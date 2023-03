Oroscopo di oggi 30 marzo 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 30 marzo 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 30 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

Per voi che amate l’alta velocità, rispettare i limiti imposti dalle circostanze odierne è arduo. Per evitare “sanzioni”, procedete a passo d’uomo. Imprevisti nell’attività vi rendono incerti sul da farsi, ma sono piccoli, niente che non possiate risolvere.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna favorisce le pubbliche relazioni e ottimizza la gestione della casa. In previsione anche uno spostamento per incontrare qualcuno che vive lontano. Fatevi promotori di un’iniziativa a carattere umanitario, coinvolgendo nell’impresa amici e parenti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Una piccola delusione per un impegno che procede un po’ a singhiozzo, tuttavia non ve ne farete un cruccio: in qualche modo era prevedibile. Non è il momento migliore per operare cambiamenti, quanto piuttosto per consolidare ciò che avete acquisito.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il trigono Marte-Saturno fautore di forza di volontà e concretezza è il meglio che avete in dotazione per neutralizzare contrattempi e abbagli. Siete preparati e competenti: se dovete esporre in pubblico le vostre idee, fatelo andando dritti al punto.

Leone. 23/7 – 23/8

Fermo restando che essere i “secondi” sul lavoro non vi piace, dosate comunque le energie. Cercate un equilibrio e dei validi collaboratori. Dedicate più attenzioni all’amore della vostra vita: bastano piccole cose, non occorrono gesti teatrali.

Vergine. 24/8 – 22/9

A oliarvi le ruote e a mantenervi in carreggiata, oggi interviene la Luna in Cancro che vi aiuta ad affrontare costruttivamente le difficoltà. In vista di un progetto di ristrutturazione, fate due conti: l’onere è gravoso, ma le prospettive sono rassicuranti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il successo non sarà plateale, ma le occasioni non mancheranno, sta a voi disciplinare gli spunti creativi armonizzandoli con la situazione contingente. Efficienza e organizzazione cercasi urgentemente. Benvenuto anche l’apporto di nervi saldi e realismo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Approfittate di questa giornata magica per rifarvi delle incombenze trascurate. Con la Luna in Cancro, tutto dalla carriera all’amore procede senza intoppi. Lasciate carta bianca all’intuito in merito a una proposta ricevuta. Non potreste desiderare arbitro migliore.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Saturno e Nettuno creano tensioni o qualche incomprensioni in famiglia? Ascoltate con pazienza le eventuali lamentele e prendetele in considerazione. Curate con serietà e scrupolo gli affari. Nel caso vi imbatteste in qualche irregolarità, agite con tempestività.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Piccole distrazioni o sviste nella professione. Accettate serenamente la possibilità di sbagliare, perché è attraverso gli errori che si può crescere. In vista di risultati concreti, non rifiutate di collaborare; silenziate l’orgoglio e mediate fra le diverse opinioni.

Acquario. 21/1 – 19/2

Più che lo slancio creativo, al momento a guidarvi sembra ci sia il desiderio di risparmiare tempo ed energie, almeno per quanto riguarda la routine. Dolci momenti in compagnia di chi amate. Per i dettagli specifici, fate ricorso alla vostra praticità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il trigono Marte-Saturno potenzia la sicurezza in voi stessi, saprete coniugare le istanze concrete con le suggestioni suscitate dalla fantasia. Andrete a colpo sicuro ovunque vi conduca il cuore. Ben regolati dalla ragione, non sbaglierete un colpo

