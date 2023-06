Oroscopo della prossima settimana dal 5 all'11 giugno secondo Artemide

Oroscopo della settimana dal 5 all'11 giugno secondo Artemide.

Oroscopo settimanale

Ariete

Questa settimana la fortuna sorride a voi in molti ambiti. Realizzate i progetti che avete da tempo, potrebbero portare profitto. Le nuove idee necessitano ancora di essere sviluppate. Mercoledì è consigliabile non sovraccaricarvi di troppo lavoro, rischiate di non farcela, cercate di essere più realistici. Prestate attenzione alle vostre parole, potrebbero essere usate contro di voi nel prossimo futuro. Non nascondete la vostra gioia o tristezza ai vostri cari, il loro supporto vi incoraggerà e vi darà forza.

Toro

Questa settimana è consigliabile concentrarsi sull'espansione dei rapporti commerciali. Cercate di promettere solo ciò che potete mantenere, supportate le vostre parole con azioni, altrimenti rischiate di compromettere la vostra reputazione. Martedì è meglio evitare di sfidare i superiori, non cercate di essere ostinati, soprattutto non cercate di discutere con chi è più anziano di voi, di grado o di età. Alla fine della settimana i viaggi e gli spostamenti saranno favorevoli. Durante il fine settimana, gli incontri con gli amici e il tempo libero attivo saranno molto importanti per voi.

Gemelli

È tempo di riposo e relax. Vi attendono nuove esperienze ed emozioni positive. Nella vostra vita personale, però, dovrete mobilitare tutte le vostre forze e opportunità per un balzo deciso. Proprio in questo momento potrete raggiungere l'obiettivo desiderato. Non prestate attenzione ai piccoli fallimenti e difficoltà, non potranno influenzare il vostro successo.

Cancro

Questa è una settimana promettente dal punto di vista creativo. Mostrate iniziativa e attivismo. Le vostre idee saranno accettate e sostenute dai superiori e dai colleghi. È meglio pianificare i viaggi di lavoro per venerdì. Domenica è possibile un incontro informale, che influenzerà molti eventi futuri nel campo lavorativo. Comunque, la situazione in quel giorno è favorevole e il successo è praticamente garantito.

Leone

Questa settimana cercate di non cercare qualcosa di più grande, altrimenti rischiate di perdere ciò che avete già. Concentratevi al massimo su ciò che state facendo in quel momento, è meglio fare una cosa bene piuttosto che fare molte cose in modo mediocre. Mercoledì non affrettatevi a prendere decisioni, perché un'idea brillante a prima vista potrebbe non sopravvivere all'attuazione pratica. Domenica cercate di conciliare i vostri desideri con gli interessi delle persone care e scegliere una via di mezzo.

Vergine

Questa settimana avrete l'opportunità di ridurre il ritmo di lavoro, anche se difficilmente influenzerà i vostri piani. L'entusiasmo nel fare le cose non diminuirà. Dopo aver gestito con successo i compiti più importanti pianificati per questa settimana, vi sentirete sorprendentemente leggeri. Durante il tempo libero, evitate di rimanere sul divano e invece fate una passeggiata in spiaggia o in bicicletta.

Bilancia

L'ordine nella vostra mente e sul posto di lavoro vi aiuterà a rendere il vostro lavoro più efficiente e ottenere una significativa ricompensa economica. Mercoledì i vostri partner vi aiuteranno a risolvere i problemi che avete di fronte. Non trascurate il loro aiuto. Giovedì vi aspetta un appuntamento romantico. È possibile che un nuovo incontro allarghi i vostri orizzonti.

Scorpione

Questa settimana preparatevi al fatto che le cose andranno improvvisamente bene in tutti gli ambiti. Avrete bisogno di concentrazione e determinazione. Dovrete mettere in ordine il caos emotivo in voi stessi. Capite voi stessi, così diventerete un sistema armonioso e in equilibrio. Prestate attenzione ai consigli della persona amata, anche se siete voi a sapere meglio cosa state vivendo realmente nell'animo e come dovreste agire. Liberatevi del passato senza rimpianti e apritevi a nuovi eventi e all'amore vero.

Sagittario

Questa settimana potreste non essere soddisfatti di ciò che accade intorno a voi, ma cercate di non trarre conclusioni affrettate per non peggiorare la situazione. Siate cortesi, diplomatici e intelligenti. Per raggiungere il risultato desiderato, è necessario tenere conto degli interessi dei partner. La fine della settimana sarà un momento favorevole per fare affari e firmare documenti. Tuttavia, non lasciatevi sovraccaricare di lavoro. Dedicate più tempo e attenzione alla vostra famiglia.

Capricorno

Questa settimana trascorrerà abbastanza bene se non prestate attenzione a alcune fastidiose piccolezze nel comportamento delle persone intorno a voi. Non affrettatevi a trarre conclusioni. Potrebbero esservi richiesti requisiti eccessivi, ai quali dovrete corrispondere per non compromettere la vostra autorità. Lunedì i concorrenti potrebbero confondervi, ma verso la fine della settimana tutto si sistemerà. Sabato è meglio andare fuori città.

Acquario

Questa settimana sarebbe bene evitare emozioni forti. La voglia di rischio svanirà, ma le conseguenze potrebbero rovinare la vostra vita per molto tempo. Le stelle raccomandano di fare affidamento sul buon senso. È importante che mostriate i vostri talenti in questo momento, potrebbe essere che le persone intorno a voi riconsiderino la loro opinione su di voi. Venerdì, circostanze impreviste potrebbero influire sui vostri piani a lungo termine. Sabato, evitate di reagire in modo eccessivo alle critiche da parte del vostro partner.

Pesci

Dovrete prestare molta attenzione al vostro linguaggio e comportamento questa settimana, perché il disprezzo di questo consiglio potrebbe portare a litigi e conflitti. Se qualcuno cerca di imporvi la propria opinione, cercate di rifiutare in modo educato. Nel fine settimana, cercate di non affrontare troppe sfide contemporaneamente e cercate di smorzare gli angoli vivi nella vostra vita familiare.

