Oroscopo di domani 1 maggio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 1 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Un pizzico di malumore a inizio settimana ci può anche stare, ma ricordate sempre che è molto importante partire con il piede giusto in ogni cosa. Non fatevi travolgere dalle emozioni negative, se qualcuno s’immischia incautamente nei fatti vostri.

Toro. 21/4 – 20/5

Il desiderio di qualche nota romantica non viene percepito subito dal partner? Approfittate del trigono lunare a Urano per farglielo capire... Non avete bisogno di parole. Vi basterà uno sguardo penetrante, per comunicare efficacemente.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Non vi sentite proprio fortunati al cento per cento, per colpa della quadratura della Luna con Venere. In famiglia non mostrate la contrarietà. In ogni situazione apprezzate il lato positivo. Se non lo vedete, la colpa non può che essere vostra.

Cancro. 22/6 – 22/7

Grazie al sestile lunare con Marte, la fragilità scompare e vi mostrate molto più determinati. Non avete nulla da nascondere, ineccepibili... Con un’azione mirata, riuscirete a far fronte a ogni evenienza. Il capo non può che ringraziare.

Leone. 23/7 – 23/8

Un piccolo abbaglio non deve essere fonte di sconforto. Non vince chi non cade mai, ma solo chi ha la volontà di rialzarsi dopo una caduta. “Non è tutto oro quel che luccica”, ma nella ricerca scorgete qualcosa: un’occhiata è d’obbligo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Le sfide sono molte, ma avete la grinta necessaria per affrontarle. La Luna affina le vostre capacità analitiche e razionali, ottime negli affari. Nella coppia, dedicate più tempo all’altro, se non volete vederlo tutto il giorno... imbronciato.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Agevolati da un amico, l’inghippo scompare e voi potete tirare un bel sospiro di sollievo. Almeno, però, ringraziatelo con un invito a cena! Anche se ancora non ci credete, cominciate a realizzare di aver avuto un piccolo colpo di fortuna.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La vostra settimana inizia con la fiducia della Bianca Signora in Vergine. Potete concederla a qualcuno, ma forse a qualcun altro dovrete ritirarla. Se conoscete un collega da tempo e non vi ha mai fatto lo sgambetto, potete confidargli un segreto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Basta un lieve vento contrario per smorzare il vostro entusiasmo? Assolutamente no. Proprio per questo rimboccatevi le maniche e proseguite! Non ascoltate la voce degli uccellacci del malaugurio, sempre pronti a diffondere notizie tristi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il trigono lunare vi aiuta a migliorare e a diventare esperti nel vostro campo. Sempre che abbiate voglia di ricominciare a studiare.Mettetevi in gioco anche con il vostro partner e non date mai nulla per scontato. Ve ne sarà grato.

Acquario. 21/1 – 19/2

Dovete stabilire alcuni punti fermi, ancora prima di intavolare una discussione. Firmate documenti importanti, se non avete dubbi al riguardo. Un esperto potrebbe darvi una mano laddove vi sentite vacillare un po’. Certo tutto ha un costo!

Pesci. 20/2 – 20/3

L’inizio del mese di maggio è altalenante dal punto di vista emotivo e non sempre è facile prendere una decisione, specialmente se... al volo. Avete quindi bisogno di un po’ di tempo in più? Potete sempre provare a chiederlo a chi di dovere.

