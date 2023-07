Oroscopo di domani 11 luglio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 11 luglio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 11 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

La Bianca Signora lascia il vostro segno, ma prima vi avverte, con la quadratura a Plutone e Mercurio, della possibilità di un litigio poco piacevole. Cercate di essere accorti. Potendo evitare lo scontro, risparmiereste di sicuro molte energie preziose.

Toro. 21/4 – 20/5

La congiunzione lunare con Giove vi darà una mano nel guarire da qualche acciacco fisico o psichico. Metteteci del vostro, con un sano stile di vita. Ottime le energie, grazie al trigono fra la Luna e Marte. Potete anche fare a meno del caffè, se lo volete.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Tornate alle radici di una piccola sofferenza, per provare a guarirla completamente. Per questo l’aiuto del partner può essere assai prezioso. Arrendetevi di fronte all’evidenza, senza voler per forza navigare controcorrente. Che fatica!

Cancro. 22/6 – 22/7

Dopo avervi causato un po’ di nervosismo, per via della quadratura con Mercurio, la Luna volta pagina per approdare nell’amico e fedele Toro. Sarà molto più facile perdonare e farsi perdonare. D’altronde chi può veramente dire di essere perfetto?

Leone. 23/7 – 23/8

Essendo la Luna nel lento Toro, vi potreste scontrare con una lungaggine burocratica davvero snervante. Ma l’arrivo di Mercurio vi facilita le cose. L’ottimismo non dovrebbe mai essere eccessivo, o potreste rischiare di cacciarvi in qualche guaio.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per merito del trigono lunare con Marte, potrete rimpinguare le vostre casse e senza nemmeno faticare troppo. Posizioni di responsabilità. Nel lavoro date il massimo, ma nelle questioni di cuore potreste rimanere indietro. Occorre equilibrio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Preoccupandovi più del passato o del futuro piuttosto che del presente, potreste non avere la giusta concentrazione per affrontare un colloquio. Abbandonate ogni elucubrazione mentale e mettete semplicemente in pratica quello che già sapete.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non riuscirete subito a raggiungere l’obiettivo prefissato. Anche se ci vorrà più tempo, non vuol dire che non siete sulla buona strada. Occhio alla sfiducia con cui guardate il mondo, non può non influenzarvi. Vi serve più ottimismo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Aver a che fare con una persona non proprio tempestiva nel capire il senso nascosto delle vostre parole potrebbe essere assai frustrante. Non siate eccessivamente critici, qualcuno potrebbe non vedere l’ora di rendervi pan per focaccia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Dopo aver superato le dure angherie e la turbolenza della quadratura della Luna con Plutone, verrete ricompensati dal suo transito nel segno del Toro. Vi rimetterete in carreggiata in un attimo. Vi basta un’occhiata per capire subito cosa si pensa di voi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Non sopportate qualche piccolo cambiamento improvviso o qualcuno che magari non ha piacere nel farsi gli affari suoi. Che grande scocciatura! Vorreste poter proferire... l’ultima parola nei riguardi di un argomento che vi sta molto a cuore.

Pesci. 20/2 – 20/3

I rapporti lunari amichevoli con Saturno sono un balsamo risanatore, nelle situazioni in cui occorre dimostrare tutta la vostra lealtà. È il momento buono, per chiedere di essere designati per un interessante e remunerativo progetto.