Oroscopo di domani 5 luglio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 5 luglio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 5 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

L’entusiasmo ritorna, grazie al combustibile portato in dono dal sestile della Luna. Potete decollare di nuovo, soprattutto con la vostra fantasia. Non c’è da faticare troppo, quando tutto risulta essere naturale e scorrevole, magari come ai vecchi tempi.

Toro. 21/4 – 20/5

Le cose da fare, sia che si tratti dei preparativi per un viaggio o di faccende più prosaiche, sono troppe. Quante matasse da sbrogliare! La dissonanza lunare con Giove non aiuta e la confusione mentale porta un leggero squilibrio in tutto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Intelligenza e acume amplificati dalla Bianca Signora in Acquario. Se dovete sostenere un test o un esame non facili, ve la potrete cavare egregiamente. I dubbi che avete nei confronti di una certa persona si dissolvono del tutto. Finalmente una tregua.

Cancro. 22/6 – 22/7

Vorreste restare sdraiati sotto la dolce frescura di un albero, ma il dovere vi chiama e non potete esimervi dall’interrompere la vostra siesta. Il vostro compleanno si avvicina? Cominciate allora con i preparativi della festa, non aspettate oltre.

Leone. 23/7 – 23/8

Non sapete ancora tutto sul conto di qualcuno e già lo giudicate senza avere dubbi? Attenti all’opposizione lunare, non siate imparziali. Per una dichiarazione vi servirebbe molto coraggio, ma in questo momento avete paura di sbagliare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non riuscite a lasciarvi andare completamente, complice quello di cui siete venuti a conoscenza riguardo una persona. E se fosse soltanto una diceria? Un piccolo apprezzamento in più verrebbe accolto molto positivamente. Ma voi dovete essere pronti!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Tutto sembra andare per il meglio, anche se il comportamento di alcuni conoscenti lascia un po’ a desiderare. Ma d’altronde non è affar vostro. Il trigono lunare vi semplifica le cose, ma non annulla del tutto la vostra responsabilità. Occhio!

Scorpione. 23/10 – 22/11

A metà settimana la stanchezza si fa sentire, a meno che non siate tra i fortunati già partiti per le vacanze. In tal caso... a tutto relax! La Luna più che d’aiuto è d’intralcio: le faccende domestiche da sbrigare entro sera si accumulano.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Siete molto ricettivi, grazie al sestile lunare, forse anche troppo. È un’arma a doppio taglio, c’è il rischio di venire feriti da un nonnulla. Mentre parlate con un amico, vi ricordate di un appuntamento? Calma, arriverete solo un po’ in ritardo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Volete trovare i soldi per una vacanza super, ma se le riserve auree non sono eccelse, potreste accontentarvi di una sistemazione discreta. Se le scelte da fare sono più toste del previsto, allora coinvolgete la dolce metà. Ve ne sarà grata.

Acquario. 21/1 – 19/2

La dea bendata non è proprio dalla vostra oggi, con i bisticci fra la Luna e Giove. Meglio allora fare affidamento sulle vostre sole forze. “Chi fa da sé fa per tre”, recita l’antico detto. Sì però, a fine giornata che stanchezza sulle spalle!

Pesci. 20/2 – 20/3

Mercoledì senza infamia e senza lode, ma solo perché evitate di uscire allo scoperto. Paura di fare una brutta figura agli occhi degli altri? Non vi renderete ridicoli, se semplicemente credete in quello che fate. Metteteci passione e creatività.