Oroscopo dell'Amore per la prossima settmana 3-9 aprile 2023, scopri le previsioni per il tuo segno.

La prossima settimana promette di essere la più movimentata e generalmente favorevole. Venere è ancora forte e il debole Marte non potrà infastidirci in quest'area. Il periodo dal 3 al 9 aprile sarà ricco di sorprese nella tua vita personale. Tutto ci spingerà a rafforzare le relazioni, cercare un'anima gemella, amore sincero, pensiero creativo e gentilezza. Tutto questo è molto importante per chi vuole amare ed essere amato.

Oroscopo settimanale dell'Amore

Ariete

A giudicare dalla posizione dei pianeti protettori, questa settimana avrà molto successo per l'Ariete nella sfera dell'amore. Le persone sole di questo segno avranno l'opportunità di incontrare "la loro anima gemella". Chiunque voglia avere successo nella ricerca, ma non possa sintonizzarsi su un'onda positiva, dovrebbe utilizzare una speciale tecnica di respirazione. Coloro che sono infelici nelle relazioni, posssono provare a porvi fine: l'Ariete deve essere aperto a nuove conoscenze.

Toro

Per coloro che hanno una relazione, si dovrebbe esercitare cautela il 6 aprile a causa della luna piena. In questo giorno è meglio non insistere sulla persona amata: evita argomenti e critiche spiacevoli. Questa è una settimana ideale per mostrare cura, calore, tenerezza e una speciale intimità spirituale. Chiunque sia alla ricerca dell'anima gemella dovrebbe ricordare i sei segni del vero amore.

Ecco sei possibili segni del vero amore:

Impegno: il vero amore richiede impegno e dedizione costante alla relazione, anche nei momenti difficili.

Rispetto: il rispetto reciproco è fondamentale per un amore duraturo e appagante.

Sostegno: il vero amore implica supportarsi e incoraggiarsi reciprocamente, anche nelle scelte più difficili.

Comunicazione: una comunicazione aperta, sincera ed empatica è essenziale per far crescere e mantenere vivo l'amore.

Comprensione: la capacità di comprendere e accettare i difetti e le debolezze del partner è un segno di un amore maturo e profondo.

Generosità: il vero amore è generoso, altruista e capace di sacrificarsi per il bene del partner e della relazione.

Gemelli

I pianeti protettori dei Gemelli continuano ad essere in una posizione rafforzata. Tale supporto darà loro la forza per cercare l'amore o rafforzare le relazioni, portandole a un nuovo livello. Tuttavia, gli astrologi invitano alla cautela il 6 aprile. Raccomandano di posticipare avventure rischiose in questo giorno.

Chiunque voglia davvero uscire al più presto da una relazione tossica dovrebbe:

1. Riconoscere che si tratta di una relazione tossica: spesso ci si illude di poter risolvere i problemi e di poter cambiare l'altra persona, ma questo non è sempre possibile.

2. Rompere il silenzio: parlare con qualcuno di fiducia, come un amico o un familiare, può aiutare a prendere consapevolezza della situazione e a trovare la forza per uscirne.

3. Mettere in discussione le proprie aspettative: a volte ci si aggrappa a una relazione tossica perché si hanno aspettative irrealistiche o si è troppo insicuri per lasciar andare.

4. Porsi dei limiti: stabilire dei limiti chiari e comunicarli all'altra persona può aiutare a mantenere la propria dignità e a evitare di essere manipolati o sfruttati.

5. Ricordare il proprio valore: spesso chi è in una relazione tossica si sente inutile o non abbastanza importante, ma è importante ricordarsi che si ha valore e che si merita di essere amati e rispettati.

6. Cerca aiuto professionale: se la situazione diventa insostenibile, non esitare a cercare aiuto da uno psicologo o un counselor. Un professionista può aiutare a comprendere meglio la situazione e a trovare delle soluzioni efficaci per uscirne.

Cancro

Ai Cancro è severamente vietato in questo momento ostentare relazioni. Ci sono almeno tre ragioni importanti per questo. Gli astrologi categoricamente non consigliano nemmeno di pubblicare foto di coppia sui social network. Chi cerca l'amore deve prendere coraggio, forza e determinazione. La prossima settimana dovrebbe essere utilizzata per soddisfare i desideri più audaci e gli obiettivi ambiziosi. I Cancro diventeranno molto attraenti per il sesso opposto.

Leone

I Leone dovrebbero stare attenti con le persone che stanno cercando di insegnare loro qualcosa. Devi stare attento alle false verità distruttive, che sono spesso ispirate da altri. Possono essere pericolosi, non solo in amore, ma anche negli affari. Marte è ormai completamente privato dei suoi poteri, quindi la settimana sarà favorevole per chi cerca la felicità, l'anima gemella. Gli astrologi ti consigliano di usare la tua creatività e i punti di forza del carattere.

Vergine

Ora la principale carta vincente dei Vergine è la loro saggezza e forte intuizione. Le persone affascinanti non saranno difficili da conquistare, ma scegliere quella giusta da affascinare diventerà più arduoe. Quando comunichi con nuove persone, è importante sapere come esprimono i loro sentimenti. Le relazioni con una persona cara daranno frutti. Le stelle consigliano questa settimana di ascoltarsi: la cosa più importante è ciò che sta accadendo all'interno della Vergine, nel cuore.

Bilancia

È consigliabile che i Bilancia solitari non si siedano in disparte. È importante iniziare ad essere attivi e invitare le persone che gli piacciono agli appuntamenti. I pianeti ti aiuteranno a trovare la chiave di ogni cuore. Una mattinata ben iniziata aiuterà la Bilancia ad aumentare la sua attrattiva. In precedenza abbiamo parlato di come iniziare la giornata con amore per te stesso e per il mondo. Ciò può influire positivamente sul rafforzamento delle relazioni. Una persona cara sarà predisposta a fare qualcosa di buono per la Bilancia.

Scorpione

Gli Scorpione dovrebbero essere più attenti in modo che in tal caso notino immediatamente un gesto romantico di un'altra persona. Questo ti aiuterà a formare nuove relazioni più velocemente. Nel comunicare con l'anima gemella e le persone care in generale, gli astrologi consigliano di trovare più spesso parole di gratitudine, ma è consigliabile rifiutare le critiche. Inoltre, gli astrologi consigliano di ricordare i segni che una nuova persona porterà sfortuna e problemi. Questi segni saranno utili per coloro che sono alla ricerca.

Sagittario

I Sagittario possono incontrare più spesso "vampiri di energia" e altre persone tossiche lungo la strada. Devi stare attento nel trattare con tali individui. L'influenza indebolita di Marte e la posizione rafforzata di Saturno faranno sì che i Sagittario sperimentino alcune difficoltà con la motivazione, ma useranno la loro decantata intuizione amorosa in modo più efficace. È possibile che una persona cara voglia prendersi cura e prestare attenzione.

Capricorno

I Capricorno possono litigare con gli altri al lavoro e negli affari, ma gli astrologi sconsigliano di sfogare la rabbia sui propri cari. In situazioni di conflitto, potrebbe essere più efficace cercare di trovare una soluzione attraverso il dialogo aperto e la negoziazione, invece di cercare di imporre le proprie idee o di ricorrere a tattiche manipolatorie. Per i single rappresentanti di questo segno, le stelle accendono il semaforo verde: è necessario prendere l'iniziativa nelle proprie mani e mostrare interesse per il sesso opposto. È probabile che le date vadano brillantemente. La maggior parte dei problemi di questa settimana saranno superabili.

Acquario

Alle persone di questo segno zodiacale può sembrare che una persona cara abbia una mentalità negativa. Gli esperti consigliano all'Acquario di raffreddare il proprio temperamento e di capire che una persona cara non li offenderà o li sconvolgerà. Forse si è semplicemente accumulato qualche malinteso, che è giunto il momento di risolvere. Forse è ora di smetterla di rimuginare sul passato. Venere e Mercurio aiuteranno a negoziare con un partner. Questa settimana i pianeti proveranno ad avvicinare il solitario Acquario all'obiettivo desiderato.

Pesci

I rappresentanti di questo segno stanno aspettando un'opportunità unica per trovare il giusto equilibrio tra famiglia e lavoro. L'influenza di Venere, che sarà in una posizione di forza fino all'11, vi aiuterà a trovare un terreno comune con la persona amata, discutere i problemi e migliorare il microclima in famiglia. Gli exploit romantici porteranno molti risultati positivi. Aiuteranno a stabilire l'armonia in una coppia. Pesci, arriva il momento ideale per lavorare su te stesso e sul tuo corpo - per ringiovanire il corpo e attivare l'energia.

