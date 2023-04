Oroscopo di domani 29 aprile 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 29 aprile 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 29 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

Con la Bianca Signora in Leone, rafforzata dal corroborante apporto di Giove, la giornata è ideale per lo studio, le iniziative professionali e lo sport. Si prospetta un sabato piacevole: arricchito da incontri stimolanti, le vostre aspirazioni non verranno deluse.

Toro. 21/4 – 20/5

Mattinata a scarso rendimento, offuscata da qualche tensione. Comincerete a carburare in serata, quando potrete rilassarvi in famiglia o con gli amici. Finanze permettendo, premiate le attenzioni del partner organizzando un tête-à-tête romantico a sorpresa.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il mattino ha l’oro in bocca, sotto l’egida della Luna in Leone. I progetti di lavoro, le amicizie e l’amore procedono senza intoppi. Approfittatene! Parole incisive a cui fanno seguito azioni efficaci. Sicuri di voi stessi, riuscirete a mediare con diplomazia.

Cancro. 22/6 – 22/7

State bene all’erta, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farvele soffiare da sotto il naso, sia per evitare dannosi passi falsi. Ve la potete cavare anche nelle situazioni più intricate, l’importante è non scoraggiarvi al primo ostacolo.

Leone. 23/7 – 23/8

Coraggio e passione non vi mancano, è il momento di concretizzare i sogni con lucidità e motivazione. Non lasciatevi bloccare da difficoltà banali. Progetti pronti al decollo s’involano nella direzione desiderata, nonostante i vari piccoli imprevisti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il lavoro procede spedito, anche se l’esperienza consiglia di non abbassare mai la guardia e di applicarvi con concentrazione costante a ogni vostra faccenda. Chiarite una questione piuttosto controversa, realizzate un’idea operando con il naturale buonsenso.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Grande beneficiaria di un buon disegno astrale è l’immagine pubblica. Siete in forma: intrecciate relazioni interessanti con persone che contano. Se allo specchio non vi piacete, affidatevi a estetisti esperti: faranno miracoli per la vostra autostima.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Atmosfera moscia, come puntualmente accade a ogni passaggio lunare in Leone. Possibili rimedi? Mettetevi a riposo: tutto può attendere. La quotidianità con i suoi problemi vi assorbe e lascia poco spazio al piacere di vivere. Come mai tante ansie?

Sagittario. 23/11 – 21/12

Calore, dinamismo ed energia non mancheranno, e per quanto riguarda studi, affari e viaggi, siete in una botte di ferro. Perfino il partner cede le armi. Un incontro casuale porta sorprese. Forse non sarà l’Amore, ma darà un po’ di benefica spensieratezza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Nella professione siete attivi e determinati, ma ci sono programmi da rinviare per mancanza di tempo e di collaborazione da parte dei colleghi. Momento di esaltazione amorosa, le noie finanziarie oggi non vi precludono la serenità e l’allegria.

Acquario. 21/1 – 19/2

Potrebbe andare meglio, ma non va affatto male. La Bianca Signora vi rallenta, ma le prospettive sono rosee. Alle spalle ogni genere di incertezza. Il cielo invita a una socialità disinvolta, ma non seguite troppi stimoli, altrimenti entra in gioco la confusione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Affari e attività vi vedono dinamici e intraprendenti, ma riorganizzate le idee, o rischiate passi falsi. In amore valorizzate quello che avete. Date seguito ai progetti di viaggi o di nuovi interessi, prima di venire risucchiati dagli impegni

