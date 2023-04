Oroscopo di domani 17 aprile 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 17 aprile 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 17 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

Interessanti prospettive finanziarie, frutto di un’intuizione, da valutare con esperti. Per migliorare la situazione economica, gestite bene i contatti. Solo la paura potrebbe rivelarsi un ostacolo per raggiungere il traguardo. Non ascoltate la voce del dubbio.

Toro. 21/4 – 20/5

La giornata si preannuncia piacevole e rilassante, specie se la trascorrerete insieme alla vostra dolce metà. Tranquillità, capacità di adattamento. Avete tutto a portata di mano per sviluppare un’idea e ottenere l’appoggio di una persona importante.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Naturale svegliarsi fuori fase con la Luna in Pesci. Un pronto soccorso? Non rimuginate sui vostri guai e occupatevi di qualcuno in difficoltà. Anche se è lunedì, sbrigate in fretta tutte le faccende e spendete il tempo libero in attività rilassanti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Amore, amore e ancora amore tutto per voi. Decisamente le vostre azioni s’impennano verso l’alto: agite senza tentennamenti o timidezza. La vita professionale riceve una boccata d’ossigeno. Novità in amore: le prospettive di incontro non mancano.

Leone. 23/7 – 23/8

Nuove proposte di lavoro, ma è bene accertarsi che non siano promesse inconsistenti o evanescenti. Affetti e famiglia reclamano attenzione. Desiderio di evasione. Non dategli corda se non sapete con esattezza dove vi porterà. Entusiasmi costosi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Ripensamenti e una malinconia ingiustificata. La lucidità non vi sostiene. Gli amici fanno di tutto per rincuorarvi, sdrammatizzando i problemi. Accontentatevi di risultati modesti. Qualche piccola imprecisione non compromette la credibilità.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Meglio non concentrarsi su una sola grande idea fissa in testa, il periodo richiede una buona dose di elasticità e una gamma di obiettivi. Nelle relazioni sociali non siate troppo selettivi. Date agli altri l’opportunità di farsi conoscere.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Incontri, emozioni, esperienze movimentano la quotidianità. Creatività e fantasia sfornano iniziative fortunate da portare avanti con slancio. Grazie a qualche divertente fuoriprogramma, il clima si prospetta gioioso. Cambiamenti positivi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Affrontati con calma e lucidità, gli ostacoli possono essere abbattuti. Una lunga discussione con un familiare porterà a nuova presa di coscienza. Piccoli momenti di malinconia da allontanare puntando su un rimedio infallibile: l’ottimismo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Atmosfera stimolante, ricca di propositi costruttivi. Coinvolgimento profondo con il partner e con gli amici. Sorprese amorose “piacevoli”. Per realizzare alcuni dei vostri desideri, troverete aiuto nei familiari: procederete molto più veloci.

Acquario. 21/1 – 19/2

A parte un’uscita per un pagamento “dimenticato”, il lunedì scorre tranquillo da ogni punto di vista. Chi opera nel sociale si metterà in luce. Intralci burocratici? Mettete a profitto il senso pratico e li supererete brillantemente. Amori segreti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Che giornata emozionante, piena di soddisfazioni con la Luna nel vostro cielo. Occasioni golose, appoggi e colpi di fortuna su tutti i fronti. L’intesa di coppia profuma di romanticismo e di buoni propositi. Voglia di evasione da soddisfare

© Riproduzione riservata