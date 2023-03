Oroscopo di domani 29 marzo 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 29 marzo 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 29 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

Lo scambio ostile che intercorre fra il Sole e la Luna potrebbe minare la pace domestica. Conciliate la vostra urgenza di fare con le esigenze familiari. Affari fruttuosi ed entrate gratificanti vi aiutano a porre tempestivamente riparo a eventuali guasti domestici.

Toro. 21/4 – 20/5

La giornata vi trova pimpanti. Avete voglia di aria nuova e lo dimostrate facendo progetti concreti per la casa, per la famiglia, per l’amore. Un bel colpo di fulmine potrebbe aspettarvi... dietro l’angolo. Un guadagno inaspettato vi fa felici.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Rilassati anche se attivi, potrete occuparvi di voi stessi e modulare il ritmo odierno sulle vostre necessità psicofisiche: realizzerete molto. Non sapete come comunicare il vostro affetto senza mettere in gioco l’orgoglio? Dimostratelo con un gesto.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il ritorno della Bianca Signora nel segno preannuncia un momento intenso, altamente soddisfacente. Soluzioni alternative scaturite da un tocco di genialità. Un capo contesta le vostre decisioni, ma la sicurezza di aver imboccato la strada giusta vi rende determinati.

Leone. 23/7 – 23/8

Da incentivare la comunicativa e la solarità, le quali vi consentiranno di intrecciare amicizie stimolanti e di esplorare nuovi contesti professionali. Benvenuti siano i cambiamenti interiori, generati dall’avvio di un percorso di autoconoscenza.

Vergine. 24/8 – 22/9

Uno sguardo attento all’impostazione delle spese potrebbe darvi l’idea giusta per migliorare il bilancio. Semaforo verde per la vita di relazione. Aperti ai sentimenti e perfino audaci, sarete pronti a lasciarvi andare alla tenerezza e alla passione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna storta influenza l’umore, per il resto non vi crea difficoltà significative. Il desiderio di intimità va incoraggiato: porterà buoni frutti. Potrete recuperare esperienze affettive del passato e “riciclarle” per riutilizzarle nel modo migliore.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sotto la protezione lunare, i rapporti con gli altri si fanno più distesi. Segnali di pace che non lasceranno insensibili chi avete vicino. Sviscerare i problemi con un amico o un familiare vi farà bene, superando l’impulso a trattenere i segreti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Per conservare l’equilibrio raggiunto, fate leva sulla disponibilità verso gli altri. Offrite ciò che sentite di dare senza pretese né rimostranze. Le energie celesti sollecitano cambiamenti esterni e interni, incoraggiate la vostra apertura al mondo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Luna all’opposizione. Un passaggio da prendere come una sorta di promemoria per ricordarvi che in amore non va mai dato niente per scontato. Cavalcando gli eventuali imprevisti, supererete il pericolo di fossilizzarvi diventando più malleabili.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il cuore è in una fase di stanca? Seguite il suggerimento del cielo: dedicatevi alle faccende domestiche sollevando il partner dalle sue incombenze. I ritmi della vostra attività potranno subire un’accelerazione... ma quante soddisfazioni avrete!

Pesci. 20/2 – 20/3

Questo mercoledì è una bellezza, grazie al transito della Luna in Cancro. Vita di coppia all’insegna della complicità, belle notizie per il lavoro. Migliorie in casa e nei rapporti familiari vissuti con tenerezza e senso di responsabilità. Obiettivi centrati

