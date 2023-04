Oroscopo di domani 15 aprile 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 15 aprile 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 15 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

Il vostro cammino è illuminato da aspetti brillanti: la Luna, il Sole e Giove vi garantiscono che potrete condurre in porto anche i progetti più ambiziosi. Carismatici, sorridenti, fra gli amici mietete consensi. Creatività da mettere a frutto in un’iniziativa condivisa.

Toro. 21/4 – 20/5

Il battibecco lunare con Urano preannuncia qualche seccante contrattempo. Per stare al passo con la vostra tabella di marcia, occorrerà organizzazione. Clima un po’ elettrico. Desiderate un cambiamento, ma non è chiara in voi la direzione da prendere.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Bella atmosfera, grazie alla Luna e a Giove che vi spianano la strada, per portare a termine i vostri impegni di routine, e danno il la a una serata divertente. Un amico potrà farvi una proposta interessante. Decisioni intelligenti, in alcuni casi molto creative.

Cancro. 22/6 – 22/7

Sabato indefinibile. Un problema economico tiene banco da tempo nella vostra mente e non vi consente di arrivare alla soluzione che sta oltre l’ostacolo. Sviluppi inattesi di una situazione in piena evoluzione, con risvolti a carattere lavorativo e familiare.

Leone. 23/7 – 23/8

È un periodo troppo intenso e appagante, per perdere tempo a rimuginare: per oggi amate e divertitevi, a tutto il resto penserete con calma. Il firmamento si squarcia all’improvviso, facendo balenare la possibilità di stimolanti conoscenze.

Vergine. 24/8 – 22/9

Alcuni vostri atteggiamenti potrebbero venire fraintesi. Non chiudetevi in un ostinato silenzio, ma cercate uno scambio di idee aperto e sincero. I cambiamenti si realizzano mettendo in pratica razionalità e impegno, com’è nella vostra natura.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Occasioni d’oro per allargare i vostri orizzonti, e migliorare la disponibilità e la tolleranza nei confronti degli altri. Altruismo e apertura mentale. Ben si addice alla stagione il desiderio di una maggiore visibilità, ma puntate verso i giusti obiettivi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Malumori in famiglia e vecchie questioni che riaffiorano, evidenziando problemi e incomprensioni non chiariti. Un po’ di amarezza nel cuore. Se dovessero emergere delle tensioni, imparate a scioglierle con semplici esercizi di stretching... mentale.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Progetti innovativi da portare avanti in gruppo, spettacoli, conferenze, meeting da non perdere ed elogi inaspettati che vi riempiono di gioia. Vivacizzate dal transito lunare in Acquario, si preannunciano delle ore piacevolmente movimentate.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Qualche concessione alla mondanità vi potrà aiutare, facilitando sia nuove conoscenze sia l’estraniarvi dai consueti e pesanti impegni di lavoro. Vi converrà permettere che gli avvenimenti possano seguire il loro corso liberamente senza interferire.

Acquario. 21/1 – 19/2

Alle prese con incombenze improrogabili, vi sentite come uccellini in gabbia. Fortunatamente una mano gentile e vigorosa vi restituisce la libertà. La Luna in sestile a Giove alimenta l’autorevolezza, ma pensieri e parole non procedono di pari passo.

Pesci. 20/2 – 20/3

La giornata procede senza grandi sussulti emotivi. In realtà può essere un momento di raccoglimento che prelude a un brillante exploit. Scoprirete che ci sono ottime possibilità nascoste, proprio in quello che avevate scartato a priori

