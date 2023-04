Oroscopo di domani 20 aprile 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 20 aprile 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 20 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

Avete parecchi sogni nel cassetto. Realizzarli tutti non è possibile. Operate una scelta, anche tenendo conto dell’investimento economico richiesto. Nelle finanze oggi siete a cavallo. Nonostante spendiate a piene mani, l’economia pare tenere bene.

Toro. 21/4 – 20/5

Il sestile lunare a Saturno va a sostegno della buona sorte e vi rassicura in merito ai progetti a cui avete dato vita, quindi niente incertezze! A dispetto di Plutone che insinua qualche insicurezza, riceverete conferme e approvazioni da chi vi è vicino.

Gemelli. 21/5 – 21/6

È un periodo pieno, ricco di grandi novità. Cercate di gestire la voglia di cambiamento con energia e buonsenso per volgerli a vostro favore. Se sostituite la fiducia al lamento, tutto apparirà in una luce diversa, promettente per la sua nitidezza.

Cancro. 22/6 – 22/7

Pervasi da un senso di benessere e da una leggera euforia, oggi, grazie alla Bianca Signora in Toro, affrontate la vita con il sorriso sulle labbra. Se di recente avete trascurato amici e parenti, potete rimediare con telefonate, visite e piccoli doni.

Leone. 23/7 – 23/8

Malumore in vista! Niente passi falsi nella vostra attività: specie con i collaboratori e i soci in affari, rischiate di entrare in rotta di collisione. I rapporti familiari sono cordiali. Anche se nella coppia c’è da ridire, la gelosia vi annebbia la vista.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con il supporto di Marte che disegna un sestile, la Luna vi mostra il suo lato più rassicurante. Progetti ideati con persone lontane. Eventuali lavori di ristrutturazione della casa, piuttosto dispendiosi, promettono un’ottima riuscita.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Giovedì di relativa monotonia, eccetto che per una buona notizia riguardante un contenzioso su un’eredità, un rimborso, il mutuo della casa. Incontri intriganti mettono in discussione la vostra, più o meno, comprovata fedeltà. Controllatevi!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un po’ di scombussolamento in virtù della Luna in Toro, tuttavia un pizzico di pacatezza e di disponibilità renderà tutto più facile. La simpatia oggi non è il vostro forte. In compenso, astuti come volpi, metterete a segno un buon affare.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Atmosfera tranquilla. Occuparvi delle pulizie della casa, del giardino o dedicarvi a qualche hobby da tempo trascurato vi infonde serenità. Forse dovrete rinunciare a un viaggio o declinare un invito, a causa di qualche improrogabile incombenza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Positivi consolidamenti professionali. Rassicurati da una stabile situazione economica, potete permettervi di essere ottimisti sui nuovi progetti. L’amore si vive alla giornata. Siete affascinati da ogni genere di avventura, anche quelle più trasgressive.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sarà perché siete giù di corda o perché la Bianca Signora in Toro ha sempre il potere di irritarvi, fatto sta che apparite fiacchi e immusoniti. Piccoli problemi domestici da affrontare, conditi da un’insofferenza che naturalmente complica la situazione.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’armonia lunare a Saturno con un soffio di vento spazza via ogni malumore. Il futuro appare promettente e la serenità un traguardo realizzabile. Un amico regala saggi consigli di cui fare tesoro. Progetti costruttivi per chi intende metter su famiglia

© Riproduzione riservata