Oroscopo di domani 4 luglio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 4 luglio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Non preoccupatevi troppo, se vi verrà assegnata una nuova mansione lavorativa. Per i primi tempi sarete un po’ spaesati, ma vi abituerete presto. Abbiate fiducia nelle vostre capacità di adattamento. Ogni situazione è nuova, se ci pensate bene.

Toro. 21/4 – 20/5

In questo periodo alcune amicizie prenderanno il sopravvento rispetto ad altre, grazie al trigono Luna-Urano. Accettate le possibili conseguenze. Fate posto a qualcosa di nuovo, lasciando magari da parte vecchi rancori ormai del tutto superati.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Piccole incomprensioni da mitigare con la calma di una spiegazione. Magari l’ultimo arrivato non aveva ancora afferrato il succo del discorso. Nel ménage a due affrontate pure una paura, senza dover rimettere in discussione il cammino fatto.

Cancro. 22/6 – 22/7

Riprendetevi in mano le redini della questione, se avete trascorso momenti poco piacevoli. Ora, nonostante l’opposizione lunare, potete farcela. Nella coppia è necessario un nuovo equilibrio, sempre che siate disponibili al dialogo con umiltà.

Leone. 23/7 – 23/8

Affrontate i punti del discorso con un criterio logico. Eviterete critiche poco piacevoli nei vostri confronti e ci farete anche bella figura. Alcune faccende domestiche arretrate rischiano di bloccarvi. Occorre forse chiamare i rinforzi...

Vergine. 24/8 – 22/9

Con lo sprint del trigono della Luna, vi affannate per una nuova conquista, salvo poi rendervi conto che quanto desiderato non era poi così speciale. Prima di tutto dovreste apprezzare ciò che avete. Poi potete anche auspicare magari a qualcos’altro.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non sempre è possibile raccogliere subito il frutto di quanto avete seminato. Dovete pazientare nonostante la disarmonia lunare. Calma e sangue freddo! Mentre qualcuno scala la vetta del successo, è normale provare un pizzico d’invidia, ma... passerà.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un po’ agitati per via di un colloquio di lavoro. Riflettete bene sul fatto che, a volte, la prima impressione è proprio quella che conta. Parlare con un amico vi rinfranca l’anima. Ma anche la vostra dolce metà vuole la sua parte. Gelosia?

Sagittario. 23/11 – 21/12

Alle prese con problemi di carattere finanziario? Avvaletevi della consulenza di un esperto del settore. Vi costerà, ma non correrete rischi. Non ha senso sprecare le risorse in questo periodo. Condizionatore al minimo, e solo se necessario.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la congiunzione Luna-Plutone, l’avventura vi chiama a più riprese. Ascolterete la voce di un effimero piacere o della profonda coscienza? Meglio pensare bene a ciò che perdereste. Riflettete bene prima di agire: ne vale davvero la pena?

Acquario. 21/1 – 19/2

Una richiesta vi porta via parecchio tempo prezioso. Ma una promessa è sempre una promessa e la volete mantenere in maniera irreprensibile. Farete qualche piccolo sacrificio per un amico o il partner. L’importante è che ne siate consapevoli.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il vostro intuito non mente, grazie al sestile lunare con Nettuno. In più di un’occasione sceglierete la strada giusta senza quasi rendervene conto. Se la vostra bussola interiore non mente, quello che dovete fare è solo avere un po’ di fiducia in più.