Oroscopo di oggi 8 maggio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 8 maggio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 8 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Anche se potreste aver bisogno di un aiutino da parte di persone fidate, la settimana comincia alla grande, grazie al trigono della Luna con Giove. Vi sentite così fortunati che potreste pensare di tralasciare la preparazione, ma sarebbe sbagliato.

Toro. 21/4 – 20/5

Qualcuno tenta di fare il furbo con voi? Lo scoprirete ancor prima che abbia il tempo di trovare una scusa plausibile. Meglio non provarci! Siete sul chi va là, e magari anche qualche malcapitato ci rimette senza aver fatto nulla di male.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Avreste preferito il divertimento al duro impegno, ma il dovere purtroppo vi chiama. Non vi lamentate troppo: la Bianca Signora non vi appoggia. Tirarvi indietro quando avete già dato l’assenso? Sicuramente non sarebbe un comportamento serio.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non pretendete la “luna” dalle persone che vi sono vicine. Fate tranquillamente richieste che siano realizzabili anche senza essere supereroi. Siete troppo critici con qualcuno che è appena arrivato? Chiedetegli scusa offrendogli un buon caffè.

Leone. 23/7 – 23/8

Come dei veri prestigiatori, tirate fuori dal cilindro qualche stravagante magia. Merito della Luna in Sagittario che vi stimola la fantasia. Condividete la creatività con i vostri collaboratori. Lavorate e divertitevi contemporaneamente.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per via della dissonanza lunare, non riuscite a concentrarvi adeguatamente. Meglio non voler strafare e limitarvi ai vostri ben delineati confini. Cercate la prima o una nuova occupazione? Per il momento dovrete forse accontentarvi un po’.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La comunicazione, sia nel lavoro che all’interno delle relazioni affettive, è essenziale e in questo momento avete una bella marcia in più. Non siate troppo frenati nelle nuove amicizie. Le sensazioni a fior di pelle potrebbero mutare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Inizio della settimana senza infamia e senza lode. Di sicuro non vi meritate un premio per spirito d’iniziativa e potreste fare molto di più. Redarguiti dal capo perché avete la testa fra le nuvole? Riprendetevi al volo e fatevi valere!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Pur se il senso pratico non è alle stelle, per via di Nettuno che vi vorrebbe portare fuori rotta, il trigono lunare con Giove vi agevolerà non poco. Avete inavvertitamente perso le istruzioni, ma riuscite comunque a montare il mobile acquistato.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’attenzione non è al massimo, perciò potreste dimenticare qualcosa d’importante. Meglio prevenire défaillance e ricontrollare la borsa. Afferrate al volo una parola e saltate subito a conclusioni affrettate. Non sarebbe meglio aspettare?

Acquario. 21/1 – 19/2

Un amico vi chiede una mano nell’organizzare la sua festa di compleanno, e voi, animati da uno spirito di altruismo, non vedete l’ora di farlo. Non esagerate con l’assumervi però troppe responsabilità stressanti. Non potete pensare a tutto!

Pesci. 20/2 – 20/3

Non tutte le ciambelle riescono col buco, tuttavia non vi lamentate e preparate daccapo la ricetta sperando che finalmente sia la volta buona. Avete sperato di consociarvi con alcuni che però alla fine si girano dall’altra parte. Peggio per loro!

