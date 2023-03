Oroscopo di domani 27 marzo 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 27 marzo 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 27 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna, supportata da Mercurio e Giove, potenzia comunicativa e dinamismo. Vi esprimete con chiarezza, ottenendo ottimi risultati in studi, affari e spostamenti. Per concludere la giornata in bellezza, staccate la spina e tuffatevi nella vita sociale. Chiacchiere, risate.

Toro. 21/4 – 20/5

I transiti in atto indicano un buon momento per rinnovare l’arredamento o rendere più confortevole la casa. Tempo di cambiare anche le abitudini. Elasticità, flessibilità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per raggiungere i traguardi sperati.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La dea bendata vi avvolge nella sua aura. Un vento vorticoso che forse non ha una direzione precisa, ma vi cattura, trasforma, vivifica ed emoziona. L’atmosfera è quella giusta per fare nuove conoscenze, conquistare chi vi piace, esporre nuove idee.

Cancro. 22/6 – 22/7

Avrete le antenne dritte e pronte a captare emozioni, pensieri e stati altrui, quasi per magia. Fatene buon uso per le vostre relazioni. Esigenza di interiorità che si esprime anche a livello fisico. Date spazio al relax, all’espressione artistica.

Leone. 23/7 – 23/8

Disposizione d’animo allegra e leggera. Successo in società, comunicativa a gonfie vele. Incontri, appuntamenti, telefonate foriere di notizie. Per qualcuno potrà esserci una lieta sorpresa. Un amore torna dal passato per ridiventare un dolce presente.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna vi rende un po’ troppo sensibili e anche troppo reattivi. C’è comunque l’atmosfera ideale per scrivere, leggere o semplicemente poltrire. Preoccupazioni lavorative interferiscono sul rapporto sentimentale. Almeno oggi lasciate fuori i problemi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Mettendo in mostra le vostre qualità, diplomazia e flessibilità, non vi sarà difficile riscuotere la vostra sostanziosa fetta di successo. L’amore oggi non è una pena, ma una gioia del cuore, da vivere con spensieratezza senza pensare al domani.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Prestate attenzione ai rapporti interpersonali. Se sarete più diplomatici e più tolleranti, spegnerete sul nascere eventuali gelosie e rivalità. Perfezionismo e capacità organizzativa troveranno soluzioni rapide a piccoli inconvenienti pratici.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna dall’altra parte del cielo vi suggerisce di osare, di esporvi, di mettervi in gioco, lasciando carta bianca al desiderio di emozioni forti. Attingete a piene mani alla vostra cospicua riserva di ottimismo, per superare una fase di stallo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Nella carriera prestate attenzione, qualcosa non gira nel solito modo o forse siete distratti, troppo svagati. Un buon momento per fare ordine. Nel tempo libero dedicate attenzioni a voi stessi. Ultimamente avete trascurato le vostre esigenze.

Acquario. 21/1 – 19/2

Lunedì da trascorrere in ottimismo e allegria. Convegni e conoscenze, iniziative entusiasmanti. In amore si balla il tango allacciati appassionatamente. Eventi culturali, allegre riunioni con gli amici, concerti e spettacoli assolutamente da non mancare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Calma e concentrazione nell’attività. Si tratterà delle ultime fatiche e sarà bene che ragioniate due o tre volte prima di parlare o decidere. Probabile che vi sentiate inchiodati ai posti di combattimento, ma la fantasia continua a viaggiare e a respirare

© Riproduzione riservata