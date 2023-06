Oroscopo della settimana dal 19 al 25 giugno: le previsioni di Artemide.

Oroscopo settimanale

Ariete

La settimana porterà un miglioramento dello stato emotivo e mentale per l'Ariete. Quegli Arieti che hanno avuto difficoltà o problemi vedranno finalmente "la luce alla fine del tunnel", avranno l'opportunità di risolvere favorevolmente questioni pendenti. La salute degli Arieti sarà buona e l'ambito finanziario darà motivo di moderato ottimismo. Per quanto riguarda le relazioni, le difficoltà della prima metà della settimana legate alla comunicazione e all'interazione svaniranno entro venerdì. Il fine settimana dell'Ariete sarà dedicato alla romanticheria, agli incontri con gli amici. Molti Arieti riceveranno graditi regali o sorprese, non solo dal punto di vista materiale.

Toro

Per i Toro, la settimana sarà abbastanza stabile e prevedibile, il che piacerà quasi a tutti i rappresentanti di questo segno di terra. L'ambito finanziario permetterà ai Toro di fare acquisizioni di proprietà pianificate da tempo, di fare regali a parenti o persone care. La salute potrebbe portare piccoli problemi a quei Toro che hanno malattie autoimmuni nella loro storia medica. I successi professionali del periodo precedente aiuteranno i Toro a condurre uno stile di vita un po' più rilassato, dedicando al lavoro meno tempo del solito. Per quanto riguarda l'ambito romantico, i Toro preferiranno un atteggiamento attendista, permettendo ai loro ammiratori o partner di prendere l'iniziativa e di essere attivi.

Gemelli

I Gemelli dedicheranno molto tempo all'ambito professionale, specialmente quelli che lavorano in posizioni di leadership e di responsabilità. Vi attendono non solo viaggi di lavoro, ma anche un aumento delle comunicazioni, degli spostamenti, anche all'interno della stessa regione o città. Buone prospettive finanziarie o proposte possono arrivare nella seconda metà della settimana, da parte di persone vicine. E qui, i Gemelli dovranno pesare tutto molto attentamente e analizzare in modo imparziale. La salute non causerà problemi ai Gemelli, soprattutto se si prendono misure preventive legate a diete e all'assunzione di vitamine. L'ambito romantico continuerà a ispirare poco i Gemelli, che preferiranno gli incontri con gli amici agli appuntamenti.

Cancro

I Cancro saranno impegnati in questioni immobiliari, ristrutturazioni, miglioramenti delle condizioni abitative o acquisto di un terreno. In ogni caso, tutte queste questioni in sospeso saranno risolte in famiglia, organizzando discussioni e lavorando su un piano d'azione comune. I parenti dei Cancro richiederanno attenzione, cura e aiuto supplementari, e i figli necessiteranno di misure urgenti legate alla scuola o alle vacanze estive. L'ambito professionale delizierà i Cancro con la sua stabilità e l'opportunità di iniziare nuovi progetti con poco sforzo. Una buona salute permetterà ai Cancro di condurre uno stile di vita attivo, dedicando molto tempo al mantenimento della forma fisica.

Leone

I Leoni saranno impegnati in questioni familiari per gran parte della settimana, e anche gli incontri e le celebrazioni alla fine della settimana saranno legati ai parenti. Un buon stato emotivo aiuterà i Leoni a mantenere ottimismo nella seconda metà della settimana, quando si prospettano alcuni seri problemi nel campo professionale. I Leoni potranno risolverli con l'aiuto di amici stretti, i cui consigli vale la pena ascoltare attentamente. La salute potrebbe richiamare l'attenzione con disturbi del sistema digestivo per coloro che sono inclini all'eccesso di cibo, al consumo di "cibo spazzatura", a cibi grassi e ricchi di carboidrati. La sfera romantica potrebbe attivarsi alla fine della settimana per i Leoni attualmente single, quando un incontro casuale lungo il cammino potrebbe segnare l'inizio di una nuova affascinante storia d'amore.

Vergine

Le Vergini si impegneranno seriamente nella pianificazione a lungo termine. Questo processo riguarderà non solo la professione, le finanze e il settore materiale, ma anche il lato romantico della vita. Molti rappresentanti di questo segno di terra che attualmente sono single decideranno di cambiare radicalmente la situazione, delineando una strategia complessiva e una tattica per le relazioni con potenziali partner specifici. Ciò darà sicurezza alle Vergini, poiché vivere senza un sistema è estremamente difficile per loro. I vergini imprenditori avranno prospettive di contratti promettenti, mentre nuove fonti di reddito rallegreranno le Vergini nate alla fine di agosto. Per quanto riguarda la salute, le Vergini dovranno prestare particolare attenzione, poiché potrebbero manifestarsi non solo malattie croniche, ma anche lesioni, il cui rischio sarà piuttosto alto nella prossima settimana.

Bilancia

Le Bilance si dedicheranno a rivalutare ciò che hanno nella loro vita. Il desiderio di cambiamento, soprattutto nella sfera romantica e nelle relazioni, sarà tipico delle Bilance nate alla fine di settembre. Tuttavia, se ciò si tradurrà in azioni concrete dipenderà dall'oroscopo individuale di ogni rappresentante di questo segno d'aria. Una buona forma fisica permetterà alle Bilance di condurre una vita attiva, dedicandosi allo sport. Il corpo affronterà facilmente gli sforzi in questo periodo e l'effetto si rifletterà immediatamente sull'aspetto esteriore. Ci sarà la possibilità di un cambio di lavoro o di carriera nella seconda metà della settimana. Per quanto riguarda la sfera romantica, avranno successo le Bilance che non esiteranno e cercheranno di stare su due piedi contemporaneamente.

Scorpione

La settimana sarà abbastanza fortunata per gli Scorpioni, con la fortuna che li accompagnerà negli affari, le difficoltà che vengono superate con successo e i problemi che si risolvono quasi da soli. Il trionfo professionale sarà presente per gli Scorpioni nati nella seconda metà di novembre e per coloro che lavorano nei settori dell'istruzione e dell'illuminazione. La situazione finanziaria migliorerà già a metà settimana e questo aumento del tenore di vita sarà meritato. La salute sarà buona per la maggior parte degli Scorpioni, con un ottimo stato di benessere e un eccesso di energia, e le misure prese tempestivamente dai rappresentanti di questo segno d'acqua sensibili alle condizioni meteorologiche eviteranno anche lievi malanni. Per quanto riguarda la sfera delle relazioni e della romanticismo, la fortuna sarà dalla parte di quegli Scorpioni che saranno in grado di concordare prima di tutto con se stessi.

Sagittario

I Sagittari saranno in uno stato di rilassamento per la maggior parte della settimana, quando sarà difficile non solo costringersi a fare qualcosa, ma anche solo pensare a una soluzione per qualsiasi questione. Questo stato durerà fino al weekend, quando le circostanze costringeranno i Sagittari a iniziare ad agire in modo tempestivo, come al solito, in modalità di emergenza. Fortunatamente, il settore professionale non sarà ricco di problemi o situazioni impreviste, consentendo ai Sagittari di ristabilire rapidamente l'equilibrio sul lavoro entro la fine del venerdì. La sfera romantica delizierà i Sagittari con l'attenzione dei loro ammiratori, ma i Sagittari difficilmente si immergeranno in relazioni. I Sagittari in coppia preferiranno tenersi alla larga dai problemi dei loro partner e dei figli, quindi potrebbero ricevere sorprese spiacevoli. La salute dei Sagittari sarà buona e i disturbi cronici non saranno un problema.

Capricorno

I Capricorno saranno impegnati nel risolvere diverse sfide contemporaneamente. Amici o persone care potrebbero aiutare in questo, ma i Capricorno preferiranno occuparsene da soli. Di conseguenza, alla fine della settimana i rappresentanti di questo segno di terra potrebbero sentirsi affaticati e irritati a causa dei processi che si svolgono lentamente. I Capricorno preferiscono rilassarsi dalle preoccupazioni vicino a corpi d'acqua con un buon libro o nelle montagne, luoghi di potere per coloro che sono protetti da Saturno. La parte finanziaria della vita porterà ai Capricorno stabilità e l'opportunità di avviare nuovi progetti nel campo professionale, permettendo loro di guardare al futuro con ottimismo. Incontri piacevoli e momenti di socializzazione con gli amici alla fine della settimana aiuteranno molti Capricorno non solo a ripristinare l'equilibrio energetico, ma anche a scoprire nuove e interessanti prospettive.

Acquario

La settimana porterà buon umore agli Acquari, notizie promettenti nel campo finanziario e opportunità per migliorare la propria salute. La maggior parte degli Acquari avrà una reale possibilità di liberarsi da cattive abitudini e dipendenze legate a scelte alimentari poco salutari. Le preoccupazioni e i problemi professionali saranno risolti in modo abbastanza rapido e con successo, e le questioni di carriera sollevate nella seconda metà della settimana potrebbero essere accolte positivamente dalla dirigenza. La sfera romantica delizierà gli Acquari single con nuovi incontri e ammiratori, e il prossimo fine settimana promette di diventare davvero indimenticabile.

Pesci

Ai Pesci sarà richiesto di affrontare questioni finanziarie e materiali, comprese quelle dei propri cari e parenti. Non si può dire che ciò aggiungerà buon umore ai rappresentanti di questo segno d'acqua, ma sicuramente i Pesci avranno una certa "mobilizzazione" emotiva. Coloro che affronteranno i problemi in modo tranquillo, otterranno un risultato positivo alla fine. La salute potrebbe richiamare l'attenzione dei Pesci che hanno disturbi endocrini o squilibri idrosalini. I Pesci single avranno la possibilità di iniziare una relazione, molto probabilmente con un collega di lavoro o qualcuno legato all'ambiente professionale. Un corso di massaggi terapeutici iniziato durante la settimana potrebbe avere un effetto curativo per i Pesci che hanno problemi al sistema muscolo-scheletrico.