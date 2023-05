Oroscopo di domani 7 maggio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 7 maggio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 7 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Ovunque vi troviate vi sentirete a vostro agio, grazie alla perfetta consonanza lunare. Sapete gestire molte cose anche in una volta sola. Il pranzo festivo è eccellente e i convitati vi fanno i complimenti, ma non svelate le ricette segrete.

Toro. 21/4 – 20/5

Invece di preoccuparvi per la cura maniacale delle pulizie, per quanto importanti, accogliete gli ospiti con affetto e calore, è questo ciò che conta! Lasciate da parte ansie da prestazione, dato che nessuno è perfetto e accontentare tutti è impossibile.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Gli obiettivi non sono impossibili da raggiungere, ma l’arrivo dell’opposizione della Luna non vi mette a vostro agio, specie con le persone nuove. Imparate a delegare un po’, non potete fare tutto da soli. Chiedete pure, senza troppo orgoglio.

Cancro. 22/6 – 22/7

Sensibilità ed emotività aumenteranno non poco in questo periodo, in compagnia di Venere. Vorreste darvi alla pazza gioia, ma meglio contenervi. Approfittate della domenica e del tempo libero per ritagliarvi dei momenti con i vostri familiari.

Leone. 23/7 – 23/8

Il transito della Luna in Sagittario vi rimette in sesto in un battibaleno. Eccovi di nuovo intraprendenti e sicuri nello scegliere per tutti un film. Non accettate consigli, certi di essere nel giusto al cento per cento. Se potete assumervi il rischio...

Vergine. 24/8 – 22/9

L’appoggio lunare scompare, e vi trovate a dover fare i conti con la realtà, che a volte non è proprio uguale a quella che avevate immaginato. Meglio riflettere bene prima di agire. L’avventatezza non si addice a tipi precisi come siete voi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con la Luna benevola in Sagittario, molte delle vostre preoccupazioni scompaiono. Forse perché siete sicuri di fare proprio una bella figura. Per voi l’apparenza conta e non poco, però dovreste fare in modo di dare più spazio alla sostanza.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Bianca Signora vi abbandona: certe energie turbolente ora possono acquietarsi e anche molti dubbi, venuti a galla, si risolvono da soli. Rilassatevi! Nella coppia urge un confronto quotidiano: se non è possibile fisicamente, almeno però telefonate!

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’ottimismo della Luna venuta a farvi gradita visita compenserà la quadratura con quel bisbetico di Saturno. Avete sempre la battuta pronta. Se lo spirito è alto, neppure una discussione all’interno delle mura domestiche vi abbatterà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se dovete prendere una decisione seria, la cosa migliore è dormirci su, perché come si dice, la notte porta consiglio, così molte paure svaniscono. Piccoli che in futuro potrete evitare. Per il resto una domenica tranquilla è quello che vi serve.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il favore della Luna in Sagittario aumenta le gratificazioni, sempre che voi non vi tiriate indietro proprio sul più bello. Coraggio! Tirate fuori il vostro altruismo e datevi da fare per una giusta causa. Ne vale davvero la pena.

Pesci. 20/2 – 20/3

Dovete superare la timidezza della disarmonia lunare con Saturno, se volete davvero far colpo su una persona per la quale provate interesse. Non avete poi altri limiti, se non quelli che vi imponete da soli senza rendervene quasi conto

