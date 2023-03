Oroscopo di oggi 24 marzo 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 24 marzo 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 24 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

Venerdì generoso nei vostri confronti: malgrado le tensioni che avvertite, gestite con abilità il quotidiano, i rapporti familiari e i risparmi. La situazione economica tende a diventare più solida. Incassi insperati, debiti in pronta riscossione.

Toro. 21/4 – 20/5

La congiunzione lunare a Venere vivacizza la vostra vita di relazione e vi rende capaci di slanci appassionati. Cominciate a costruire lentamente la vostra felicità. Una scelta immobiliare che non avevate previsto potrà rivelarsi vincente. Novità nelle associazioni.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Atmosfera un po’ monotona, sia dal punto di vista emotivo sia fisico. Una buona opportunità per tirare le somme e fare il punto della situazione. Gli impegni in famiglia richiedono tempo e pazienza. Il successo sarà più vicino, se avrete le idee chiare.

Cancro. 22/6 – 22/7

Che piacevole giornata si prospetta oggi, con il favore della Bianca Signora. Amore e famiglia regalano piacevoli conferme. Orto o giardino da sistemare. Le occasioni per mettervi in luce con progetti lavorativi ambiziosi e fortunati non mancano di certo.

Leone. 23/7 – 23/8

Potreste avere qualche difficoltà di comunicazione con il partner e con gli amici: se ciò dovesse procurarvi dissapori, fate subito chiarezza. Ripensamenti. Per fortuna la fiducia in voi stessi è molto alta, questo vi aiuterà a sdrammatizzare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Oggi siete nel vostro elemento: solidi, tranquilli e radicati. Favorito l’inizio di un progetto, a patto che organizziate bene ogni dettaglio. In ambito professionale qualcuno o qualcosa potrebbe darvi fastidio. Cambiate i pensieri che vi incupiscono.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il lavoro di squadra potrebbe decollare più facilmente e garantirvi ottimi guadagni con un po’ di diplomazia in più e una migliore organizzazione. Siete su di giri, allegri e avete voglia di sentirvi vivi? Un flirt per riscoprire la gioia di piacere e di piacersi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se nel nuovo impiego avete difficoltà a trovare affiatamento con i colleghi, portate pazienza. Il tempo e il buonsenso saranno risolutivi. Per qualunque decisione impegnativa, meglio aspettare qualche giorno, oggi le circostanze non vi agevolano.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Oggi vi tocca fare una bella scorpacciata di incombenze arretrate, e appianare strada facendo qualche spinosa divergenza in ambito professionale. Con una certa moderazione date spazio alle idee altrui, in caso contrario andreste contro i vostri interessi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La forza costruttiva della Luna rimuove le eventuali incertezze sulla direzione da prendere e sulle scelte da fare. Appellatevi al buonsenso! Magnifica giornata! Piacevoli sorprese, proposte interessanti, o sostanziose gratifiche economiche.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il clima in famiglia e nell’attività risente del vostro malcontento, ma crearvi delle inimicizie con parenti e superiori non vi giova affatto. Avete un tocco di genialità, ma di fronte a dei banali problemi pratici, perdete letteralmente la testa.

Pesci. 20/2 – 20/3

Alcune circostanze in ambito familiare richiedono senso pratico e concretezza, per fortuna oggi ne siete ben forniti. Garantite la vostra presenza. Certe tensioni sono un segnale da interpretare: è l’ora di tirare fuori la testa dalla sabbia e guardare la realtà

