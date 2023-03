Oroscopo dell'Amore per la settimana 20-26 marzo: le previsioni di Artemide.

Ariete

La settimana per l'Ariete si preannuncia piena di emozioni positive e nuove opportunità che potrebbero spingerlo verso uno sviluppo spirituale. È bene che si apra alle opinioni e ai consigli degli altri, poiché questo potrebbe aiutarlo a trovare motivazioni in diversi aspetti della vita, compresi quelli legati alle relazioni personali. Non dovrebbe mai rifiutare i punti di vista altrui, soprattutto se questi possono aiutarlo nella ricerca dell'amore.

Toro

Se il Toro desidera trovare l'amore ma non ha abbastanza tempo per uscire e flirtare, dovrebbe sapere che qualsiasi tentativo di rafforzare le relazioni e stabilire una connessione con il sesso opposto avrà successo. È giunto il momento di superare le proprie paure e di iniziare una ricerca attiva dell'amore.

Gemelli

Il segno dei Gemelli potrebbe affrontare alcuni cambiamenti nella propria coscienza durante questa settimana. Potrebbero verificarsi mutamenti nei propri gusti amorosi, così come nel loro rapporto con l'amore stesso e con la persona amata, grazie all'influenza di Venere in Toro. Gli astrologi consigliano di sviluppare le relazioni e di lavorare su se stessi, anche se questo richiede tutto il proprio tempo libero. È inoltre importante mantenere il morale alto, in modo che le persone intorno ai Gemelli siano più felici di comunicare con loro.

Cancro

I nativi del Cancro dovrebbero concedersi delle piccole soddisfazioni egoistiche per trovare un po' di felicità in questo periodo. Inoltre, dal 20 al 26, l'amore richiede anche attenzione ai propri cari: è necessario dedicare del tempo alla comunicazione con i genitori, i figli e il partner. Questa è anche un'ottima occasione per purificare la propria energia e liberarsi di quella negativa, in modo da diventare più attraenti per il sesso opposto.

Leone

Grazie all'influenza positiva di Venere e Mercurio, i nati sotto il segno del Leone avranno successo in ogni sfera, compreso l'amore. I Leone single avranno poche possibilità di sbagliare nella scelta del partner questa settimana. Inoltre, grazie a Saturno, gli effetti energetici negativi saranno bloccati, il che permetterà ai Leone di rafforzare la loro capacità di empatia e intuizione nei rapporti con gli altri.

Vergine

I pianeti di questa settimana consigliano ai Vergine di non rimandare le proprie aspirazioni amorose. È meglio prendere l'iniziativa e essere più attivi nella ricerca, anche se ciò non porterà immediatamente a nuove relazioni. L'importante è non sedersi passivamente e mostrare all'Universo il proprio desiderio e la propria disponibilità per nuove conoscenze.

Bilancia

Per i Bilancia questa settimana è particolarmente importante che il partner sia presente e pronto ad ascoltare le loro richieste. I single Bilancia non dovrebbero aspettare che qualcuno si avvicini a loro: devono agire in modo indipendente e cercare di conoscere nuove persone, ma dovrebbero evitare di comunicare con persone di segni aggressivi dello zodiaco. Le stelle regaleranno momenti piacevoli e importanti sia ai Bilancia sposati che a coloro che hanno una relazione.

Scorpione

Inizia un periodo di maggiore sensibilità per gli Scorpione, quindi è importante proteggere la propria energia durante questo periodo. L'influenza dei pianeti avrà un effetto positivo non solo sull'umore, ma anche sul rapporto con il partner. Sono previsti numerosi piacevoli cambiamenti nella vita personale. Puoi provare a rallentare temporaneamente gli affari per migliorare il tuo rapporto con il tuo partner. Ora è utile dare al tuo partner ciò che desideri ricevere in cambio.

Sagittario

Per migliorare la propria vita personale, il Sagittario ha bisogno di combattere la stanchezza e l'eccessiva tensione. Esercizi speciali li aiuteranno in questo. Se sorgono conflitti, è meglio spostare l'attenzione su qualcosa di positivo e calmo per ridurre l'intensità delle passioni. Coloro che apprezzano il proprio partner riceveranno sostegno da Venere in Toro per liberarsi dall'egoismo, dall'irritabilità e dalle pretese. È importante prestare maggiore attenzione al proprio partner per rafforzare la relazione.

Capricorno

Sarà utile per i Capricorno prestare attenzione alle loro condizioni fisiche, in quanto ciò può aiutarli a incontrare la loro anima gemella. Se hanno abbastanza forza, potranno visitare nuovi posti, incontrare nuove persone ed espandere la loro cerchia sociale. Questa settimana si consiglia di non rimanere nell'ombra e mostrare più iniziativa nella tua vita personale.

Acquario

Gli Acquario avranno maggiori possibilità nella sfera dell'amore se smetteranno di concentrarsi sui pensieri negativi e inizieranno a mostrare gioia, ottimismo e gentilezza. Queste qualità attireranno il sesso opposto. Inoltre, se gli Acquario sognano viaggi romantici, ora è il momento ideale per realizzarli, grazie all'influenza della forte Venere. Non rimandare i piani, devono essere realizzati presto.

Pesci

I Pesci che cercano una seconda metà saranno fortunati questa settimana grazie all'influenza di Mercurio e Venere. La cosa principale ora è ascoltare il proprio cuore quando si sceglie un partner. Le luci notturne dal 20 al 26 marzo aiuteranno i Pesci a rafforzare la loro connessione spirituale con coloro che amano. Questo periodo è molto adatto per una vita amorosa attiva, situazioni originali e conoscenze insolite. È necessario essere attenti, poiché il sesso opposto corteggia spesso i Pesci.

© Riproduzione riservata