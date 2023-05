Oroscopo Cinese 2023, nell'anno del Coniglio Nero si prevedono benessere e prosperità per tutti i segni

Oroscopo Cinese 2023, nell'anno del Coniglio d'acqua Nero previsti benessere e prosperità per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Cinese 2023: il capodanno cinese inizia il 22 gennaio 2023. Nell'anno del Coniglio Nero, le stelle promettono la creazione di forti alleanze, benessere e prosperità a tutti i segni zodiacali. I valori della famiglia saranno sempre alla ribalta, molti conflitti finiranno e regnerà finalmente la stabilità. Il colore nero in Oriente simboleggia la forza interiore e la responsabilità nel corso del processo legato alle decisioni. Pertanto, l'anno favorisce tutte le persone risolute e sicure di sé.

L'oroscopo cinese si basa su un calendario lunisolare che ha un ciclo di 12 anni, ciascuno dei quali è associato a un animale dello zodiaco cinese. L'animale dello zodiaco in Cina è determinato dall'anno di nascita di una persona. Ecco quali sono gli animali e i segni zodiacaloi cinese: Topo, Bufalo o Bue, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra Scimmia, Gallo, Cane e Maiale.

TOPO (1948, 1960, 1972, 1984, 1996)

L'Anno del Coniglio d'Acqua Nero porterà fortuna e felicità alla maggior parte degli aspetti peculiari della vita del Topo. La vita sentimantale sboccerà e quest'anno i Topi single potranno trovare finalmente l'amore della loro vita. Anche la tua carriera sarà in ascesa e questo sarà il momento perfetto per esplorare la tua passione. Dal punto di vista finanziario, avrai successo se impari a gestire i tuoi soldi. Nel 2023, i Topi saranno in buona salute.

BUFALO o BUE (1949, 1961, 1973, 1985, 1997)

Nell'anno del Coniglio, i BUFALI avranno una bella vita amorosa. Il loro legame con chi la persona amata sarà più forte di sempre. I single potrebbe dover aspettare ancora un po'. La vita professionale attraverserà alcune turbolenze, ma entro la fine dell'anno tutto comincerà a tornare al suo posto. Ti consigliamo inoltre di stare attento con i soldi quest'anno, poiché spendere per cose inutili porterà a problemi finanziari nell'avvenire. In termini di salute, questo sarà un buon periodo.

TIGRE (1950, 1962, 1974, 1986, 1998)

Il 2023 promette un anno di prosperità, fortuna e abbondanza per i rappresentanti della Tigre. In amore, ti divertirai a tempo pieno con il tuo partner, anche le Tigri single avranno un anno fantastico. Nella tua vita professionale, più persone incontri, più opportunità si apriranno finalmente per te, quindi lavora ancora per espandere la tua cerchia sociale. Sei incoraggiato a cercare più fonti di reddito se desideri stabilità finanziaria. Dal punto di vista della salute, bisogna stare attenti ai cambiamenti del clima e consultare un medico anche in caso di piccoli malanni.

CONIGLIO (1951, 1963, 1975, 1987, 1999)

Il 2023 promette risultati favorevoli nella maggior parte degli aspetti della vita per i rappresentanti del segno del CONIGLIO. La tua vita amorosa avrà successo, soprattutto nel primo trimestre dell'anno. Tuttavia, quest'anno le persone sposate potrebbero dover affrontare alcuni problemi. In termini di carriera, l'anno garantirà successo, poiché le stelle saranno a tuo favore. Ma se stai pensando di cambiare carriera, dovrai aspettare un altro anno. Dal punto di vista finanziario, l'anno sarà sia buono che cattivo. Guadagnerai denaro, ma potresti perderlo a causa della tua negligenza. Quindi fai attenzione quando spendi soldi. In termini di salute, dovresti astenerti dalle avventure, poiché esiste la possibilità di incidenti.

DRAGO (1952, 1964, 1976, 1988, 2000)

I nativi del segno del Drago sperimenteranno doppie sensazioni nell'Anno del Coniglio. I rappresentanti sposati del segno si divertiranno con i loro partner. Ma se sei nuovo in una relazione, potresti sperimentare turbolenze nella tua vita amorosa. D'altra parte, i draghi single potrebbero finalmente trovare la loro anima gemella quest'anno. Professionalmente, il tuo duro lavoro e la tua dedizione ti aiuteranno a scalare la scala aziendale. I tuoi sforzi saranno riconosciuti e premiati dal tuo capo. La vita finanziaria può subire alti e bassi, quindi devi essere preparato. Per evitare problemi di salute quest'anno, ti consigliamo di prevedere l'esercizio fisico nel tuo regime quotidiano.

SERPENTE (1953, 1965, 1977, 1989, 2001)

Quest'anno sarà pieno di cambiamenti positivi per i Serpenti. Ciò per cui hai lavorato duramente inizierà finalmente a dare i suoi frutti. In termini di amore, quest'anno sarà pieno di romanticismo e felicità. Potrebbe essere difficile per te trovare il tempo per la persona amata, ma puoi superare questo problema cercando di mantenere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata. La concorrenza dei colleghi sul posto di lavoro può creare un certo ostacolo alla crescita. Pertanto, ti consigliamo di stare attento con i tuoi avversari. In termini finanziari, l'anno può essere fruttuoso se impari a distinguere tra spese per cose importanti e meno importanti. Quest'anno, è meglio non trascurare la tua salute e cercare assistenza medica se necessario.

CAVALLO (1954, 1966, 1978, 1990, 2002)

L'anno del Coniglio d'Acqua promette un momento romantico con il tuo partner: questo rafforzerà il vostro legame. Anche i rappresentanti solitari del segno possono trovare il vero amore. Quando si tratta della tua carriera, all'inizio potresti trovarla difficile, ma col tempo le cose inizieranno ad andare a posto e vedrai progressi nella tua carriera. Per quanto riguarda la vita finanziaria, alcuni mesi porteranno prosperità, mentre altri possono portare danni. Ti consigliamo di spendere con prudenza e di risparmiare abbastanza soldi per i giorni difficili. Per quanto riguarda la salute, quest'anno devi stare particolarmente attento.

CAPRA (1955, 1967, 1979, 1991, 2003)

Nell'anno del Coniglio, le persone del clan delle Capre potrebbero incontrare delle difficoltà. Ma queste sfide ti renderanno più forte che mai. Per quanto riguarda la vita amorosa, devi evitare di "soffocare" il tuo partner standogli sempre vicino. Per quanto riguarda la tua carriera, preparati a grandi cose. Il tuo duro lavoro sarà ricompensato e le tue capacità aggiungeranno valore alla tua carriera. I problemi finanziari possono infastidirti se non impari a spendere i soldi con saggezza. Per quanto riguarda la salute, c'è la possibilità di incidenti, quindi dovresti sempre stare attento. Inoltre, quest'anno, presta particolare attenzione alla salute dei tuoi figli.

SCIMMIA (1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Le Scimmie quest'anno godranno di un periodo pacifico, benedetto e felice. Sei pronto a cambiare la tua vita, il che darà grandi risultati. Nella tua vita amorosa, il tuo rapporto con la persona amata migliorerà e imparererete di più l'uno sull'altro. I single del segno della Scimmia che non sono pronti a innamorarsi non dovrebbero essere turbati, perché la persona giusta arriverà al momento giusto. Dopo un difficile periodo di bassi, quest'anno la tua carriera inizierà finalmente a decollare. Concentrati sul raggiungimento dei tuoi obiettivi e continua a muoverti nella giusta direzione, la vittoria sarà tua. Per raggiungere la stabilità finanziaria, dovrai essere paziente e attento. Sii attento alla tua salute, perché quest'anno potresti essere disturbato da disturbi minori.

GALLO (1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Il 2023 porterà un anno di alti e bassi per i rappresentanti del Gallo. I rappresentanti sposati del segno dovranno imparare a bilanciare tra vita personale e professionale, altrimenti potrebbe far arrabbiare il loro partner. Non aver paura di avere conversazioni difficili perché è l'unico modo per affrontare i problemi in modo sano. I single che sono pronti ad aprire i loro cuori all'amore possono trovare il partner giusto quest'anno. I nativi del Gallo che pensano di cambiare lavoro o carriera dovrebbero attenersi a questo piano. Per quanto riguarda la stabilità finanziaria, può essere raggiunta solo se spendi in base al tuo budget. Non spendere troppo e risparmia per i giorni difficili che ti aspettano. In termini di salute, l'anno avrà successo.

CANE (1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Nell'anno del Coniglio d'Acqua, le stelle convergeranno a favore dei rappresentanti del Cane. Preparati al successo e alla prosperità. Nelle relazioni amorose, sei incoraggiato a uscire dalla tua zona di comfort e provare qualcosa di nuovo. Fai passeggiate romantiche con il tuo partner e mostragli quanto significa per te. Puoi ottenere buoni profitti quest'anno. Tuttavia, alcuni Cani possono incontrare alcune difficoltà sul lavoro, ma sono incoraggiati a essere pazienti. Sei bravo a gestire le tue finanze, quindi un po' di turbolenza nella tua vita finanziaria non ti farà male quest'anno. Quando si tratta di salute, devi stare più attento, altrimenti potrebbero sorgere problemi. Conduci uno stile di vita sano per vivere a lungo e in piena salute.

MAIALE (1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Nel 2023, tutto ciò che i rappresentanti del Maiale stavano aspettando potranno ottenerlo. In una relazione d'amore, dovresti fare ciò che renderà felice il tuo partner, poiché questo rafforzerà la relazione. Fallo sentire speciale e amato. Anche i single nativi del Maiale troveranno "quello giusto" e questo sarà l'inizio della loro storia romantica. Professionalmente, questo sarà un anno di successo poiché il tuo duro lavoro inizierà finalmente a dare i suoi frutti. Tuttavia, gli uomini d'affari di questo segno zodiacale dovrebbero evitare di espandere la propria attività in quanto potrebbero incorrere in perdite. Dal punto di vista della salute, dovresti evitare attività che causano stress e tensione. Dovresti iniziare a praticare yoga e meditazione e includere una dieta sana nella tua routine quotidiana.

Caratteristiche dell'Oroscopo Cinese

Ciascuno animale ha le sue caratteristiche distintive e la personalità che si suppone che la persona nata in quell'anno condivida. Ad esempio, le persone nate sotto il segno del Drago sono generalmente considerate coraggiose, ambiziose e indipendenti, mentre quelle nate sotto il segno della Capra sono spesso gentili, sensibili e creative.

Inoltre, l'Oroscopo Cinese tiene anche conto del ciclo di cinque elementi (legno, fuoco, terra, metallo e acqua) e come essi influenzano gli animali dello zodiaco. Ad esempio, una persona nata in un anno del Drago di Fuoco avrà caratteristiche diverse rispetto a una persona nata in un anno del Drago di Legno.

L'Oroscopo Cinese si basa anche sulla combinazione tra animale dello zodiaco e elemento, per creare una previsione più precisa e personalizzata. In generale l'Oroscopo Cinese è utilizzato come guida per prevedere gli eventi futuri e per capire meglio le caratteristiche della persona.

