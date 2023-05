Oroscopo del lavoro 2023, ecco le previsioni di Artemide.

Ariete

Il 2023 potrebbe essere un anno positivo per l'Ariete in termini di carriera. Si consiglia di cercare attivamente un nuovo lavoro o di salire la scala della carriera nei prossimi mesi. Potrebbero comparire problemi finanziari a maggio-luglio, ma è importante non spendere i risparmi e evitare di prendere in prestito denaro da colleghi. All'inizio dell'autunno, i soldi torneranno e ci saranno opportunità per un riconoscimento e una promozione.

Toro

Il 2023 sarà un anno di cambiamento per il Toro. Si consiglia di dedicare tempo a imparare nuove cose e di stare al passo con i tempi. Se si lavora su se stessi, ci saranno opportunità per guadagnare di più e per aumentare il prestigio tra i colleghi. In estate potrebbe esserci un'offerta di lavoro con buone prospettive di crescita.

Gemelli

La fine di maggio sarà un momento favorevole per i Gemelli per quanto riguarda la crescita professionale. Si consiglia di non rifiutare offerte inaspettate e di investire i propri soldi in progetti interessanti. A giugno-agosto potrebbe esserci un'offerta di lavoro da parte della concorrenza, ma è meglio rifiutarla per evitare di perdere tutto. Il 2023 sarà positivo per economisti, psicologi e artisti.

Cancro

Il 2023 non sarà un anno di grandi cambiamenti per i Cancro, ma saranno comunque alla ricerca di opportunità per guadagnare di più per la loro famiglia. All'inizio dell'anno sono stati finanziariamente stabili: ci sarà una grande opportunità di guadagnare di più durante questa primavera. In estate il reddito aumenterà se non ci si mostra pigri. Settembre-ottobre saranno i mesi migliori per avviare un'attività in proprio.

Leone

Il 2023 prevede rapidi cambiamenti per i Leone in termini di carriera. Si consiglia di essere pronti per nuove opportunità e di non avere paura di affrontare sfide nuove. A giugno potrebbero esserci opportunità per una promozione o per lavorare in una nuova posizione. In estate ci sarà una grande quantità di lavoro, ma è importante evitare di sovraccaricarsi. Alla fine dell'anno, ci potrebbe essere un cambiamento di lavoro o di carriera che porterà a un futuro più brillante.

Vergine

Per la Vergine, il 2023 sarà un anno di stabilità e di sicurezza finanziaria. Si consiglia di concentrarsi sul lavoro e di evitare di investire in attività speculative. A giugno-agosto potrebbe esserci un aumento delle spese, ma ci sarà anche un aumento del reddito. A settembre-ottobre potrebbero esserci opportunità per una promozione o un nuovo lavoro con buone prospettive di crescita.

Bilancia

Il 2023 sarà un anno di grandi opportunità per la Bilancia, soprattutto in termini di carriera. Si consiglia di essere flessibili e di non rifiutare offerte inaspettate. Potrebbero esserci problemi finanziari a maggio-luglio, ma sarà possibile superarli con la perseveranza. In estate potrebbe esserci un'offerta di lavoro con buone prospettive di crescita.

Scorpione

Per lo Scorpione, il 2023 sarà un anno di sfide e di opportunità. Potrebbero esserci problemi finanziari a maggio-luglio, ma sarà possibile superarli con la perseveranza. A settembre-ottobre potrebbero esserci opportunità per una promozione o un nuovo lavoro con buone prospettive di crescita. Si consiglia di investire i propri soldi in attività a lungo termine.

Sagittario

Il 2023 sarà un anno positivo per il Sagittario, soprattutto in termini di carriera. Si consiglia di essere flessibili e di non rifiutare offerte inaspettate. A maggio-luglio potrebbero esserci problemi finanziari, ma sarà possibile superarli con la perseveranza. In estate potrebbe esserci un'offerta di lavoro con buone prospettive di crescita.

Capricorno

Il 2023 sarà un anno di stabilità e sicurezza finanziaria per il Capricorno. Si consiglia di concentrarsi sul lavoro e di evitare di investire in attività speculative. A maggio-luglio potrebbero esserci problemi finanziari, ma sarà possibile superarli con la perseveranza. In estate potrebbe esserci un'offerta di lavoro con buone prospettive di crescita.

Acquario

Per l'Acquario, il 2023 potrebbe essere un anno di svolta in termini di carriera. Si consiglia di cercare opportunità di crescita e di sviluppo professionale, soprattutto nei mesi finali dell'anno. Potrebbero esserci sfide finanziarie a maggio-giugno, ma saranno temporanee e potranno essere superate con un po' di pianificazione e frugalità. All'inizio dell'autunno potrebbero comparire opportunità per un riconoscimento e una promozione.

Pesci

Per i Pesci, il 2023 potrebbe essere un anno di cambiamenti importanti in termini di carriera. Si consiglia di essere aperti a nuove opportunità e di investire in se stessi attraverso la formazione e lo sviluppo delle proprie competenze. Potrebbero esserci sfide finanziarie a giugno-luglio, ma saranno temporanee e potranno essere superate con un po' di pianificazione e frugalità. All'inizio dell'autunno potrebbero comparire opportunità per un riconoscimento e una promozione.

