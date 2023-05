Oroscopo della settimana dall'1 al 7 maggio 2023 secondo Artemide.

Ariete

Per l'Ariete, maggio inizia con prospettive finanziarie promettenti. Un'opportunità lucrativa potrebbe presentarsi, ma richiederà molta dedizione e potrebbe risultare stancante. Tuttavia, se l'Ariete si concede una pausa e dirige la sua attenzione verso altri interessi, potrebbe raccogliere le energie necessarie per portare a termine il progetto. Alla fine del mese, si prevedono viaggi di lavoro, sebbene non molto lontani.

Toro

Anche per il Toro, maggio si preannuncia un mese finanziariamente favorevole. Potrebbe ricevere una promozione o un riconoscimento sul lavoro, e con essi un aumento di stipendio. In amore, i Toro solitari potrebbero trovare il partner giusto, forse qualcuno che conoscono da tempo. Maggio è anche un ottimo mese per iniziare ad allenarsi e a dedicarsi all'attività fisica.

Gemelli

Maggio potrebbe iniziare in sordina per i Gemelli. Sentiranno una mancanza di energia e potrebbero anche sentirsi un po' sotto pressione. La prima metà del mese dovrebbe essere dedicata a prendersi cura di se stessi e a ricaricare le batterie. Questo periodo di quiete offrirà l'opportunità di portare a termine progetti pendenti e di sviluppare nuove idee che potranno essere messe in pratica più avanti nel mese.

Cancro

I nati sotto il segno del Cancro inizieranno il mese con un'energia straripante e una forte motivazione per affrontare nuovi progetti. Tuttavia, sarà importante gestire le energie in modo da non esaurirsi troppo presto. Inoltre, sarà essenziale comportarsi adeguatamente in pubblico, dato che molte persone si concentreranno su di loro.

Leone

Per i Leoni, maggio è il momento di far valere le proprie competenze sul posto di lavoro. Questo potrebbe portare a una promozione o a un aumento di stipendio. Tuttavia, con il successo potrebbero arrivare anche l'invidia e i pettegolezzi, quindi sarà importante rimanere concentrati sui propri obiettivi.

Vergine

Maggio sarà un mese di routine per la Vergine, il che potrebbe rendere difficile rimanere motivati. Tuttavia, se riescono a superare questo ostacolo, potrebbero ottenere risultati significativi. Se avevano pianificato una vacanza per questo mese, sarà il momento giusto per farlo.

Bilancia

Maggio sarà un mese difficile per la Bilancia, con vari problemi da affrontare. Tutte le decisioni avventate o mal pensate potrebbero portare a conseguenze negative. Tuttavia, potrebbero esserci anche cambiamenti positivi nelle finanze e nelle relazioni personali.

Scorpione

Gli Scorpioni in maggio potrebbero desiderare cambiamenti significativi nella loro vita, che potrebbero avvenire in modo sorprendente. Questo potrebbe significare tagliare i legami con persone o abitudini del passato e iniziare una nuova fase della vita. Tuttavia, la fine del mese potrebbe portare problemi finanziari, quindi sarà importante essere attenti ai debiti e alle tasse.

Sagittario

Per il Sagittario, maggio è un mese di decisioni rapide. Quanto più velocemente prendono decisioni, tanto più grande sarà la ricompensa. Tuttavia, sarà importante non sovraccaricare se stessi e prestare attenzione alla salute. Verso la fine del mese, l'attenzione dovrebbe essere rivolta alla famiglia, che avrà bisogno di sostegno e cura.

Capricorno

Per i Capricorno, maggio sarà un mese favorevole sotto tutti gli aspetti. Saranno in controllo della situazione, prenderanno le decisioni giuste e troveranno soddisfazione nel lavoro e nelle relazioni. Tuttavia, sarà importante evitare controversie e prestare attenzione alla salute.

Acquario

Nella prima metà di maggio, gli Acquario potrebbero essere impegnati in faccende domestiche. Se si sentono sopraffatti, potrebbero essere tentati di fare un cambiamento radicale, come vendere la proprietà e trasferirsi. La seconda metà del mese potrebbe portare successo agli Acquario che sono atleti, artisti o genitori.

Pesci

Per i Pesci, maggio sarà un mese di questioni immobiliari, che potrebbero comportare l'affitto o la vendita di una proprietà. Se questo non è nei loro piani, potrebbero dedicare il mese a rinnovare la casa o a fare pulizie di primavera. Maggio è anche un ottimo mese per l'apprendimento, la socializzazione e l'offerta di aiuto a chi ne ha bisogno.

