Oroscopo: ecco la compatibilità dei Gemelli in amore con tutti i segni dello zodiaco. Quali sono le affinità di coppia

Ecco la compatibilità dei Gemelli con tutti gli altri segni zodiacali secondo la divina Artemide? E l'affinità di coppia con tutti i segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, l'aspetto più importante in una relazione amorosa è il confronto con menti straordinarie. Infatti, l'intelligenza e l'arguzia sono considerati dagli appartenenti a questo segno zodiacale come le qualità più attraenti di una persona.

Le amicizie basate su interessi reciproci possono essere il punto di partenza per intraprendere una nuova relazione amorosa. I Gemelli, in particolare, si fanno attrarre dalle persone sagge e intelligenti, e se queste condividono anche le loro fantasie e il desiderio di "volare tra le nuvole", allora le possibilità di successo della relazione aumentano notevolmente.

Le caratteristiche dei Gemelli

I Gemelli vitali e passionali sperano in ogni istante di incontrare persone nuove. Questo segno, dotato di un ottimismo universale, trova spesso qualcosa di positivo in ogni partner. Quando esci con un Gemelli, prenditi del tempo per capire cosa lo spinge stare con te: curiosità o affetto sincero?

Ai Gemelli non piace essere vincolati da obblighi. L'idea di mettere su famiglia arriva loro già in età abbastanza matura. Una volta innamorati, non hanno paura di stabilire le proprie regole su come sarà costruita la relazione.

I Gemelli semplici e diretti sono amici meravigliosi. Con loro c'è sempre non solo qualcosa di cui parlare, ma puree qualcosa da fare.

Come sono i Gemelli in amore?

Anche se sorge una sincera simpatia, i Gemelli possono avere difficoltà a fare il passo successivo. Sebbene sognino il vero amore, non disdegnano anche la propria indipendenza. Prima di intraprendere in una relazione seria, vogliono assicurarsi che il prescelto non violi il loro spazio personale.

A prima vista, sembra che non sia difficile stabilire una rapporto con questo segno socievole. I Gemelli sono sempre allegri e alla mano. Ma c'è una trappola nella loro apertura. Chi desidera vivere una relazione con i Gemelli deve tenere conto della loro duplice natura. Il rovescio della medaglia è nascosto sotto la maschera di un allegro burlone. Se provi a parlargli d'amore, cercherà di uscire magnificamente dalla conversazione: anche se un Gemelli è innamorato, è incredibilmente difficile per loro confessare i propri sentimenti.

È facile riconoscere i sentimenti dei Gemelli: sono solitamente socievoli, sono timidi, introversi, con difficoltà a formulare pensieri. Allo stesso tempo, i Gemelli condividono "amore eterno" e "relazioni non vincolanti". Nel secondo caso, si comportano come al solito: flirtano avventatamente, scherzano e cercano un affettuoso contatto fisico.

La dignità dei rappresentanti di questa costellazione è che non sono gelosi. Al contrario, loro stessi danno al partner molte motivo per essere ragioni gelosi. I Gemelli hanno bisogno di una costante autoaffermazione, anche nel confronto con il sesso opposto.

Svantaggi di un partner Gemelli

* Incoerenza. I Gemelli sono vanitosi e amano flirtare. Sentono il bisogno di essere al centro della scena, quindi sono gentili e simpatici con chi li circonda. Nella loro vita privata spesso mancano di orientamento e concentrazione. Oggi mostrano interesse per una persona che domani potrebbe già annoiarli. Non disperate. Forse dopodomani cambieranno idea.

* Dualità. A volte i Gemelli stessi soffrono a causa della loro natura contraddittoria. Possono provare amore e odio allo stesso tempo. Hanno paura di essere soli, ma allo stesso tempo hanno paura di fidarsi del loro partner. A volte loro stessi non possono determinare ciò che è transitorio nella loro vita e ciò che è eterno. Quando incontri i Gemelli, mostra la massima delicatezza e pazienza. Queste sagge qualità ti aiuteranno a conquistare l'apprezzamento di una natura così ambigua.

Superficialità. Quanto siano profondi i sentimenti del Gemelli, forse, nemmeno lui stesso lo sa. Fluttua attraverso la vita, come una farfalla di fiore in fiore. Il momento della riflessione arriva solo quando finisce l'estate spensierata della giovinezza. Le persone interessate devono aspettare che i Gemelli maturino per consolidare una relazione seria.

Irresponsabilità. Un altro ostacolo alla fortuna in amore è l'incapacità di prendere decisioni. Quando tutto fila liscio, il Gemelli è divertente e contento. Quando i problemi compaiono all'orizzonte, i rappresentanti di questo segno "si lavano le mani". A causa della loro indecisione, perdono molte opportunità redditizie nella vita. Tieniti pronto: se lavori con i Gemelli, l'onere della responsabilità cadrà sulle tue spalle.

Sospettosità. Sia le donne che gli uomini Gemelli tendono ad esagerare la gravità del problema. Tendono a sentirsi ansiosi e nervosi nei momenti di vita difficili. Artemide consiglia ai loro partner di calmare e rallegrare i Gemelli che si sentono tesi e afflitti, per spiegare loro gentilmente che non è il caso di fare sempre… d’una mosca un elefante.

Segni con i quali i Gemelli sono perfettamente compatibili

Compatibilità e affinità dei Gemelli con Ariete, Leone e Sagittario

I Gemelli raggiungono la migliore compatibilità con i rappresentanti dell'elemento fuoco ( Ariete, Leone e Sagittario). La combinazione aria-fuoco è considerata molto positiva in astrologia. Le scintille dei segni di fuoco divampano in una luminoso fiamma d'amore sotto il soffio del vento dei Gemelli.

L'attesa di questa fiamma è ugualmente incoraggiante per entrambi i partner. Quanto tempo sarà possibile farlo durare dipende in gran parte dall'età e dalle circostanze. Una giovane coppia può non avere la saggezza e l'esperienza di vita per sviluppare con successo una relazione del genere. Mentre nei partner maturi, la compatibilità inizialmente favorevole garantisce quasi sempre il successo. Sono in grado di trasformare un luminoso lampo di emozioni in un ardore uniforme e continuo di due cuori.

Il pessimismo è estraneo a entrambi gli elementi, si ispirano a tutto ciò che è insolito. I Gemelli spesso non sono in grado di fare una scelta da soli, in questo, come nessun altro, un rappresentante dell'elemento fuoco può aiutarli. Entrambi i partner sanno perdonare, dimenticano rapidamente il malcontento reciproco, il che conferisce alla relazione un eccellente potenziale di continuo rinnovamento.

Se i Gemelli scelgono un partner con una perfetta compatibilità, secondo Artemide è importante essere consapevoli che devono svolgere un ruolo dominante nella relazione.

Segni con cui i Gemelli hanno compatibilità neutra

Compatibilità e affinità dei Gemelli con Bilancia, Acquario e... Gemelli

Il pianeta che governa i Gemelli, Mercurio, è considerato neutrale in astrologia. Non ha amici o nemici astrologici. I mercuriani sono in grado di acquisire le caratteristiche del pianeta che è in congiunzione con loro.

La capacità di mantenere la neutralità in alleanza con i rappresentanti di un elemento correlato (Bilancia e Acquario) si manifesta più chiaramente. I segni d'aria spesso collegano sentimenti amichevoli e calorosi e i Gemelli sono sempre a un passo tra l'amicizia e l'amore. Anche se una coppia è coinvolta sentimentalmente, si rimane sempre più amici che amanti.

Spesso, la connessione tra i partner nasce sulla base di un'alleanza creativa o commerciale. La partnership dei segni d'aria si basa su un desiderio reciproco di conoscenza del mondo, un hobby entusiasmante, un desiderio di viaggio. L'imprevedibilità e l'impulsività insite nell'aria non infastidiscono gli alleati negli elementi. L'Acquario è in grado di fare i conti con la natura irrequieta dei Gemelli. Eternamente giovani nel cuore, i Gemelli hanno bisogno di un sano mentore dell'Acquario che mantenga l'audacia e la curiosità giovanili.

In alleanza con la soave Bilancia, i Gemelli interpretano il ruolo dell’anziano maturo e la Bilancia percepisce sottilmente i cambiamenti nell'umore del compagno. In una coppia Gemelli-Gemelli, è più probabile un'amicizia di una relazione intima e duratura. I matrimoni dei Gemelli con Bilancia o Acquario sono frequenti, ma si rompono con facilità.

I segni con cui i Gemelli fanno fatica ad andare d'accordo

Compatibilità e dei Gemelli con Toro, Vergine, Capricorno, Pesci, Scorpione, Cancro

Le unioni con i segni della terra (Toro , Vergine, Capricorno) e di acqua (Pesci, Scorpione, Cancro) si possono raggruppare tutti nella compatibilità sfavorevoli. Il Gemelli è generalmente un segno non conflittuale, ma l’unione con questi segni riserva crescenti irritazioni e incomprensioni reciproche.

I segni di Terra considerano i Gemelli troppo superficiali. Non sono soggetti alla loro influenza, non accettano il loro intrinseco conservatorismo e pragmatismo. I rappresentanti di questo elemento non si sforzano di stare insieme per molto tempo, in gran parte a causa di problemi emotivi e intimi.

La relazione tra Gemelli e partner dell'elemento acqua non è facile. Se tra loro nasce un'attrazione, è come un destino fatale. I Gemelli possono essere attratti dalla sensibilità e dal mistero del partner acquatico, ma la “verità” arriva molto presto. I segni d'acqua hanno bisogno di cure e simpatia che i Gemelli non sono in grado di dare loro.

E la compatibilità già così difficile è complicata dal fatto che i segni di terra e acqua sono possessivi e gelosi, il che non è affatto gradito ai Gemelli amanti della libertà. Una previsione negativa per le relazioni a lungo termine non nega affatto la connessione tra questi segni in diverse sfere della vita. Per gli appuntamenti romantici, i Gemelli saranno abbastanza soddisfatti delle persone dell'elemento acqua. In un ambiente aziendale i Gemelli lavorano in sintonia con i segni di terra e sono in grado di dare alle loro idee effimere un'incarnazione di sorprendente concretezza.

