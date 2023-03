Oroscopo di domani 13 marzo 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 13 marzo 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 13 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

Un lunedì dinamico e frizzante in compagnia di una bella Luna. Sognate sì di viaggiare, andare in vacanza, ma avete la saggezza di godervi il presente. Una progettualità piacevole e una rete di rapporti interessanti. Determinazione per concretizzare le idee.

Toro. 21/4 – 20/5

Clima monotono. Nel lavoro rendete bene, ma l’impegno costa fatica, specie se gli amici hanno organizzato un viaggetto a cui tocca rinunciare. Grazie a nuovi incontri, per chi ha il cuore libero ci sono eccellenti promesse. Turbolenze nel ménage a due.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Giornata dispettosa, con la Luna in Sagittario che intralcia con una serie di disguidi gli eventuali viaggi e le partenze, le uscite dalla routine. In treno e nei luoghi più affollati tenete sott’occhio portafogli e cellulare, a rischio di smarrimento.

Cancro. 22/6 – 22/7

Canalizzate la vostra caparbietà verso un unico obiettivo e procedete con calma: eviterete dispersioni e potrete focalizzare meglio gli ostacoli. Attenzione a non mettere tanta carne al fuoco, per trovarvi poi in affanno nel gestire le incombenze.

Leone. 23/7 – 23/8

All’estero in viaggio o in famiglia siete una fonte inesauribile di trovate e di buonumore. Un carosello di emozioni e iniziative bollenti. Mettete la vostra energia al servizio del sociale e circondatevi di persone animate dallo stesso interesse.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non vivrete delle ore riposanti zeppe come sono di imprevisti e contrattempi, ma con intelligenza potrete facilmente riuscire a tenere testa a tutto. L’intervento tempestivo di un amico vi aiuterà a riprendere in mano il controllo della situazione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Lunedì dal ritmo vivace, messaggero di ritmo, inviti e sorprese. Organizzate una cenetta con dei vecchi amici per aggiornarvi sulle ultime novità. Un magico intreccio di romanticismo e sensualità potrebbe regalarvi un’avventura emozionante.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le geometrie planetarie odierne sono positive per la sfera familiare, che sta vivendo un momento delicato. Novità e cambi di scena. Tutto oggi vi riesce benissimo e a tempo di record, tanto da guadagnarvi i complimenti di tutti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il partner reclama attenzioni, ma siete molto, troppo concentrati sui vostri interessi per dargli udienza. Bizze e capricci da non sottovalutare. Dalla vostra avete tempismo e colpo d’occhio: muovetevi con disinvoltura e coglierete i meritati successi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Nella scalata al successo niente può fermarvi. Siete ricolmi di energie, pronti a mettere al tappeto gli avversari e a imporre senza condizioni le vostre regole. Ogni tanto ricordatevi che non siete soli e che dovete prendere in considerazione anche le opinioni altrui.

Acquario. 21/1 – 19/2

Ancora una giornata divertente in virtù della Luna in Sagittario. Un incontro, una sorpresa da parte di una persona cara, una cena tra amici. Bene i contatti, gli studi, i viaggi e gli incontri. Fate un salto in discoteca o a una festa in piazza.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’atmosfera non è tra le più serene, con la posizione lunare ostile. La libertà di azione è limitata, l’accordo con i colleghi complicato. Disaccordi con il partner registrano qualche difficoltà nell’organizzazione delle vacanze o di un viaggio.

