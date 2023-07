Oroscopo: qual è la compatibilità della Bilancia in amore con tutti i segni zodiacali. Scopri le affinità di coppia

Qual è la compatibilità della Bilancia con gli altri segni zodiacali secondo la divina Artemide? Scopri l'affinità di coppia con tutti i segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

La Bilancia è un modello di equilibrio, fascino e correttezza. I rappresentanti di questo segno sono i più esteti dell'intero zodiaco. Non sopportano litigi, disaccordi, aggressività, volgarità o comportamenti negligenti. Urla e accuse li spaventano. Sognano un compagno di vita calmo e delicato che non disturbi la loro armonia interiore.

Le caratteristiche della Bilancia

Il dominio di Venere dona ai rappresentanti della Bilancia un sofisticato senso della bellezza. Ammira la bellezza in tutte le sue manifestazioni: nelle persone, nella natura, nell'arte. Durante la giovinezza, alla Bilancia piacciono per lo più le persone esteriormente attraenti, ma al momento della maturità cambia le sue priorità e si lascia sedurre dal fascino del mondo interiore.

Com'è la Bilancia in amore?

Come rappresentanti dell'elemento aria, sono inizialemente frivoli nelle relazioni di coppia. Soccombendo al sentimento, la Bilancia vola sulle ali dell'amore, dimenticando gli ostacoli e gli obblighi della vita. La voce del cuore per loro è molto più importante degli argomenti di una fredda ragione.

Se si innamorata, la Bilancia si lancia con ostinazione in una storia d'amore. Il suo sentimento sembra provenire dall'era classica dei cavalieri e delle belle dame. Gode del bel corteggiamento, dei grandi gesti e del comportamento galante. Quando i rappresentanti di questo segno si innamorano, si danno interamente ai loro sentimenti. La fedeltà reciproca è la definizione più accurata dell'umore della Bilancia quando trova l’anima gemella.

Leggi anche Oroscopo di Barbanera per oggi e domani

Come si comporta la Bilancia nelle relazioni?

Gli amanti della Bilancia cercano di stabilire un contatto tattile il più spesso possibile: tocchi fugaci, carezze, abbracci. Sono agitati e cercano di mascherare la loro eccitazione con un flusso di chiacchiere interminabili.

I Bilancia aspirano a relazioni equilibrate e calme. Per loro, la compatibilità ideale è un'unione di due intelletti, costruita su un'idea e un atteggiamento comuni. Il loro principale vantaggio come partner è l'assenza di conflitti e la capacità di diplomazia. Possono gestire situazioni familiari difficili quasi come uno psicologo professionista. Alzare i toni alzati e le parole dure nelle famiglie della Bilancia sono proibiti da rigorose regole… non scritte.

La Bilancia comprende che la chiave per la longevità dell'unione non è l'amore folle, ma la pazienza e la capacità di scendere a compromessi. I Bilancia per preservare la famiglia, sono capaci di molti sacrifici, a meno che non vadano contro i loro principi morali.

La Bilancia vive spesso in un mondo di illusioni, senza accorgersi ostinatamente della dura realtà. La tendenza a idealizzare un partner gioca con questo segno uno scherzo crudele. I fallimenti sul fronte dell'amore possono portare a una completa sfiducia nel sesso opposto e a rinunciare alla felicità personale in ambito sentimentale.

Svantaggi di un partner Bilancia

* Indecisione. La timidezza dei Bilancia spesso danneggia la loro privacy. Hanno paura di sembrare indelicati e offendono i sentimenti del partner. Se fossero più aperti e onesti, il rapporto sarebbe più costruttivo.

La timidezza dei Bilancia spesso danneggia la loro privacy. Hanno paura di sembrare indelicati e offendono i sentimenti del partner. Se fossero più aperti e onesti, il rapporto sarebbe più costruttivo. * Pacatezza. I Bilancia cercano di evitare i conflitti a tutti i costi e possono rifuggire da una conversazione schietta, anche quando necessario. Invece di parlare direttamente dei problemi accumulati, faranno buon viso a cattivo gioco. Questa tendenza fa sì che la Bilancia tolleri a lungo le carenze del partner, fino quando un giorno esplode improvvisamente. E a questo punto, verso il partner, la via del ritorno è definitivamente chiusa.

I Bilancia cercano di evitare i conflitti a tutti i costi e possono rifuggire da una conversazione schietta, anche quando necessario. Invece di parlare direttamente dei problemi accumulati, faranno buon viso a cattivo gioco. Questa tendenza fa sì che la Bilancia tolleri a lungo le carenze del partner, fino quando un giorno esplode improvvisamente. E a questo punto, verso il partner, la via del ritorno è definitivamente chiusa. * Indecisione. I Bilancia hanno difficoltà a cambiare radicalmente la loro vita. Se sentono che c'è bisogno di cambiare, ritarderanno quel momento il più a lungo possibile. Anche se la relazione diventa dolorosa, la Bilancia non ha fretta di farla finire. I rappresentanti di questa costellazione raramente rompono una relazione, lasciando al loro partner l'ultima parola.

I Bilancia hanno difficoltà a cambiare radicalmente la loro vita. Se sentono che c'è bisogno di cambiare, ritarderanno quel momento il più a lungo possibile. Anche se la relazione diventa dolorosa, la Bilancia non ha fretta di farla finire. I rappresentanti di questa costellazione raramente rompono una relazione, lasciando al loro partner l'ultima parola. * Mancanza di concretezza. La soluzione ai problemi domestici e finanziari non è facile per i Bilancia. Mettono senza pensarci due volte questo fardello sulle spalle loro compagno. Oltre ai bisogni essenziali, i Bilancia hanno bisogno di un aiuto pratico per realizzare il loro potenziale creativo. Senza un supporto adeguato, le loro idee di talento potrebbero non concretizzarsi. Se la Bilancia condivide la sua vita con un segno attivo e pragmatico, ad esempio con l'Ariete, che assume facilmente il ruolo di mentore, la relazione avrà successo. Se anche il partner è anche poco pratico come la Bilancia, ad esempio i Pesci, sarà difficile garantire il successo di tale unione.

La soluzione ai problemi domestici e finanziari non è facile per i Bilancia. Mettono senza pensarci due volte questo fardello sulle spalle loro compagno. Oltre ai bisogni essenziali, i Bilancia hanno bisogno di un aiuto pratico per realizzare il loro potenziale creativo. Senza un supporto adeguato, le loro idee di talento potrebbero non concretizzarsi. Se la Bilancia condivide la sua vita con un segno attivo e pragmatico, ad esempio con l'Ariete, che assume facilmente il ruolo di mentore, la relazione avrà successo. Se anche il partner è anche poco pratico come la Bilancia, ad esempio i Pesci, sarà difficile garantire il successo di tale unione. * Pigrizia. I Bilancia possono essere pieni di energie, ma a volte possono essere pigri e tendono a frenare il ritmo delle loro attività. Questa non è pigrizia fisica, vogliono solo evitare stress o problemi emotivi. Una mentalità filosofica non è favorevole all'azione. Sono più inclini alla contemplazione e alle analisi teoriche che al lavoro fisico.

Oroscopo anno 2022 Ariete Oroscopo anno 2022 Toro Oroscopo anno 2022 Gemelli Oroscopo anno 2022 Cancro Oroscopo anno 2022 Leone Oroscopo anno 2022 Vergine Oroscopo anno 2022 Bilancia Oroscopo anno 2022 Scorpione Oroscopo anno 2022 Sagittario Oroscopo anno 2022 Capricorno Oroscopo anno 2022 Acquario Oroscopo anno 2022 Pesci

Segni con i quali la Bilancia è perfettamente compatibile. Chi è la loro anima gemella?

Compatibilità e affinità della Bilancia con Ariete, Leone, Sagittario

L’obiettivo principale di questo segno è raggiungere l'equilibrio nelle relazioni. I rappresentanti dell'elemento Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) fanno da contrappeso alla natura eterea della Bilancia . Rasserenano questi segni impulsivi con la loro calma e discrezione, li aiutano a valutare i pro e i contro per evitare decisioni avventate. Se il fuoco del partner inizia ad affievolirsi, la Bilancia comincia a progettare piani incendiari per porre fine alla relazione.

Ariete e Bilancia sono compatibili non solo sulla base degli elementi. Sono entrambi segni cardinali dello zodiaco, collocati all'inizio delle stagioni. Sebbene, a quanto pare, questi non siano i segni più vicini nello spirito, le loro qualità di leadership si completano a vicenda. L'Ariete domina le relazioni grazie alla sua forza di carattere e la Bilancia è responsabile del lato intellettuale.

Leone e Bilancia sono due dei segni più romantici, l'inizio della loro relazione ricorda una fiaba. All'inizio, la Bilancia non può domare il re Leone e imporre su di lui le proprie opinioni su una relazione ideale. Sentendo la superiorità intellettuale, inizia gradualmente a rispettare la saggia opinione del suo partner. Il suo fascino e le sue buone maniere ammorbidiscono la natura retta e aspra del Leone, e permettono alla Bilancia di essere più determinata.

L'unione Bilancia-Sagittario è governata dai pianeti Venere e Giove. La mascolinità di Giove e la femminilità di Venere rendono questa connessione compatibile ed equilibrata. Entrambi i partner si sforzano di trovare il significato della vita e le risposte alle domande filosofiche. Quando si incontrano, possono condividere esperienze spirituali loro.

Segni con cui la Bilancia ha compatibilità neutra

Compatibilità e affinità della Bilancia con Gemelli, Acquario e... Bilancia

La Bilancia costruisce relazioni su un piano di parità con i rappresentanti dello stesso elemento, l’Aria (Gemelli, Acquario). Le unioni di persone nate sotto lo stesso elemento hanno sia pro che contro. Inizialmente, si compensano a vicenda, ma nel tempo gli svantaggi iniziano a superare i pregi.

Per i segni d'Aria, all'inizio le cose vanno lisce. Tutti sono carichi dell'energia della libertà, dell'ottimismo, della ricerca di ideali progressisti. Il loro grande vantaggio è l'adattabilità, la flessibilità spirituale e la socievolezza. Tra loro si stabilisce una relazione facile, discreta, fluttuante.

I rappresentanti dell'Aria sono caratterizzati da entusiasmo, romanticismo, irrazionalità. Per il periodo iniziale di conoscenza, è difficile trovare l'opzione migliore: gli amanti, tenendosi per mano, sembrano librarsi tra le nuvole.

Quando la vita familiare lascia spazio alla routine delle responsabilità, i partner iniziano a rammaricarsi della loro inadeguatezza nella vita di tutti i giorni e si rimproverano a vicenda per questo. Inoltre, tra Bilancia, Gemelli e Acquario (anche per relazioni dello stesso segno Bilancia-Bilancia) c'è raramente una ricca reazione intima, è più probabile che il loro amore assomigli a quello platonico. Sono in grado di separarsi per un po', le avventure secondarie non diventano un motivo serio per lasciarsi. Se in giovane età tali unioni hanno abbastanza successo, nel periodo della maturità tendono a disintegrarsi.

I segni con cui la Bilancia fa fatica ad andare d'accordo

Compatibilità della Bilancia con Toro, Vergine, Capricorno, Cancro, Scorpione, Pesci

La Bilancia è poco compatibile con i segni degli elementi della Terra (Toro, Vergine, Capricorno) e dell'acqua (Cancro, Scorpione, Pesci). Ossessione per il materiale, l'inerzia, la pignoleria e il controllo: queste qualità dell'elemento terreno irritano la Bilancia, che è abituata alla dinamica e al volo della fantasia. Hanno bisogno di spiritualità, vivacità, mutevolezza. La natura monotona, noiosa e obbligatoria dei rappresentanti della Terra li rende mortalmente annoiati.

Anche Toro, Vergine e Capricorno non sono contenti dello stile di vita libero della Bilancia, secondo loro, ozioso e senza scopo. I Bilancia riceveranno rimproveri da loro per la vaghezza, lo spreco e le fluttuazioni costanti. Non tendono a prenderli sul serio.

Anche Cancro, Scorpione e Pesci non sono un buon abbinamento per la Bilancia, che si stanca rapidamente di sbalzi d'umore improvvisi, si preoccupa per la minima ragione. A loro volta, i segni dell'Acqua considerano la Bilancia troppo fredda e insensibile. Le loro tendenze possessive privano la Bilancia del suo principale alleato: la libertà.

I rappresentanti di Acqua e Terra hanno l'abitudine di accumulare rimostranze per vari motivi, mentre la Bilancia dimentica facilmente tutto. Artemide sostiene che in una relazione, l'elemento che è di per sé più leggero si sente più a suo agio. Quindi, in tali unioni, i segni dell'Acqua e della Terra sono quelli che si trovano peggio, e per questo di solito sono i primi a fuggire.