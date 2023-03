Oroscopo della settimana dal 6 al 12 marzo 2023, ecco le previsioni di Artemide

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 marzo 2023 secondo Artemide. Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno questa settimana sui segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

ARIETE

Hai il diritto di decidere autonomamente l'elenco delle attività più importanti per la settimana, ma fai attenzione a non violare i diritti dei tuoi cari. Potresti essere impulsivo e offensivo con le parole, quindi cerca di mantenere una direzione positiva e di scusarti se necessario. Una nuova opportunità sta per arrivare, promettendo un miglioramento della situazione finanziaria.

TORO

La maggior parte del tuo tempo potrebbe essere richiesta per le comunicazioni e i progetti con i partner commerciali. Assicurati di avere un piano d'azione chiaro e coerente per non sovraccaricarti. Organizza un incontro con vecchi amici per rilassarti nel fine settimana.

GEMELLI

All'inizio della settimana, potresti ricevere assistenza materiale o un'offerta finanziaria. L'ambiente sarà favorevole e noterai cambiamenti piacevoli nella vita personale. Ascolta le opinioni degli altri e non rifiutare di aiutare se richiesto.

CANCRO

Il periodo è buono per qualsiasi impresa e le tue qualità carismatiche saranno particolarmente efficaci. Tuttavia, i compiti domestici richiederanno più tempo del previsto. Ci potrebbe essere la possibilità di incontrare la tua anima gemella. La seconda metà della settimana porterà buone notizie e i fine settimana sono ideali per fare shopping.

LEONE

In questo momento, è fondamentale prestare attenzione alla protezione delle informazioni riservate, sia che si tratti di dati personali o di affari. Tuttavia, non devi chiuderti completamente al mondo esterno. Il periodo è favorevole per riprendere il dialogo con amici e partner. Potresti sentirsi ispirato a riallacciare rapporti che sono stati trascurati o interrotti. Inoltre, il mercoledì potrebbe portare una piacevole sorpresa, come un invito ad un evento o una buona notizia sul lavoro.

Tieni presente, tuttavia, che non tutto il periodo sarà perfetto per risolvere eventuali conflitti con i tuoi cari. Evita di affrontare questioni delicate o di sistemare le cose la domenica, quando le emozioni potrebbero essere elevate e potrebbe essere più difficile raggiungere un accordo. Prenditi invece del tempo per riflettere su come affrontare tali situazioni in modo costruttivo e paziente.

VERGINE

Avrai bisogno di lungimiranza e di prendere decisioni rapide. I rapporti con i superiori miglioreranno, e potrebbe esserti affidato un progetto difficile. Se stai cercando un nuovo lavoro, potresti trovare un'opzione adatta. La vita romantica è armoniosa e sabato promette novità interessanti. Trascorri la domenica nella natura con la tua famiglia.

BILANCIA

Il periodo è favorevole per la tua carriera e per risolvere questioni importanti. Potrebbero sorgere difficoltà sul lavoro, ma non arrenderti. Ascolta i consigli degli altri e dedica i fine settimana al riposo e alle gite fuori porta. Non escludere la possibilità di una sorpresa dai tuoi cari o da una persona cara. Se sei single, potresti ricevere segnali di attenzione da potenziali partner.

SCORPIONE

Ti piaceranno le opportunità che si presenteranno davanti a te, ma cerca di non mostrare la tua superiorità sugli altri. Martedì potresti dover aiutare amici che hanno litigato seriamente. Verso la fine della settimana, un incontro con gli amici ti aiuterà a rilassarti e divertirti con il cuore, il che è esattamente ciò di cui hai bisogno. I fine settimana sono favorevoli per risolvere problemi familiari e domestici. Non dovresti avere preoccupazioni materiali.

SAGITTARIO

Il periodo porterà positività in molte questioni, ma per ora mantieni i tuoi piani e le tue intenzioni segreti se vuoi attuarli. La parte centrale della settimana sarà piena di incontri, trattative e compiti che promettono ritorni finanziari. Sabato, prova a uscire per visitare qualcuno o invitarlo a casa tua, e avrai sicuramente una comunicazione piacevole.

CAPRICORNO

Alcuni Capricorno potrebbero ricevere un'offerta a sorpresa questa settimana, ma non essere troppo veloce nel dire sì. Gli eventi sul lavoro saranno piuttosto imprevedibili, ma i tuoi sforzi saranno ampiamente ricompensati. Il giovedì è un giorno propizio per iniziare progetti a lungo termine. Sei in grado di affrontare i compiti più difficili, ma cerca di non stancarti troppo risolvendo i problemi degli altri. Lascia la forza per i tuoi affari.

ACQUARIO

Questo periodo potrebbe essere ambiguo, quindi cerca di non prendere decisioni avventate o dire cose di cui potresti pentirti in seguito. Non lasciarti sopraffare dalle emozioni e concentrati sui problemi più importanti. Rallegrati del successo dei tuoi cari e organizza una cena in famiglia. Venerdì, metti da parte le cose meschine che ti irritano e concentra la tua attenzione sulla risoluzione di problemi più importanti. Prenditi il ​​weekend libero per rilassarti e acquistare gli elettrodomestici di cui hai bisogno.

PESCI

La tua capacità di controllare le emozioni e agire razionalmente ti aiuterà a raggiungere il tuo potenziale. Potresti ricevere molte offerte di lavoro interessanti, ma non affrettarti a prendere decisioni. Nella tua vita personale, ascolta le critiche del tuo partner e trai le giuste conclusioni. Sabato è probabile che tu riceva un'offerta vantaggiosa.

