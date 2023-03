Oroscopo dell'Amore per la settimana 6-12 marzo: ecco le previsioni di Artemide.

Ogni segno dello zodiaco sperimenterà cambiamenti diversi nella prossima settimana, ma Artemide suggerisce cosa fare per rendere le relazioni e la vita più facili.

Oroscopo settimanale dell'amore - Ariete

Nella nuova settimana, la vita personale dell'Ariete sarà in sospeso. È necessario cercare di essere sobri e scegliere le parole per non offendere la persona cara. È importante mantenere un equilibrio nella comunicazione e, anche se sei occupato, cerca cinque minuti per una breve conversazione.

Oroscopo settimanale dell'amore - Toro

La nuova settimana ricompenserà il Toro con tensioni inattese nella coppia. Tuttavia, non dovresti farti prendere dal panico: questo è solo un altro periodo difficile. Ora più che mai è importante parlare di più e discutere qualsiasi problema con il tuo partner.

Oroscopo settimanale dell'amore per i Gemelli

La distanza del partner, che i Gemelli sentiranno nella prossima settimana, sarà di breve durata. Devi mostrare amore e comprensione al tuo partner, senza cercare di legarlo o limitarlo. È la comprensione che aiuterà a raggiungere l'equilibrio nelle relazioni.

Oroscopo settimanale dell'amore - Cancro

I nuovi giorni della settimana immergeranno i Cancro nell'oceano dell'amore e dei sentimenti. Saranno eccitanti e divertenti e il partner sarà felice del nuovo palcoscenico. La primavera e l'ispirazione contribuiranno a rafforzare pienamente i tuoi sentimenti. Cerca anche di spendere il più possibile.

Oroscopo settimanale dell'amore Leone

I Leone avranno il desiderio di rinunciare a qualsiasi restrizione e divertirsi semplicemente accanto alla persona amata. Tuttavia, nonostante ciò, non bisogna dimenticare l'equilibrio tra vita personale e lavoro.

Oroscopo settimanale dell'amore Vergine

I Vergine devono cercare di trovare più tempo possibile per comunicare con la persona amata. Un'atmosfera romantica, passeggiate e appuntamenti: tutto questo è ora più che mai necessario. Devi cercare in ogni modo di rafforzare le relazioni strette.

Oroscopo settimanale dell'amore Bilancia

Una nuova settimana per la Bilancia porterà conflitti e controversie con una persona cara. Gli sforzi per mostrare comprensione saranno ricompensati dalla risoluzione dei problemi e dal rispetto reciproco che possono essere raggiunti.

Oroscopo settimanale dell'amore Scorpione

Per gli Scorpione, il compito più importante è il desiderio di lavorare con un partner per cercare una soluzione ai problemi e un nuovo percorso comune. È una crisi congiunta che può portare la coppia a un nuovo livello di relazione.

Oroscopo settimanale dell'amore Sagittario

I Sagittario possono rilassarsi. La loro relazione sarà stabile e gioiosa. La pace darà spazio a nuove piacevoli emozioni e a una migliore comprensione del tuo partner. L'apertura e il coinvolgimento nella vita dell'altro faranno miracoli per le relazioni.

Oroscopo settimanale dell'amore Capricorno

I Capricorno vorranno avere il comando e cercare di controllare il proprio partner. Tale comportamento sconvolgerà il partner e porterà la relazione a un punto morto. Già ora è necessario cambiare il tuo comportamento e imparare a fidarti di più.

Oroscopo settimanale dell'amore Acquario

Una relazione dell'Acquario in questo momento può essere salvata solo da una grande quantità di attenzione reciproca e tempo trascorso insieme. Non dimenticare di fare le cose insieme e di essere interessato agli hobby del tuo partner.

Oroscopo settimanale dell'amore Pesci

Tutta la creatività di questo segno dovrà essere diretta a una varietà di tempo libero comune. Puoi compiacere il tuo partner con idee folli che porteranno molte emozioni e renderanno la vita più luminosa.

