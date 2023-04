Oroscopo di domani 26 aprile 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 26 aprile 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

A invitarvi alla cautela non sono soltanto i vostri cari, coloro che hanno a cuore il vostro benessere, anche le finanze reclamano prudenza. Non è il caso di fare castelli in aria, dovete valutare una proposta concreta: analizzate i pro e i contro.

Toro. 21/4 – 20/5

In genere non siete disposti a sgomitare per ottenere il primo posto, ma la Luna e Marte vi rendono protagonisti e vincenti sulla scena professionale. La giornata favorisce la realizzazione di desideri inerenti la casa, l’educazione dei figli, i viaggi e le vacanze.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’esperienza accumulata trova soluzioni ad alcuni piccoli guai legati alla quotidianità e nuove strategie per far lievitare il livello delle entrate. Una certa vena di pigrizia. Vista in positivo, è una buona opportunità per tirare un po’ il fiato.

Cancro. 22/6 – 22/7

Amicizie planetarie appoggiano la vostra Luna indicandovi una direzione tutta nuova in cui incanalare costruttivamente il vostro impegno. Apparite poco convinti dei risultati raggiunti, ma avete la tenacia necessaria per ottenere miglioramenti.

Leone. 23/7 – 23/8

Il momento privilegia atteggiamenti mentali elastici, una consapevolezza interiore più sicura e soprattutto svincolata dai giudizi altrui. Avete bisogno di un cambiamento forte e repentino? Allora tanto vale osare, giocando il tutto per tutto.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il cielo assicura che oggi andrà tutto per il meglio. Affari, acquisti e lavoro baciati dalla fortuna. Azioni concrete realizzano grandi ambizioni. Piacevolissima la serata in compagnia. Chiacchierate costruttive e propositi che vi rendono felici.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Semaforo rosso a sbarrarvi la strada, ingarbugliando emozioni e rapporti. Segnali di scontentezza e lievi incomprensioni con il prossimo. Per un errato senso di perfezionismo, pretendete troppo da voi stessi e da chi vi lavora accanto.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le questioni professionali vi assorbono molto, ma oggi gratifiche, incentivi e attestati di stima vi danno la riprova che il tempo è stato ben speso. L’entusiasmo per un progetto remunerativo andato in porto appiana le controversie con i colleghi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Una giornata molto favorevole, sia per smaltire il lavoro arretrato sia per sistemare questioni finanziarie in comune con altre persone. Se avete in mente di chiedere un prestito, attivatevi subito: miracolosamente la richiesta verrà accolta.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le gratificazioni che arrivano dalla carriera e dalle finanze compensano i rimbrotti che vengono dalla famiglia, poco contenta della vostra latitanza. Massima fiducia in un’azione, che deve farsi coraggiosa per fare il salto di qualità che desiderate.

Acquario. 21/1 – 19/2

È giunta l’ora di mettere da parte le preoccupazioni astratte e di risolvere in concreto faccende pratiche ed economiche molto importanti. Le stelle vi aiuteranno! Tenete duro, fate di organizzazione e ordine le parole chiave: tutto si sistemerà.

Pesci. 20/2 – 20/3

Situazioni dinamiche in famiglia: nuovi progetti bollono in pentola. Studio di argomenti appassionanti e persone con cui condividere gli entusiasmi. Il desiderio di stabilità affettiva incoraggia passi significativi per dare al rapporto un assetto nuovo

