Oroscopo di domani 10 luglio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 10 luglio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 10 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

La quadratura Sole-Luna vi mette il malumore addosso, specie di lunedì mattina. Per fortuna il trigono lunare con Venere vi aiuterà a risollevarvi. Non abbiate il timore di chiedere aiuto o appoggio alle persone interessate. Il partner ne sarà felice.

Toro. 21/4 – 20/5

Non cercate per forza di voler restringere tutto solo in base alla vostra esperienza. Certe volte bisogna anche sapersi affidare e andare oltre. Mettetevi nei panni degli altri, se volete avere una prospettiva diversa. E se avessero ragione?

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un interesse in comune vi guida alla scoperta di una bella e promettente amicizia. Da cosa nasce cosa e poi chissà? Già sognate a occhi aperti. Difficile nascondere i sentimenti che sono così palesi. Ma d’altronde potrebbe non essere un male!

Cancro. 22/6 – 22/7

Il vostro inizio settimana sarà piuttosto deludente, per via della dissonanza tra il Sole e la Luna, ma non è detto. Tutto dipende dal vostro punto di vista. L’opposizione Mercurio-Plutone viene mitigata dal sestile Mercurio-Nettuno. No a conclusioni affrettate!

Leone. 23/7 – 23/8

La perfetta armonia della Bianca Signora con Venere vi darà una preziosa mano, se siete alla ricerca dell’anima gemella. Esprimere i sentimenti sarà facilissimo. Per le coppie di lunga data, potrebbe essere il momento giusto per stabilire di compiere un passo in più.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il vostro lavoro sarà ancora più minuzioso e preciso, grazie all’arrivo di Marte. Nessuno vi batterà nei dettagli che fanno la differenza. Iniziate la mattinata partendo con il piede giusto. Nessuno riuscirà a fermare il vostro passo sicuro.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Mitigate le avversità facendo buon viso a cattiva sorte. Potete trasformare un intoppo in un vantaggio, nonostante l’opposizione lunare. Non fatevi impensierire da una bella salita. Sapete che poi il panorama sarà davvero mozzafiato.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Nella pratica potreste aver bisogno di un pizzico di pazienza in più, e soprattutto di umiltà nell’accorgervi che vi stavate sbagliando. Accettate il rimprovero puntuale del partner, anche perché alla fine sarà sempre per il vostro bene.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sono arrivati i saldi di stagione... Approfittatene per rinnovare il guardaroba senza spendere una fortuna. D’altronde anche l’occhio vuole la sua parte. Riuscirete a ottenere l’equilibrio fra interiorità ed esteriorità. Sono due facce della stessa medaglia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il vostro sarcasmo e il vostro cinismo potrebbero rivelarsi armi a doppio taglio. Meglio mitigare le alterazioni di Mercurio opposto a Plutone. No agli atteggiamenti poco utili al lavoro di squadra, che necessita di altruismo e di collaborazione.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’appoggio della Luna in Ariete vi risulta molto utile, specialmente là dove dovreste essere più incisivi. Cogliete le occasioni al volo. Nel presentarvi a persone sconosciute, non mostratevi troppo spavaldi. Preferite un approccio semplice.

Pesci. 20/2 – 20/3

Siete guidati dal trigono di Mercurio con Nettuno, per quanto riguarda le vostre scelte che saranno sempre raffinate e di un certo livello. Potete sognare in grande, ma ricordatevi poi che per realizzare i vostri sogni, dovrete... pedalare!