le tue forze fuori dalla relazione di coppia. Dopo ti sentirai soddisfatto e potrai affrontare il tuo partner con più serenità.

