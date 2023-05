Oroscopo di oggi 2 maggio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 2 maggio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 2 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Il transito lunare in Bilancia fa diminuire la vostra energia. Poco male, se avete già fatto le scelte importanti e ora restano solo i ritocchi. Arredare casa può essere un gioco divertente, anche se non si dispone di una cifra ragguardevole.

Toro. 21/4 – 20/5

Dovendo organizzare la festa del vostro compleanno, la congiunzione del Sole con Mercurio vi darà una mano preziosa. Già sapete cosa desiderate? Conti precisi e affidabili, grazie a un intelletto attivo e scattante. Lo studio vi mantiene giovani.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con la Luna in Bilancia il vostro umore è al top e il vostro entusiasmo contagioso. Tirate su il morale a chi magari se la passa meno bene. Con uno scatto superate i vostri avversari, facendo mangiar loro la polvere. Nessuno se lo aspettava!

Cancro. 22/6 – 22/7

La pressione è su di voi e non è facilissimo reggerla senza dimostrare un minimo di debolezza. Ma anche questo è un dono che fate agli altri. La quadratura lunare vi invita a non tentennare troppo. Siate diretti e decisi con le altre persone.

Leone. 23/7 – 23/8

Anche se la Luna fa il tifo per voi, non abbassate impunemente la guardia, o vi potreste ritrovare fuori pista, sprecando molto tempo. Occorrono introiti maggiori? Dovrete fare gli straordinari, ma valutate bene i pro e i contro.

Vergine. 24/8 – 22/9

La vostra bussola vi porta un po’ fuori strada, per via dell’opposizione lunare con Nettuno. Aggiustare la rotta o fare proprio dietro front? Negli affari non potete dare adito a ripensamenti, a meno che non vogliate subire una perdita.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La grinta della Bianca Signora in casa vostra e in più in trigono con Plutone, una forza di volontà tale che nessun ostacolo vi potrà fermare. Occasioni che non potete lasciarvi sfuggire. La meta non è lontana, anzi, sembra sempre più vicina.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Preferite fare tutto da soli, dato che come dice il proverbio, “chi fa da sé fa per tre”, salvo poi accorgervi di non esserne perfettamente in grado. Ogni tanto ci vorrebbe un bel bagno di umiltà, anche se credere in voi stessi è un punto a favore.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il transito lunare nell’amica Bilancia vi rimette in sesto in un attimo. Eccovi al centro di una fitta rete di amicizie e di rapporti umani. Progetti a cui dedicare parte delle vostre energie. Lasciatevi coinvolgere: non ve ne pentirete.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Vi siete accollati un peso che non volevate portare, ma ormai è tardi per tirarsi indietro. Accettate con santa pazienza l’inconveniente. La prossima volta, prima di accettare un incarico di cui sapete ben poco, ci penserete due volte.

Acquario. 21/1 – 19/2

Avete un sogno nel cassetto? È il momento giusto per tirarlo fuori e iniziare a realizzarlo, grazie alla consonanza tra la Bianca Signora e Plutone. Avvantaggiati negli spostamenti, sia nelle brevi che nelle lunghe distanze. L’avventura è dietro l’angolo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non riuscite ad adattarvi con facilità a una nuova situazione, per via delle bizze tra la Luna e Nettuno. Provate a “fare buon viso a cattiva sorte”. Banali difficoltà di routine all’interno del legame amoroso. Non lasciate affievolire il sentimento

