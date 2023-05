Oroscopo della settimana dall'8 al 14 maggio 2023: ecco le previsioni di Artemide

Oroscopo della ettimana dall'8 al 14 maggio 2023: ecco le previsioni di Artemide.

Ariete

La seconda settimana di maggio vedrà gli Ariete alle prese con instabilità emotiva. Incontri e appuntamenti potrebbero subire cambiamenti, e la loro incostanza in amore potrebbe creare problemi. Le tentazioni iniziali saranno difficili da resistere, portando a possibili difficoltà nelle finanze e nelle relazioni. Tuttavia, sul lavoro, i superiori terranno sotto controllo l'instabilità degli Ariete, permettendo loro di evitare azioni avventate. La salute sarà buona, ma sarà meglio evitare alcol e cibi grassi.

Toro

I Toro vivranno una settimana lavorativa noiosa, bilanciata da passioni al di fuori del solito ambiente. I Toro single potrebbero incontrare l'anima gemella, mentre quelli impegnati potrebbero dover affrontare una crisi emotiva e riconsiderare le proprie relazioni. Il settore finanziario sarà stabile e la salute migliorerà con passeggiate all'aria aperta e una dieta equilibrata.

Gemelli

I Gemelli si sentiranno stanchi, con emozioni contrastanti e desiderio di pace. Difficoltà sul lavoro e accumulo di compiti li terranno in tensione nella prima metà della settimana, ma riusciranno a riprendersi verso la fine. L'incontro con una persona interessante arricchirà sia dal punto di vista emotivo che informativo. La sfera finanziaria richiederà una spesa più razionale.

Cancro

I Cancro affronteranno discussioni e conflitti con i propri partner, con possibili pensieri di separazione. La sfera lavorativa e finanziaria offrirà nuove opportunità e progetti interessanti. La salute sarà stabile, con il rischio di un raffreddore a fine settimana.

Leone

I Leoni si concederanno momenti di spensieratezza che potrebbero sfociare in irresponsabilità. Se riescono a ritrovare il giusto equilibrio, manterranno buoni rapporti con i propri cari. In caso contrario, potrebbero rovinare la propria reputazione sul lavoro e nelle relazioni. La salute sarà buona per coloro che conducono uno stile di vita sano.

Vergine

I Vergini avranno difficoltà nel pensiero critico e instabilità emotiva, legate a una personalità difficile da decifrare. Riacquistando la consueta razionalità, smaschereranno i piani di un nemico segreto. La salute dipenderà dalle emozioni vissute e la situazione finanziaria rimarrà stabile.

Bilancia

Le Bilancia saranno concentrate sul futuro e il "vento del cambiamento" soffierà alla fine della settimana. Nuove conoscenze e opportunità professionali saranno entusiasmanti, ma dovranno risolvere problemi emotivi legati al passato. La salute sarà buona e la sfera finanziaria stabile e prevedibile.

Scorpione

Per gli Scorpione, la settimana porterà duri conflitti legati alla lotta per il potere. La competizione per avanzamenti di carriera sarà intensa, mettendo gli Scorpione in situazioni difficili. Durante questo periodo, saranno caratterizzati da un linguaggio tagliente sia nelle relazioni amicali sia in quelle romantiche. La salute degli Scorpione sarà altrettanto instabile quanto le loro emozioni, con un aumento del rischio di infortuni e ustioni. Verso il fine settimana, le situazioni inizieranno a stabilizzarsi e i conflitti si attenueranno, offrendo agli Scorpioni l'opportunità di rilassarsi un po'. Un significativo miglioramento del lato materiale della vita permetterà ai rappresentanti di questo segno di effettuare importanti acquisti.

Sagittario

Il Sagittario avrà una settimana molto attiva, con risultati che saranno molto soddisfacenti. Nella sfera professionale, si prevedono promozioni, l'inizio di nuovi progetti e avanzamenti di posizione. Per i Sagittari single, è possibile l'inizio di una nuova relazione con una persona affine sia emotivamente sia intellettualmente. I Sagittari nati a fine novembre avranno ottime prospettive di miglioramento della situazione finanziaria, mentre quelli nati a dicembre riceveranno nuove offerte di lavoro. La salute non causerà problemi ai Sagittari, se si escludono allergie o sintomi del raffreddore alla fine della settimana.

Capricorno

I Capricorno affronteranno una settimana positiva, in cui gioia e piacere domineranno le loro emozioni. La buona salute consentirà loro di mantenere uno stile di vita attivo e di riuscire a fare tutto ciò che si propongono. Gli incontri con gli amici saranno produttivi e interessanti, con la discussione di progetti comuni che promettono nuove esperienze piacevoli. Il lato romantico della vita delizierà i Capricorno innamorati: la seconda metà della settimana presenterà una piacevole sorpresa e il weekend trascorso insieme rafforzerà i sentimenti e l'affetto reciproco.

Acquario

Gli Acquario si concederanno un po' di relax dopo una settimana intensa. Tuttavia, alcuni momenti di attività caratterizzeranno tutti i rappresentanti di questo segno all'inizio della settimana. Azioni inaspettate potrebbero sorprendere le persone vicine, ma gli Acquario non proveranno alcun disagio. L'indifferenza alle opinioni altrui sarà la chiave per il loro benessere e appetito. La sfera finanziaria richiederà agli Acquari di adottare un approccio più parsimonioso per realizzare importanti acquisti futuri. La salute richiederà l'attenzione di quei rappresentanti del segno che soffrono di ipertensione.

Pesci

Per i Pesci, la settimana porterà incontri con situazioni e circostanze sorprendenti, in cui le azioni di conoscenza e l'intuito giocheranno un ruolo importante. Questo periodo offrirà opportunità per stabilire nuove relazioni, sia amicali sia professionali. I Pesci che lavorano nel campo creativo riceveranno una grande dose di ispirazione, portando a progetti di successo e a un riconoscimento meritato. Nella sfera personale, i Pesci saranno emotivamente stabili e in grado di affrontare le sfide che potrebbero sorgere nelle relazioni. I single potrebbero incontrare qualcuno di speciale e avviare una relazione promettente. Tuttavia, è importante essere cauti e non prendere decisioni affrettate. La salute dei Pesci sarà buona nel complesso, ma potrebbero sperimentare problemi minori come mal di testa o insonnia. È importante prestare attenzione ai segnali del corpo e cercare di mantenere uno stile di vita equilibrato e sano.

