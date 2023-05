Oroscopo dell'Estate 2023 per tutti i segni secondo Artemide.

ARIETE

Ariete, quest'estate sarà un periodo di crescita, soprattutto a livello professionale e materiale. La presenza di Giove nel tuo segno ti fornirà l'energia necessaria per raggiungere i tuoi obiettivi e migliorare la tua situazione lavorativa. Sarà un'ottima occasione per manifestare la tua creatività. Settembre sarà un mese particolarmente favorevole, quindi preparati per un periodo di forte espansione.

TORO

Toro, quest'estate sarai caratterizzato da un forte desiderio di libertà e grandi cambiamenti. Potresti sperimentare modifiche significative nella tua vita sentimentale, in particolare. Grazie all'influenza di Venere, avrai le risorse per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Le opportunità migliori si presenteranno nella prima metà di luglio e agosto, nonché in tutto settembre.

GEMELLI

Gemelli, quest'estate mostrerai un lato sensibile e romantico. Le relazioni intime diventeranno più intense ed è possibile che tu possa incontrare il vero amore. Il periodo più favorevole per te sarà tutto luglio, la prima metà di agosto e settembre. Ricorda di tenere aperto il tuo cuore all'amore e alle nuove esperienze.

CANCRO

Cancro, l'estate sarà una stagione di forti emozioni, con molti cambiamenti in tutte le aree della tua vita. Sarai chiamato a lavorare molto, ma alla fine godrai dei frutti del tuo lavoro. Le migliori occasioni si presenteranno nella seconda metà di settembre. Ricorda che l'amore ti darà la forza e il coraggio necessari per affrontare qualsiasi cosa.

LEONE

Leone, quest'estate godrai di un rinnovato slancio energetico che ti porterà ad espanderti e a vincere. La tua visione positiva per il futuro ti motiverà a fissare nuovi obiettivi professionali e a fare la differenza anche nell'amore. Il periodo più prospero sarà la seconda metà di luglio, tutto agosto e la prima metà di settembre.

VERGINE

Vergine, la tua capacità di fare scelte ponderate e la tua strategia ti porteranno a un grande successo professionale e familiare. L'influenza di Mercurio ti aiuterà a trovare il giusto equilibrio e a guadagnare l'approvazione di coloro che ti circondano. Il periodo più favorevole sarà la fine di settembre, l'inizio di novembre e tutto settembre.

BILANCIA

Bilancia, l'estate sarà un periodo di profonda consapevolezza dei tuoi valori, che ti aiuterà a realizzare i tuoi desideri. Sarà un periodo in cui ti concentrerai su un obiettivo specifico e otterrai successo a livello emotivo e romantico. Le opportunità migliori arriveranno nella seconda metà di luglio e agosto, e per tutto settembre.

SCORPIONE

Scorpione, l'estate sarà un periodo di passione ed erotismo grazie all'energia di Marte. Avrai la forza per superare ogni sfida emotiva e sociale. La tua determinazione ti permetterà di attraversare questo periodo con successo e con piena consapevolezza di te stesso. I periodi più favorevoli saranno luglio, la seconda metà di agosto e tutto settembre. Sarà un'estate indimenticabile sotto tutti i punti di vista.

SAGITTARIO

Sagittario, l'estate porterà nuove opportunità sia nell'amore che nel campo finanziario. Potrai finalmente lasciarti alle spalle gli ostacoli del passato e avvicinarti a nuovi obiettivi con rinnovata energia e velocità. I periodi migliori saranno la seconda metà di luglio, tutto agosto e la fine di settembre. Avrai la possibilità di vivere esperienze stimolanti e gratificanti.

CAPRICORNO

Capricorno, la tua determinazione ti porterà a riuscire nel campo lavorativo e a trovare l'amore vero. L'estate sarà il momento ideale per prendere decisioni importanti che influenzeranno il tuo futuro. I periodi migliori per te saranno tutto luglio, la prima metà di agosto e tutto settembre. Sarà un'estate ricca di risultati e soddisfazioni personali.

ACQUARIO

Acquario, l'estate porterà cambiamenti positivi e nuove conoscenze. Avrai l'opportunità di esplorare nuovi orizzonti, grazie a una maggiore libertà di movimento e di seduzione, sia che tu sia impegnato sentimentalmente o meno. I periodi migliori saranno la fine di luglio, tutto agosto e la prima metà di settembre. Sarà un periodo di crescita e arricchimento personale.

PESCI

Pesci, l'estate scalderà il tuo cuore sensibile, ma non dimenticare di utilizzare le tue abilità e i tuoi talenti. Casa e famiglia avranno un ruolo molto importante per te in questo periodo. I periodi migliori saranno tutto luglio, la prima metà di agosto e tutto settembre. Sarà un'estate piena di emozioni e di ricordi indimenticabili.

