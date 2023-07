Oroscopo della settimana dal 3 al 9 luglio 2023, tutte le previsioni di Artemide.

Ariete

Per il segno zodiacale dell'Ariete, la settimana in arrivo potrebbe apparire come un periodo ininterrotto e lento. Potresti trovarti di fronte a una serie di compiti che sembrano essere banali e senza fine. Questo potrebbe includere la necessità di cercare nuovi collaboratori affidabili o di assumere personale competente per la tua azienda, compiti che possono sembrare gravosi e lenti.

Inoltre, è possibile che la tua vita domestica possa essere altrettanto turbolenta. Potrebbe verificarsi una visita imprevista da parte di un ospite che potrebbe non portare buone notizie o che potrebbe alterare la pace della tua routine quotidiana. Questo evento inaspettato potrebbe richiedere la tua attenzione e il tuo tempo, causando un ulteriore carico di stress.

Tuttavia, ci sono anche aspetti positivi durante questa settimana. Nel tuo rapporto di coppia, sembra che sarai in grado di trovare un terreno comune su diverse questioni importanti. Questa potrebbe essere un'opportunità per rafforzare il tuo legame con il tuo partner, comunicare efficacemente e risolvere eventuali problemi o conflitti. Ricorda che, nonostante le sfide che potrebbero presentarsi, la capacità di negoziare e trovare un accordo può portare a un importante progresso nelle relazioni interpersonali.

Toro

Per i nati sotto il segno del Toro, la settimana che verrà potrebbe richiedere una maggiore attenzione alle questioni domestiche. Si consiglia di limitare i tempi di assenza da casa in quanto potrebbero verificarsi inconvenienti in una proprietà non custodita, come un guasto di qualche tipo o, peggio, un furto.

Inoltre, questo periodo richiede prudenza e attenzione nei confronti delle questioni finanziarie. È possibile che si verifichi una situazione di frode, quindi è consigliabile tenere sotto stretto controllo tutte le transazioni e mantenere un atteggiamento proattivo nella gestione del denaro per prevenire eventuali truffe o perdite.

Nonostante queste sfide, non tutto è negativo. Infatti, il fine settimana promette opportunità vantaggiose dal punto di vista economico. Potrebbe presentarsi l'occasione di effettuare una vendita redditizia o di acquistare beni di valore con un impatto minimo sul tuo budget. Pertanto, pur mantenendo cautela, potresti essere in grado di concludere la settimana con un saldo positivo. Ricorda di prendere decisioni ponderate e informate per massimizzare il tuo guadagno finanziario.

Gemelli

La settimana in arrivo per il segno dei Gemelli sembra riservare qualche imprevisto. Potresti ritrovarti ad affrontare una situazione spiacevole quando una persona associata a dei ricordi negativi del passato potrebbe ricomparire nella tua vita, mettendo alla prova la tua resilienza emotiva.

Inoltre, se di recente hai avuto l'occasione di chiedere un prestito, preparati alla possibilità di doverlo restituire in modo imprevisto e forse in tempi più rapidi di quanto previsto. Questo potrebbe portare a un po' di stress finanziario e richiederà una gestione abile delle risorse.

Tuttavia, nonostante queste sfide, ci sono anche motivi per essere ottimisti. Durante questa settimana, potresti sperimentare momenti positivi legati alla tua vita personale. Forse troverai un terreno comune con il tuo partner e riuscirai a risolvere delle questioni pendenti, o potresti iniziare una nuova e stimolante relazione romantica.

In alternativa, questa potrebbe essere la settimana in cui fai amicizia con una nuova persona che potrebbe diventare un prezioso confidente o compagno. Pertanto, nonostante le sfide, ci sono ancora aspetti positivi da guardare con fiducia. Ricorda, anche nelle sfide, c'è sempre l'opportunità di crescita e di nuovi inizi.

Cancro

Per il segno del Cancro, la settimana in arrivo promette di essere molto gratificante dal punto di vista professionale. Potresti aspettarti riconoscimenti e apprezzamenti per il tuo duro lavoro e per gli sforzi che hai messo nel tuo campo. Se questo riconoscimento si traduce in un bonus finanziario o un aumento, non esitare a goderti un po' di indulgenza personale. Questo è un momento in cui puoi permetterti di celebrare il tuo successo e trattare te stesso.

La settimana che verrà è inoltre un periodo favorevole per effettuare acquisti, inclusi quelli di una certa importanza. Pertanto, se ci sono oggetti di valore o beni importanti che hai in mente di acquistare, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo.

Tuttavia, c'è un avvertimento che dovresti tener presente. Durante questo periodo, potrebbe non essere prudente dare la tua fiducia in modo incondizionato alla persona amata, in particolare se la relazione è ancora nella sua fase iniziale. Mantieni un approccio equilibrato e non ignorare eventuali segnali di allarme. Ricorda, è importante proteggere non solo il tuo benessere finanziario, ma anche il tuo cuore.

Leone

Per il segno del Leone, la prossima settimana riserva una serie di vittorie, sia grandi che piccole. Potresti scoprire che qualsiasi problema o sfida che potresti aver affrontato nel tuo campo di lavoro o nella sfera finanziaria si risolve in modo efficiente e senza intoppi. Questo ti darà un senso di sollievo e ti permetterà di concentrarti su altre aree della tua vita.

Inoltre, per coloro che sono alla ricerca dell'amore, questa potrebbe essere la settimana che stavate aspettando. Se desideri una relazione seria e duratura, le stelle suggeriscono che potrebbe apparire un'interessante figura romantica sulla scena. Questa persona potrebbe essere estremamente affascinante e avere tutte le qualità che desideri per un partner a lungo termine, facendoti sentire come se fosse stato creato appositamente per la vita coniugale.

In sintesi, per i Leoni, la prossima settimana promette di essere piena di progressi positivi, di risoluzione di problemi e potenzialmente di romantico impegno. Assicurati di approfittare di queste opportunità favorevoli mentre si presentano.

Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine, la settimana in arrivo potrebbe presentare alcune sfide sotto forma di critiche. Questi rimproveri potrebbero essere derivati da vari aspetti della tua vita, dal tuo rendimento professionale alla tua personalità. Tuttavia, nonostante possa sembrare spiacevole, è importante non reagire impulsivamente a questi commenti.

Al contrario, è utile fare un passo indietro e riflettere su ciò che è stato detto. Valuta se queste critiche hanno una qualche validità. Potrebbe essere un'occasione per fare un bilancio di te stesso e identificare le aree in cui potresti migliorare.

In effetti, coloro che riescono a utilizzare questo periodo come un'opportunità per lavorare sui propri difetti potrebbero essere in grado di raggiungere un successo notevole. Questa può essere una grande occasione per la crescita personale e per raggiungere i tuoi obiettivi. Ricorda, la critica costruttiva può essere un potente strumento di apprendimento e miglioramento.

Bilancia

Per i nati sotto il segno della Bilancia, la settimana a venire può sembrare particolarmente impegnativa. Potresti sentirsi fisicamente ed emotivamente esausto, provare una sensazione di debolezza persistente e un calo di vigilanza. Questi ostacoli potrebbero sembrare insormontabili per gran parte della settimana.

Nonostante le difficoltà, è cruciale resistere alla tentazione di rinunciare o rimanere inerti. L'inattività, in realtà, potrebbe solo peggiorare la situazione. Invece, lottare attraverso la fatica e mantenere l'azione può contribuire a creare un senso di progresso e potrebbe aiutarti a superare la stanchezza.

Sorprendentemente, nonostante l'immensa pressione, questa settimana può essere fruttuosa per quanto riguarda la risoluzione di conflitti o questioni legali. Quindi, se stai affrontando tali problemi, potrebbe essere il momento di affrontarli e lavorare per risolverli.

Scorpione

Per gli Scorpioni, la settimana entrante presenta un'opportunità di eliminare la concorrenza sul posto di lavoro. Tuttavia, è importante notare che i tuoi rivali potrebbero agire in maniera ostile e aggressiva, quindi dovresti ponderare attentamente le tue strategie e tattiche di risposta. Agire impulsivamente o senza un piano potrebbe rivelarsi controproducente.

Nella sfera amorosa, questa non sembra essere la settimana ideale per iniziare nuove relazioni o per riconciliarsi con un ex-partner che in passato ha causato tensione o stress. È consigliabile invece concentrare l'attenzione sulla crescita personale e sul miglioramento della tua indipendenza emotiva.

In tema di salute, se avverti la necessità di una consulenza medica, assicurati di rivolgerti esclusivamente a professionisti del settore. Evita di cercare consigli da persone non qualificate o "esperti" autoproclamati, in quanto potrebbero fornirti informazioni inesatte o potenzialmente dannose.

Sagittario

Questa settimana riserva ai Sagittario importanti dialoghi, che potrebbero avere un impatto significativo sul loro futuro. Per alcuni, queste conversazioni avranno il potere di plasmare gli anni a venire, definendo nuovi percorsi o confermando scelte già fatte.

Per altri Sagittario, la settimana potrebbe portare alla luce un segreto, che potrebbe rivelarsi sgradevole o difficilmente accettabile. È cruciale affrontare questi momenti di verità con apertura e resilienza, sapendo che queste scoperte, sebbene dolorose, possono portare alla crescita personale e al rafforzamento dei legami.

In alcuni casi, questa settimana potrebbe portare preoccupazioni per una persona cara. Questi momenti possono essere stressanti, ma è essenziale mantenere la calma e offrire sostegno nel modo più adatto. Le tue azioni in queste situazioni possono avere un impatto significativo sul benessere delle persone che ami.

Ricorda, la chiave per navigare con successo attraverso queste sfide sta nella tua capacità di mantenere la calma e agire con determinazione. Le tue azioni e le tue decisioni avranno un peso importante, per cui è fondamentale riflettere attentamente prima di agire.

Capricorno

Per i Capricorno, la settimana in arrivo si preannuncia positiva e fruttuosa. Potrebbe essere il momento giusto per coltivare opportunità di carriera, con la possibilità di ottenere un ambito posto di lavoro o di scoprire una nuova fonte di reddito. Per alcuni, potrebbe essere anche un periodo di scoperta e comprensione, riuscendo finalmente a connettersi con un parente o amico che è sempre stato difficile da comprendere.

Tuttavia, a metà settimana, potrebbe insorgere un sentimento di insoddisfazione personale. Puoi iniziare a sentirti manipolato o diventare insicuro riguardo al tuo aspetto. È importante capire che questi sentimenti possono essere semplici stati d'animo passeggeri, non riflettono necessariamente la realtà. Affrettarsi a trarre conclusioni o a cercare di cambiare la situazione in modo precipitoso potrebbe non essere la scelta giusta.

Dedica un po' di tempo a riflettere su questi sentimenti, riconosci le tue emozioni e cerca di capire da dove provengono. Potrebbe essere semplicemente un momento di autoanalisi e introspezione, un'opportunità per crescere e sviluppare una migliore comprensione di te stesso. Ricorda, tutti abbiamo dei giorni "no", l'importante è non lasciare che questi momenti oscurino i nostri successi e i nostri progressi.

Acquario

La prossima settimana potrebbe essere piuttosto impegnativa per gli Acquario. Nonostante l'atmosfera distesa tipica dell'estate, dovrai affrontare numerose sfide, sia in ambito professionale che personale. Anche se al momento non sei impegnato in un lavoro tradizionale, non ti aspettare di avere tempo libero. Familiari, parenti e amici potrebbero presentarti con problemi e preoccupazioni che richiederanno la tua attenzione e il tuo aiuto.

Sembra che non ci sia via di scampo da queste responsabilità, quindi l'unico modo per affrontarle sarà di metterci tutta la tua forza e la tua determinazione. Tuttavia, non dimenticare di prenderti cura della tua salute durante questo periodo. Il tuo benessere fisico potrebbe essere particolarmente a rischio durante questo periodo di stress, quindi assicurati di mangiare in modo sano, fare esercizio fisico e prenderti del tempo per rilassarti e rigenerarti. Ricorda, non puoi aiutare gli altri se non stai prima di tutto bene tu stesso.

Pesci

Per i Pesci, la settimana in arrivo sarà un periodo di tranquillità relativa. Sebbene molte delle tue aspettative potrebbero non materializzarsi e i tuoi programmi a breve termine potrebbero necessitare di essere rimandati, ciò non ti destabilizzerà in maniera significativa. Questo perché avrai l'opportunità di prenderti un momento per rilassarti, prendere fiato, e fare una pausa dalla continua ricerca di vari obiettivi.

Nonostante ciò, ci sono alcuni rischi potenziali di cui dovresti essere consapevole. Tra questi, vi sono i rischi di infortuni legati all'uso non sicuro di elettrodomestici e il rischio di avvelenamento da alcol. Pertanto, dovresti fare attenzione al maneggiare gli elettrodomestici e assicurarti di bere con moderazione.