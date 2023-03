Oroscopo di domani 1 aprile 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 1 aprile 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 1 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

Aspetti armonici vi promettono un’atmosfera stimolante, fautrice di nuove amicizie e di proficue collaborazioni. Riunioni da non perdere. Imbarazzo nell’incontro casuale con un’ex fiamma. Approfittatene per chiarire ciò che è rimasto in sospeso.

Toro. 21/4 – 20/5

Per quanto ci sia qualcosa che vi turba, cercate di non dare alle preoccupazioni più considerazione del necessario, mantenete un tranquillo distacco. Saprete apprezzare qualche inaspettata occasione e trovare stimoli interessanti nei rapporti con l’ambiente.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un sabato che ben soddisfa le aspettative in merito a viaggi, conoscenze e incontri. Siete perdutamente innamorati? Confessatelo a un amico. Desiderio di “altro”, di esperienze nuove da soddisfare con progetti di gruppo e investimenti per la formazione.

Cancro. 22/6 – 22/7

Studi, lavoro, vita personale, amicizie, tutto in questo tempo sta attraversando un momento importante che fa girare un po’ la testa. Qualche battibecco con il partner in un clima quasi incantato è stimolante, aggiunge pepe al rapporto.

Leone. 23/7 – 23/8

Piccole contrarietà vi vedono sfasati e poco soddisfatti. Dubbi in merito alla lealtà dei soci, del mondo intero, di chiunque vi contraddica. Circoscrivete il raggio di azione a ciò che vi concerne strettamente, senza invadere spazi altrui.

Vergine. 24/8 – 22/9

Rilassatevi! Non spaccate sempre il capello in quattro. Se qualcosa non è fatto a puntino, non fateci caso. Provate a sorridere di più. Se avete voglia di cimentarvi in progetti ambiziosi, fatelo dopo averli valutati sotto tutti gli aspetti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La vita di coppia appare un po’ perturbata, ma anche carica d’entusiasmo e di disponibilità al confronto. Non ripetete i vecchi errori! Il futuro oggi vi appare radioso, guardate avanti con speranza e imbastite nuovi originali programmi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un gran daffare dentro casa. Le pressioni vi irritano, vi fanno perdere tempo e motivazione. Cercate di essere meno ruvidi con i collaboratori. Pensare ai momenti felici, anziché consolarvi, vi irrita? C’è la necessità di rinnovare più che di cestinare.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Voglia di novità, di sperimentare legami di maggiore intensità emotiva e relazioni sentimentali stimolanti? Desideri ambiziosi, ma non impossibili. Siete abili, efficienti, disponibili e particolarmente creativi nella vostra attività... sarete apprezzati.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Una più accentuata vena mondana vi potrà aiutare facilitando, sia nuove conoscenze sia l’estraniarvi dai consueti e faticosi impegni domestici. Vi converrà permettere docilmente che gli avvenimenti seguano il loro corso senza interferire.

Acquario. 21/1 – 19/2

Fascino e originalità vi contraddistinguono e per questo sarete corteggiati da molti, forse anche da qualcuno troppo invadente per i vostri gusti. La Luna favorisce la vita sociale, le esperienze di gruppo, ma manterrete la vostra autonomia di giudizio.

Pesci. 20/2 – 20/3

Giornata priva di grandi eventi, ma tendenzialmente positiva, in quanto avrete la possibilità di assecondare l'impellente bisogno di riposo. Uscite da una situazione ambigua esprimendo senza mezzi termini il vostro pensiero: la sincerità premia

© Riproduzione riservata