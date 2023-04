Oroscopo della settimana 3-9 aprile. Cosa prevede Artemide per tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

L'oroscopo settimanale

ARIETE

Sei chiamato a fare ordine nelle tue priorità. In questa settimana potrebbero esserci ritardi e imprevisti nei tuoi viaggi, perciò è meglio organizzarti con anticipo. Cerca di riconsiderare le tue idee sull'amicizia nella seconda metà della settimana e non sottovalutare le vittorie. Ricorda però che meno persone conoscono i tuoi piani, meglio è.

TORO

La settimana si preannuncia intensa di comunicazioni e incontri con persone interessanti. Hai molto lavoro da fare e come sempre sei indispensabile, perciò non potrai rilassarti. Sii rispettoso nei confronti del sesso opposto e mantieni tutto sotto controllo: la situazione si risolverà sicuramente a tuo favore.

GEMELLI

Gli eventi della settimana potrebbero essere imprevedibili e disordinati, ma tutto sembra essere deciso a tuo favore. Avrai successo nel lavoro e ci sarà un miglioramento dei rapporti con i colleghi e i superiori, con possibilità di un bonus. Nella tua vita personale, le stelle prevedono piacevoli cambiamenti.

CANCRO

Con un lavoro coscienzioso e impegnativo, otterrai l'attenzione e il favore degli altri. Il martedì è un buon momento per il lavoro creativo, mentre il mercoledì riceverai il sostegno di persone che la pensano come te e il favore dei tuoi superiori, avendo anche l'opportunità di assumere una posizione più elevata. I fine settimana sono meglio trascorsi a casa.

LEONE

Potresti essere coinvolto in un progetto correlato agli affari dei tuoi amici, ma non farti "intrappolare". Il martedì potrebbe essere frenetico e incomprensibile, quindi non cercare di capire tutto ma concentrati sulle tue cose. Non pensare a questioni che non ti riguardano direttamente.

VERGINE

È bello sentirsi una persona importante e rispettata, poiché ciò dà fiducia in se stessi. Le posizioni sul lavoro e negli affari iniziano a consolidarsi e ci sono ottime opportunità in arrivo: sii attento a tutte le offerte e non perdere la fortuna. Se hai il desiderio di imparare, questa è la settimana giusta per farlo.

BILANCIA

Non sovraccaricarti di comunicazioni con un gran numero di persone, ma dedica più tempo alle attività mentali e spirituali. A metà settimana prendi l'iniziativa sul lavoro e nei progetti più difficili riuscirai a ottenere successo. Nella seconda metà della settimana sentirai un'ondata di energia.

SCORPIONE

Il numero di contatti e di informazioni ricevute da varie fonti potrebbe aumentare notevolmente. Avrai l'opportunità di fare soldi e ricevere offerte interessanti. Il lunedì dovrai prendere una decisione importante, mentre il mercoledì sarà il momento giusto per dedicarti al lavoro creativo, lasciando la routine a un secondo momento.

SAGITTARIO

Cerca di non farti coinvolgere in avventure rischiose e di rimanere tranquillo e calmo questa settimana per garantire un futuro prospero. Sii realistico sulla tua situazione attuale e cerca di trovare modi per realizzarti armoniosamente.

CAPRICORNO

Per i Capricorno, sono probabili vari incontri interessanti e viaggi. Il flirt romantico ti aiuterà a tirarti su di morale. L'intuizione ti permetterà di trovare connessioni utili anche tra una folla di persone a caso per fare una scelta professionale seria. Nei fine settimana, concentrati sulle cose più importanti.

ACQUARIO

Rifletti sulla tua situazione lavorativa e ricorda che molto dipende dalla tua iniziativa. Cerca di trovare e inventare nuove cose interessanti e prendi sul serio la tua carriera. La settimana si preannuncia ricca di piacevoli sorprese.

PESCI

I Pesci avranno più forza, opportunità, coraggio e determinazione questa settimana. Sii attivo, collabora, stringi accordi e alleanze, ma non dimenticare di considerare anche i desideri dei tuoi partner, altrimenti potresti non ottenere il loro supporto.

