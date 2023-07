Oroscopo: ecco la compatibilità del Leone in amore con tutti gli altri segni. Qual è l'affinità di coppia

Ecco la compatibilità e l'affinità del Leone con gli altri segni zodiacali secondo la sublime Artemide? Scopri qual è l'affinità di coppia con tutti i segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Governato dal Sole e dagli elementi del fuoco, il Leone rappresenta una fonte di vita per il suo compagno. Molti vogliono crogiolarsi nei suoi raggi, essere caricati di ottimismo, nobiltà e generosità. In ogni relazione, cerca di occupare una posizione dominante. Proprio come i pianeti ruotano intorno al sole, vuole essere al centro di una folla di fan. Lusinghe, complimenti e ammirazione sono le sue principali fonti di piacere.

Le caratteristiche del Leone

Il Leone è uno dei segni zodiacali più affettuosi e affettuosi. È sempre generoso con i suoi cari, gli piace fare loro doni anche senza una ragione apparente. Come compagni sceglie persone attive e positive che sappiano apprezzare e sottolineare le sua qualità. In un'unione d'amore, è sempre il numero 1, dando al suo prescelto l'opportunità di crogiolarsi ai raggi della gloria riflessa.

Com'è il Leone in amore?

Il Leone innamorato è molto romantico e sensuale. Il suo atteggiamento nei confronti del prescelto sarà cavalleresco e un leggermente antiquato. Non è uno di quelli che dimentica un anniversario, un compleanno o un altro evento significativo per una coppia. La storia d'amore con il Leone è piena di avventure e impressioni vivide. È quasi impossibile rifiutarlo. È un ammiratore del rischio e delle grandi passioni, pronto a compiere azioni spettacolari inaspettate. Una relazione con un rappresentante di questa costellazione reale sarà ricordata per tutta la vita.

Il Leone spesso si innamora, mentre vede ogni nuovo partner in una luce arcobaleno. Ma presto i castelli in aria crollano e comincia a rendersi conto che l'immagine che ha inventato è tutt'altro che perfetta.

Come si comporta il Leone nelle relazioni?

Quando il Leone è innamorato, dimentica l'orgoglio ed è pronto a scendere mai a compromessi, o addirittura a rinunciare del tutto alla sua posizione. Intorno all'oggetto dell'amore, è pronto a camminare in punta di piedi, fornendogli tutti i tipi di benefici. Il Leone innamorato non scompare mai dai radar, chiama sempre almeno una volta al giorno.

I rappresentanti di questo segno tendono a sentirsi idealmente compatibili con ogni persona che amano. L'ottimismo infondato spesso si trasforma in un cuore spezzato. Se il Leone è sconfitto sul fronte dell'amore, è incline a cercare il colpevole in chiunque, ma non in se stesso. Considera al di sotto della sua dignità chiedere perdono per i suoi errori, e ancor più correggerli. Ma ciò non impedisce ai Leone di cercare conforto tra le braccia di un altro partner. I matrimoni precoci non sono rari tra i Leone, possono sposarsi più di una volta.

Svantaggi di un partner Leone

Ci sono alcune caratteristiche del Leone che possono complicare il percorso verso il benessere nelle relazioni d'amore, ovviamente, se il Leone non riesce a tenerle sotto controllo.

* Egoismo. La maggior parte delle persone è egoista in amore e il Leone è un ottimo esempio di questa tendenza. A differenza di altri, non considera questo tratto uno svantaggio, anzi il contrario. Al Leone piace la sensazione di superiorità sugli altri. Nelle relazioni, si sente il primo tra pari. Se sale sul podio, è felice, allegro e generoso. Ma se l'autorità è messa in discussione, mostra un sorriso animalesco: ringhia, ruggisce, alza il pelo.

La maggior parte delle persone è egoista in amore e il Leone è un ottimo esempio di questa tendenza. A differenza di altri, non considera questo tratto uno svantaggio, anzi il contrario. Al Leone piace la sensazione di superiorità sugli altri. Nelle relazioni, si sente il primo tra pari. Se sale sul podio, è felice, allegro e generoso. Ma se l'autorità è messa in discussione, mostra un sorriso animalesco: ringhia, ruggisce, alza il pelo. * Vanità. Questa qualità aumenta la competitività di Leo nel campo degli affari, ma nella sua vita personale può giocare uno scherzo crudele. I discorsi lusinghieri sono piacevoli alle orecchie di un Leone e possono sciogliere il suo cuore orgoglio. Esaltando all'eccesso il Leone puoi facilmente conquistarlo. Ma sarà a suo agio nell'affrontare la vita con una persona così ipocrita?

Questa qualità aumenta la competitività di Leo nel campo degli affari, ma nella sua vita personale può giocare uno scherzo crudele. I discorsi lusinghieri sono piacevoli alle orecchie di un Leone e possono sciogliere il suo cuore orgoglio. Esaltando all'eccesso il Leone puoi facilmente conquistarlo. Ma sarà a suo agio nell'affrontare la vita con una persona così ipocrita? * Amore per se stessi. Le relazioni con i Leone spesso non funzionano a causa del fatto che è difficile per i suoi partner restare costantemente in disparte. Per mantenere simpatico il re degli animali, devi ammirarlo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dimenticando i tuoi bisogni e desideri. La Maestà del Leone richiede naturalmente l'adempimento di numerosi capricci. Il partner del Leone deve imparare ad amarlo tanto quanto ama se stesso.

Le relazioni con i Leone spesso non funzionano a causa del fatto che è difficile per i suoi partner restare costantemente in disparte. Per mantenere simpatico il re degli animali, devi ammirarlo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dimenticando i tuoi bisogni e desideri. La Maestà del Leone richiede naturalmente l'adempimento di numerosi capricci. Il partner del Leone deve imparare ad amarlo tanto quanto ama se stesso. * Aggressività. I Leone sono aggressivi per natura. All'inizio della loro conoscenza, possono abilmente travestirsi da gattini di peluche, ma quando vengono presi al guinzaglio, da animale bianco e soffice si trasformano in veri tornado. I rappresentanti di questo segno non sanno come nascondere la rabbia e altre emozioni negative. Liberandosi della negatività, ricevono una porzione di adrenalina, dopo di che si calmano. Questa è la natura del Leone.

Segni con i quali il Leone è perfettamente compatibile. Chi è la loro anima gemella?

Compatibilità e affinità del Leone con Gemelli, Bilancia, Acquario

Il focoso Leone raggiunge la massima compatibilità con i rappresentanti dell'elemento Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario). Il fuoco non può esistere senza l'aria, che da una piccola scintilla è capace di ravvivare la fiamma fino al cielo. Il segno d'aria può facilmente controllare l'attività del fuoco senza estinguere i suoi impulsi emotivi.

I partner di entrambi gli elementi hanno molti punti di contatto. Entrambi sono di natura dinamica, orientata verso l'alto, non incline al pessimismo e alla ristrettezza mentale. Sono forieri di progresso e nuove tendenze, nemici della routine e del pensiero dogmatico.

Leone e Gemelli sono una copia perfetta per trasformare la grigia quotidianità in una celebrazione della vita. Persone appassionate e ambiziose sono costantemente consapevoli delle ultime tendenze sociali, eventi culturali e tendenze della moda. Una coppia del genere sembra sempre camminare lungo il tappeto rosso del Festival di Cannes.

Nell'unione Leone-Bilancia, i partner compensano con successo le debolezze reciproche. La Bilancia spesso non riesce a fare scelte in modo autonomo. Il Leone, che prende le decisioni con facilità, sarà in grado di liberare il partner dai suoi dubbi eterni. Non sarà difficile per la Bilancia affiancare e tenere per mano il suo orgoglioso partner Leone.

Le relazioni in una coppia Leone-Acquario sono costruite sull'attrazione degli opposti. Questi segni si trovano diametralmente contrapposte nello zodiaco, quindi sono considerati antagonisti. Dopo essersi incontrati, capiscono cosa gli mancava così tanto nella vita. Senza l'ispirazione dell'Acquario, Leone si sentiva come un carbone spento. L'Acquario ha cercato invano di realizzare le sue nobili idee, fino a quando il Leone, che la pensava come lui, non lo ha ispirato con il suo carisma.

Segni con cui il Leone ha compatibilità neutra

Compatibilità e affinità del Leone con Ariete, Sagittario e... Leone

Il Leone è naturalmente attratto dai suoi compagni dell'elemento del Fuoco (Ariete, Sagittario). La somiglianza di caratteri e la visione comune favoriscono la coesione tra questi segni. Queste coppie non pretendono di essere in armonia al cento per cento nelle relazioni personali, ma possono dare vita a una fruttuosa alleanza creativa o commerciale. Una forte volontà e capacità organizzativa li aiutano a realizzare i loro talenti in progetti comuni.

La passione d'amore tra loro divampa rapidamente, ma in assenza della stabilità della terra e della penetrazione dell'acqua, può anche svanire rapidamente. In tali coppie si combatte una guerra continua per la supremazia, ognuno tenta di tirarsi la coperta dal suo lato.

Leone-Leone: nell'unione tra un uomo e una donna Leone, la rivalità può trasformarsi in un'abitudine ossessiva. Spesso, la competizione reciproca diventa il significato della loro vita.

L'Ariete propositivo spingerà il compagno Leone verso lo sviluppo e l'autorealizzazione, lo motiverà per nuovi traguardi. Il segreto dell'unione Leone-Sagittario è la generosità e la capacità di perdonare di entrambi i partner. Entrambi dimenticano rapidamente le lamentele e non ricordano il male.

Quando si parla della compatibilità naturale dei segnali di fuoco, è necessario prendere in considerazione una caratteristica. Il fuoco va maneggiato con cautela: se ce n'è troppo, c'è un'alta probabilità che qualcuno possa bruciarsi. I partner devono imparare a controllare la loro natura esplosiva.

I segni con cui il Leone fa fatica ad andare d'accordo

Compatibilità e affinità del Leone con Toro, Vergine, Capricorno, Pesci, Cancro, Scorpione

Compatibilità infruttuosa per il Leone con i rappresentanti degli elementi di Terra (Toro, Vergine, Capricorno) e di Acqua (Pesci, Cancro, Scorpione). Se le rare persone compatibili si innamorano del Leone, devono fare un ottimo lavoro per sradicare le fonti di disarmonia. Affrontare le incongruenze astrologiche non è facile. Le contraddizioni dovrebbero essere appianate non solo dal desiderio di stare insieme, ma anche da sforzi intenzionali. Altrimenti, tali alleanze tenderanno costantemente a disintegrarsi.

Fuoco e terra sono ostili l'uno all'altro. Il fuoco brucia e la terra e spegne il fuoco. I rappresentanti del fuoco sono caratterizzati da incuria e intemperanza, che sono in conflitto con la sobrietà e la praticità dei segni terreni. La missione di Toro, Vergine e Capricorno è accumulare i frutti del lavoro, per creare una roccaforte di prosperità. Il Leone è uno sprecone per natura, l'antagonismo nelle sue aspirazioni è presente fin dall'inizio.

Secondo Artemide, i segni d'acqua attirano il Leone con un ricco mondo interiore e possono incantarlo con una lucentezza esterna e una forte vitalità. Sebbene il re degli animali sia lusingato dal fatto che il suo partner sia capace di sacrificarsi, non intende cambiare il suo atteggiamento sprezzante nei confronti dei segni "deboli". I raffinati e sensibili Pesci, Cancro e Scorpione non sopportano il suo trattamento sfacciato, la gelosia e il tradimento. La fine di un tale rapporto è naturale: dalla lotta tra fuoco e acqua, solo uno ne esce vittorioso.

Il potere dell'amore può farti dimenticare la differenza nei caratteri e negli atteggiamenti, ma quando la passione inizia a scemare, le discrepanze vengono alla ribalta.