Oroscopo della prossima settimana 22-28 maggio 2023: ecco le previsioni di Artemide.

L'Oroscopo settimanale

Ariete

L'oroscopo della settimana per l'Ariete prevede un periodo intenso, non tanto dal punto di vista fisico quanto intellettuale. Potrebbero emergere rischi di cadere vittime di intrighi astuti o di truffatori, quindi è importante rimanere vigili. Durante la settimana, l'Ariete potrebbe sentirsi sopraffatto dal desiderio di controllare ogni aspetto della sua vita, ma questo potrebbe evolvere in uno stato di impotenza, indifferenza e distrazione verso il fine settimana.

Un cambiamento di scenario potrebbe fare bene. Un breve viaggio con un caro per rilassarsi nella natura potrebbe offrire il riposo necessario. Questa pausa non solo aiuterà l'Ariete a riordinare le sue emozioni, ma lo aiuterà anche a delineare una strategia di vita per il futuro.

Durante la settimana, l'Ariete potrebbe dover affrontare ipocrisia o doppi standard nel suo ambiente quotidiano. Questo potrebbe portarlo a rivedere come vede alcune persone nella sua vita, adattando il modo in cui interagisce con loro e il livello di fiducia che ha in loro.

Per quanto riguarda la salute, l'Ariete non dovrebbe avere problemi significativi questa settimana. Anche la sfera finanziaria sembra stabile, senza preoccupazioni particolari in vista.

Toro

La settimana per il segno del Toro sarà dominata dagli aspetti romantici della vita. I Toro single potrebbero fare nuove conoscenze eccitanti e deliziose, mentre coloro che sono in una relazione potrebbero vivere una rinnovata ondata di emozioni, passione e piacere, scoprendo nuovi lati e sfaccettature del proprio partner.

Dal punto di vista finanziario, le prospettive sembrano positive per i Toro. Questo li incoraggerà a organizzare un weekend interessante, durante il quale potranno combinare emozioni piacevoli ed esperienze insolite, che ricorderanno per molto tempo.

La settimana sarà piuttosto tranquilla per quanto riguarda la sfera lavorativa, permettendo ai Toro di dedicare più tempo e attenzione ai loro cari. I Toro genitori potrebbero dover fornire sostegno e aiuto ai propri figli, che potrebbero trovarsi ad affrontare situazioni difficili legate alla scuola o ai loro hobby.

Gemelli

La settimana per il segno dei Gemelli si prospetta piuttosto tranquilla e prevedibile, in contrasto con il periodo di agitazione appena trascorso. Per i Gemelli si aprirà l'opportunità di condurre uno stile di vita più passivo, dedicato al riposo e alla preparazione per le prossime fasi della loro vita.

Un particolare consiglio per i Gemelli in questa settimana riguarda la salute, in particolare per coloro che soffrono di disturbi endocrini cronici: sarà importante monitorare attentamente il proprio stato di salute.

Sul fronte finanziario e lavorativo, la settimana sarà stabile e prevedibile, non richiedendo troppi sforzi o tempo da parte dei Gemelli. L'assenza di nuovi progetti offrirà l'opportunità di riflettere sugli errori e le carenze nei progetti già conclusi.

Per quanto riguarda le relazioni e la sfera romantica, queste passeranno in secondo piano per i Gemelli in questa settimana. Potrebbero preferire dedicarsi a letture interessanti o alla visione di una serie TV piuttosto che interagire intensamente con il proprio partner.

Cancro

La settimana per il segno del Cancro potrebbe presentare alcune delusioni legate al partner, tuttavia si tratterà di situazioni circoscritte e non di problemi di portata globale. Questi intoppi non produrranno cambiamenti significativi nella vita personale del Cancro, ma potrebbero modificare leggermente la dinamica con l'anima gemella.

È importante per il Cancro ricordare che l'idealizzazione del partner può essere il peggior nemico di una relazione. I Cancro che riescono a vedere le persone per quello che sono, senza costruire immagini ideali, avranno la possibilità di evitare delusioni sgradevoli e mantenere un atteggiamento positivo durante tutta la settimana.

Sul piano lavorativo, il Cancro dovrebbe prepararsi per un periodo più intenso, con azioni, discussioni, riunioni e progetti in arrivo. Fortunatamente, la situazione finanziaria sarà stabile, e la salute non darà preoccupazioni, anche per coloro che hanno una storia di malattie croniche.

Leone

Per i nati sotto il segno del Leone, la settimana vedrà un'intensa attenzione rivolta alla sfera professionale. Diventeranno cruciali le questioni legate al collegamento tra obiettivi e mezzi per raggiungerli, e al rispetto del ruolo ricoperto. I Leoni saranno chiamati a mostrare tutta la loro determinazione e coraggio, nonostante un umore che favorisce la pigrizia, la passività e la riluttanza a fare qualsiasi cosa.

Forse, alcuni Leoni potrebbero rendersi conto di non avere più entusiasmo per il lavoro che svolgono, e questo potrebbe essere il momento giusto per apportare un cambiamento (potrebbe interessarti anche: 7 segni che indicano la necessità di cambiare lavoro).

Sul fronte delle relazioni amorose, i Leoni potrebbero sperimentare una diminuzione dell'attività. Il distacco e l'indifferenza mostrati dai Leoni potrebbero causare sofferenza ai partner. Tuttavia, quei Leoni che riusciranno a dimostrare nobiltà e sincerità, spiegando apertamente il loro stato d'animo, potranno evitare ulteriori difficoltà nelle relazioni.

Sul piano finanziario, i Leoni potrebbero riscontrare una leggera flessione. Tuttavia, un approccio oculato ai risparmi potrebbe rivelarsi vantaggioso per questo segno zodiacale di fuoco.

Vergine

Per le persone nate sotto il segno della Vergine, la settimana sarà piuttosto tranquilla, con tutto che procede secondo i piani precedentemente stabiliti, incluso l'aspetto romantico della loro vita. Tuttavia, verso la fine della settimana, le Vergini potrebbero desiderare un cambiamento, rendendosi conto che la situazione sembra stagnante e le cose sembrano rimanere in sospeso.

La seconda metà della settimana potrebbe portare un aumento del rischio di infortuni per le Vergini, quindi sarebbe consigliabile prestare attenzione e fare attenzione. Inoltre, si prevede la possibilità di essere vittime di frodi finanziarie. Di conseguenza, le Vergini dovrebbero prestare particolare attenzione alle offerte finanziarie che ricevono, soprattutto se sembrano troppo allettanti o vantaggiose.

Per le Vergini che operano nel campo degli affari, si consiglia di esplorare nuove aree di attività. Questo potrebbe non solo aprire opportunità per guadagni significativi, ma anche favorire la creazione di interessanti collegamenti e contatti professionali.

Bilancia

Per i nati sotto il segno della Bilancia, questa settimana vedrà un cambiamento di focus verso la sfera delle relazioni personali, dell'amore, degli incontri e delle nuove conoscenze. Non è escluso che possano apparire nuovi ammiratori seri nell'orizzonte delle Bilance.

Nel settore professionale, la fortuna sembra favorire particolarmente le Bilance impegnate in attività creative e artistiche. La prima metà della settimana sarà propizia per quelle Bilance coinvolte in campi relativi all'arte, come produzione e organizzazione di eventi, mentre la seconda metà della settimana sarà favorevole per artisti, musicisti e designer.

Dal punto di vista finanziario, le notizie promettenti ricevute entro mercoledì miglioreranno l'umore delle Bilance, permettendo loro di rivedere il proprio budget in modo più positivo. Per quanto riguarda la salute, non dovrebbero esserci problemi significativi per le Bilance questa settimana, anche se è possibile che alla fine della settimana possano sperimentare un eccesso di lavoro o un raffreddore.

Scorpione

Questa settimana si preannuncia molto produttiva per gli Scorpioni, con un forte focus sul lavoro e sulla sfera professionale. L'impegno assiduo darà i suoi frutti, portando a un guadagno generoso entro la fine della settimana. Gli Scorpioni impegnati in campi come la scienza, la difesa, l'architettura, la costruzione, o qualsiasi campo che richiede competenza specialistica, saranno particolarmente fortunate.

Si prevede l'inizio di un nuovo ciclo finanziario per la maggior parte degli Scorpioni, che sarà più favorevole e di successo rispetto al passato. Nel campo dell'amore e delle relazioni, gli Scorpioni mostreranno il loro lato creativo, dimostrando responsabilità, affidabilità e un vero desiderio di lavorare sulle relazioni esistenti. Per gli Scorpioni single, questa settimana potrebbe rappresentare un'occasione per fare un passo verso la loro felicità personale.

Sagittario

Per il Sagittario, la settimana sembra segnata da un andamento piuttosto stabile, con pochi cambiamenti significativi. Unica eccezione potrebbe essere un leggero peggioramento della salute mercoledì, con possibili ricadute di malattie croniche o disturbi legati ai denti o alle articolazioni.

Dal punto di vista professionale, tuttavia, potrebbero emergere interessanti spunti per i Sagittari. Nuove prospettive e opportunità per incrementare il reddito potrebbero presentarsi, suggerendo un nuovo approccio al lavoro.

In ambito romantico, i Sagittari single possono aspettarsi incontri promettenti. Nuove conoscenze potrebbero trasformarsi in contatti più seri, portando alla formazione di relazioni stabili.

Dal punto di vista finanziario, la settimana richiederà un approccio più pratico e razionale. Il Sagittario potrebbe dover fare i conti con le proprie spese, valutando attentamente acquisti e altri costi.

In ultimo, l'attenzione per parenti, figli o persone care potrebbe richiedere un sacrificio da parte del Sagittario. Cambiamenti nel ritmo di vita o modifiche al proprio stile di vita potrebbero essere necessari per rispondere alle esigenze dei propri cari.

Capricorno

La settimana per i Capricorno si preannuncia piuttosto intensa, con la rivelazione di verità nascoste che potrebbero influenzare svariate aree della loro vita. Queste scoperte potrebbero riguardare le relazioni personali, la sfera lavorativa, la gestione delle finanze o la salute.

L'emergere di informazioni precedentemente sconosciute o celate potrebbe portare i Capricorno a riflettere sulla necessità di un cambiamento, di un vero e proprio "riavvio" della propria esistenza. Questo potrebbe portare a decisioni drastiche come la rottura di legami o il cambio di lavoro o partner.

Nel corso del fine settimana, i Capricorno avranno l'opportunità di allargare il proprio cerchio sociale. Nuove conoscenze fatte durante viaggi o vacanze potrebbero trasformarsi in amicizie durature.

Infine, è probabile che i Capricorno debbano dedicare attenzione ai propri parenti o figli durante il fine settimana. Sarà necessario partecipare a discussioni familiari e pianificare azioni future per garantire il supporto e l'assistenza necessari.

Acquario

Gli Acquario avranno come priorità la propria salute nella settimana a venire. Come è tipico per gli Acquari, questo atteggiamento inizierà sin da lunedì, con un approccio deciso e risoluto. Questa determinazione si protrarrà fino a venerdì, giorno di luna nuova, quando il desiderio di mantenere uno stile di vita sano, un'alimentazione equilibrata e un regime di attività fisica sarà messo alla prova da molteplici tentazioni.

Saranno solo gli Acquari più convinti e motivati a resistere a tali tentazioni, mantenendo il loro impegno verso la salute e il benessere. Gli altri, invece, potrebbero passare il fine settimana concedendosi a deliziosi pasti e rilassandosi, invece di perseguire obiettivi legati all'attività fisica.

La consapevolezza di tale indulgenza, tuttavia, potrebbe portare a rimorsi alla fine della domenica, spingendo gli Acquari a rimettersi in carreggiata e a "ricominciare" con il nuovo stile di vita a partire dal lunedì successivo.

Nonostante queste sfide, la salute degli Acquari dovrebbe mantenersi stabile, così come le loro finanze, per l'intera settimana.

Pesci

I Pesci si apprestano ad affrontare una settimana piacevolmente emotiva. La sfera romantica sarà particolarmente gratificante per i rappresentanti di questo segno acquatico che, finora, sono rimasti single: vecchi ammiratori che, per qualche motivo, erano spariti all'orizzonte ricominceranno a farsi sentire con segni di attenzione e persino azioni decise.

Nel frattempo, la sfera professionale non dovrebbe richiedere un'attenzione particolare da parte dei Pesci e le loro finanze dovrebbero rimanere stabili. Per quanto riguarda la salute, potrebbero esserci problemi per i Pesci che hanno disturbi legati al sistema endocrino o all'apparato digerente.

Inoltre, i Pesci dovrebbero considerare di rinviare qualsiasi procedura cosmetica o estetica intesa a migliorare il loro aspetto, in quanto il risultato potrebbe rivelarsi esattamente il contrario di quello che si aspettavano.

