Oroscopo di domani 7 marzo 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 7 marzo 2023

Oroscopo di domani 7 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

Giorno dedicato alla ridefinizione dei progetti. Dopo la fase “creativa” inizia il lavoro di fino: sfrondare, aggiustare e renderli concretizzabili. L’amore è magnifico, ma oggi ci vorrà un’idea brillante per evitare che si areni nella quotidianità.

Toro. 21/4 – 20/5

Impegnati ma sereni, vi godete il clima disteso in casa e con gli amici. Tra piacevoli chiacchierate, la giornata scorre via liscia come l’olio. Sensazione di totale benessere: corpo e mente viaggiano all’unisono, apprezzando quello che la vita regala.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un martedì di ordinaria routine. L’attenzione si focalizza su situazioni già viste che renderete sopportabili con un pizzico di umorismo. Bisogno di privacy. Accettate serenamente che ogni tanto anche voi avete l’esigenza di uscire dalla mischia.

Cancro. 22/6 – 22/7

Atmosfera sorridente, con il sestile lunare che rende il partner espansivo e affettuoso. Giocate bene la partita, potrete strappare promesse. Occorre una logica stringente per chiudere una trattativa con un interlocutore che sembra proprio un osso duro.

Leone. 23/7 – 23/8

Giornata piena dal punto di vista lavorativo. Soddisfacente sotto il profilo della professionalità che vi vale l’apprezzamento dei colleghi. Il fronte del cuore oggi tace, ma l’amico a quattro zampe, compagno fidato, vi accoglie festoso come sempre.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna percorre il vostro segno sostenuta da Urano. Ancorati saldamente a terra, vi occupate di faccende concrete e di idee ambiziose, ma sostenibili. Non è facile accettare che una persona vicina sia fredda e distaccata, ma non è una vostra responsabilità.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non pretendete troppo, quando le circostanze non sono del tutto a favore. Seguite le indicazioni che la vita quotidianamente vi offre. Se l’isolamento non è motivato dalla necessità di riflettere, evitate di escludere chi vi vuole bene.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’impulso costruttivo della Bianca Signora in Vergine sgombra il campo da eventuali voli di fantasia, rimettendo il senso pratico al primo posto. Affrontate con saggezza tutto e tutti, ascoltando chi conoscete e stimate: vi indirizzerà per il meglio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il Sole e la Luna, rispettivamente nei panni della famiglia e del lavoro, si contendono le vostre attenzioni. Genitori, figli e capo ufficio vi vorrebbero onnipresenti. Cercasi metodo, ordine, senso pratico. Afferrateli al volo se li avvistate, oggi ne avrete davvero bisogno.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Disaccordi tra gli amici in merito ai programmi per la serata? Puntando sul vostro senso pratico, potete mediare e trovare soluzioni condivise da tutti. Avrete l’opportunità di chiarire alcune questioni in ambito amoroso o familiare, non perdetela per orgoglio.

Acquario. 21/1 – 19/2

Martedì senza appoggi, ma fortunatamente anche senza detrattori. Tutto da inventare: a voi indirizzarlo nella direzione desiderata. Grandi pulizie, un po’ di shopping tanto per non perdere l’abitudine, e yoga, meditazione a volontà.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna minaccia contrattempi che scombinano i vostri piani odierni. State calmi se potete, litigare con il partner peggiorerà la situazione. L’immaginazione prende il potere alimentando i sospetti sulla fedeltà dell’amato bene. Alto rischio di fratture

