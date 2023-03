Oroscopo della prossima settimana 20-26 marzo 2023, ecco le previsioni di Artemide

Oroscopo della prossima settimana dal 20 al 26 marzo 2023 secondo Artemide. Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno sull'oroscopo settimanale dei segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Ariete

Per avere una settimana di successo, evita di concentrarti esclusivamente sui tuoi piani. È importante accettare le richieste degli altri e completare il lavoro in tempo. Potrebbe esserci un'offerta interessante da considerare. Durante il fine settimana, potresti affrontare problemi abitativi o finanziari con i tuoi cari, ma riuscirai facilmente a trovare un compromesso.

Toro

Questa settimana ti sarà favorevole. La tua perseveranza e dedizione ti porteranno miglioramenti sia a livello professionale che finanziario. Se sarai in grado di controllare il tuo nervosismo, un'iniziativa lavorativa potrebbe portare successo anche finanziario. Ti sentirai ispirato a cambiare non solo la tua immagine, ma anche il tuo stato interiore. Sarai sincero con la persona cara che ti ispira e scoprirai che i sentimenti sono reciproci.

Gemelli

Questa settimana molti Gemelli cercheranno nuovi partner commerciali, si metteranno alla prova sul lavoro e raggiungeranno risultati seri grazie alla loro abilità di notare anche i più piccoli dettagli. Solo la pigrizia potrebbe ostacolare il tuo sviluppo professionale, quindi sii determinato a rimetterti in gioco. Inoltre, dovresti dedicare più tempo ai tuoi cari.

Cancro

La fortuna sarà dalla tua parte e qualsiasi attività avrà successo. Avrai l'opportunità di aumentare la tua autorità e rafforzare la tua posizione finanziaria. Sarai considerato affidabile e otterrai supporto e aiuto. Non lasciare che ciò influenzi la tua vita personale, poiché l'amore ispira e ti rende felice. Quindi, non nascondere i tuoi sentimenti. Durante il fine settimana, lo shopping per acquistare nuovi vestiti primaverili per i tuoi cari potrebbe essere un'idea.

Leone

La vita sarà movimentata, anche se molti dei tuoi piani dovranno essere rivisti. Tuttavia, raccogliendo le tue forze, sarai in grado di realizzare progetti importanti che attireranno l'attenzione del management e porteranno ricchezza materiale. Sii sicuro di te e sorridi più spesso. Nel fine settimana, molti appuntamenti romantici e confessioni d'amore potrebbero essere in programma. Questo periodo è anche adatto per lo shopping.

Vergine

È giunto il momento di completare le pratiche accumulate, fare il punto e ripagare i debiti. Molti Vergine farebbero bene a prendersi una vacanza. Un viaggio potrebbe offrire un'esperienza indimenticabile e, per alcuni, una vivida storia d'amore. Chi ha invece una routine lavorativa dovrebbe mantenere la calma, poiché potrebbero esserci conflitti con i colleghi e richieste maggiori da parte dei superiori. Durante il fine settimana, trascorri del tempo all'aria aperta con i tuoi cari.

Bilancia

Settimana produttiva. Sei attento, ti avvicini responsabilmente alle cose, non pretendi troppo dagli altri. A metà del periodo sono possibili piccoli malintesi, che non saranno gravi, ma ti impediranno di completare in tempo ciò che hai iniziato. Non essere nervoso, sarà più facile prendere la decisione giusta. Alla fine della settimana sarai in grado di ottenere ciò che prima sembrava quasi impossibile. Questo vale per tutti gli ambiti della vita.

Scorpione

Il periodo può essere piuttosto teso emotivamente. Ma sarai supportato da amici e persone care. Non cedere a uno stato d'animo pessimista, allontana i pensieri cupi da te stesso. Già a metà settimana vedrai che tutto sta cambiando in meglio. Nei fine settimana, sii attivo e non nascondere le tue emozioni davanti alla persona amata.

Sagittario

Buona e felice settimana. I vecchi sogni inizieranno a diventare realtà, alcuni piani importanti si stanno realizzando. Questo è il momento di andare avanti non solo nella tua carriera, ma anche nella tua vita personale. Se vuoi cambiare qualcosa, agisci. Nella vita familiare sono previsti eventi particolarmente piacevoli. Non dubiterai mai di essere amato e ben voluto. Il Sagittario solitario può ricevere una proposta di matrimonio.

Capricorno

I problemi recenti si placheranno e sarai preso dall'entusiasmo del lavoro. Non perdere l'opportunità di imparare dai colleghi e, a tua volta, condividere esperienze con loro. Non sono escluse offerte di un nuovo lavoro o un aumento di quello attuale. Inoltre, il periodo è favorevole per l'acquisto di proprietà immobiliari o la firma di contratti importanti. Cerca di non trascurare la vita personale, prenditi del tempo da trascorrere con la tua famiglia e gli amici.

Acquario

La settimana potrebbe iniziare in modo piuttosto turbolento. Tuttavia, grazie alla tua perseveranza e alla tua capacità di adattarti alle circostanze, riuscirai a superare ogni ostacolo. La fine della settimana sarà più favorevole e potrai vedere i frutti del tuo lavoro. Potresti ricevere un riconoscimento pubblico per i tuoi successi. Nella vita amorosa, il periodo è ideale per migliorare i rapporti con il tuo partner e per trovare nuove interessanti conoscenze.

Pesci

La settimana sarà piuttosto tranquilla, ma questo non significa che dovresti rilassarti completamente. Ci saranno ancora alcune sfide sul lavoro, ma con l'aiuto dei colleghi e una buona pianificazione, sarai in grado di superarle senza troppi problemi. Dedica del tempo alla tua vita familiare e alle tue relazioni personali. Potresti trovare la soluzione a un problema che ti affligge da tempo, grazie alle conversazioni con i tuoi cari. Non lasciare che i tuoi dubbi ti impediscano di prendere decisioni importanti.

