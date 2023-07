Oroscopo della settimana dal 17 al 23 luglio, ecco le previsioni di Artemide.

Ariete

La settimana che ti aspetta sarà intensa dal punto di vista economico. Si prevedono momenti che richiederanno la tua attenzione nel settore finanziario, particolarmente se si tratta della gestione del patrimonio familiare o dell'investimento in un'impresa di famiglia. L'incremento del tuo capitale potrebbe dipendere da questo, quindi dovresti considerare attentamente ogni passo che decidi di fare.

Si prospetta l'opportunità di incrementare i tuoi guadagni, che potrebbe sembrarti molto attraente al primo sguardo. Tuttavia, non lasciarti travolgere dall'euforia e dall'entusiasmo iniziale. Ricorda che ogni offerta deve essere valutata accuratamente prima di essere accettata.

Non esitare a prenderti il tuo tempo. Pondera attentamente i vantaggi e gli svantaggi associati a ogni decisione finanziaria. Puoi trovare utile fare una lista dei pro e dei contro, discuterne con persone di fiducia o consultare un consulente finanziario. Questa riflessione preventiva ti aiuterà a evitare eventuali rischi e a prendere decisioni consapevoli che potrebbero portare a risultati positivi nel lungo termine.

Toro

Una settimana molto promettente è alle porte. Il successo che desideri non è lontano, è quasi come se fosse lì, pronto ad accoglierti a braccia aperte. Ciò che devi fare ora è avere il coraggio di fare quel passo decisivo verso di esso.

È un periodo favorevole per uscire dalla tua zona di comfort, percorrere sentieri meno battuti e fare esperienze nuove. I rischi che potresti incontrare lungo il cammino non dovrebbero spaventarti, ma essere considerati come parte integrante del tuo percorso verso il successo. Questo approccio potrebbe aprire porte inaspettate e portarti a traguardi che forse non avevi nemmeno considerato.

Nonostante l'energia positiva che circonda il tuo ambito professionale, è fondamentale ricordare che la vita non si limita al lavoro. Le relazioni umane e l'interazione sociale sono essenziali per il tuo equilibrio interiore e per la tua felicità. Incontrare gli amici, condividere risate e creare ricordi preziosi insieme, è un aspetto della vita che non dovrebbe essere trascurato, non importa quanto possano essere impegnativi i tuoi obiettivi lavorativi.

Ricorda che un vero successo non è solo una realizzazione professionale, ma anche un equilibrio tra la tua vita lavorativa e quella personale. Quindi, mentre ti sforzi di raggiungere i tuoi obiettivi professionali, trova anche il tempo per coltivare i legami con le persone care e concederti momenti di relax e divertimento.

Gemelli

La settimana in arrivo potrebbe presentare alcune sfide, specialmente nel tuo ambito lavorativo o professionale. Puoi trovarti ad affrontare situazioni inaspettate o cambiamenti che possono sembrarti destabilizzanti. Ricorda, però, che il cambiamento è una componente fondamentale della vita e spesso è il precursore di una crescita personale e professionale significativa.

In questi momenti di incertezza, è vitale mantenere una mentalità positiva e non arrenderti. Ricorda che anche le fasi più difficili portano con sé l'opportunità di imparare e di evolvere. Continua a spingerti avanti, a lavorare con determinazione e a perseguire i tuoi obiettivi. Gli ostacoli che potresti incontrare sono temporanei e, superandoli, ti ritroverai più forte e più preparato per il futuro.

Le buone notizie non tarderanno ad arrivare. Infatti, è previsto un evento emozionante che avrà luogo presto e che potrebbe richiedere un viaggio da parte tua. Questa potrebbe essere un'opportunità per fare una pausa dalle preoccupazioni quotidiane, per rinfrescare la tua mente e per vivere nuove avventure. Questo evento potrebbe anche portare con sé opportunità positive inaspettate.

Quindi, Gemelli, affronta questa settimana con coraggio e ottimismo. Non lasciare che le difficoltà temporanee ti scoraggino. Continua a muoverti avanti con fiducia, sapendo che c'è un evento emozionante che ti aspetta. Rendi questo viaggio una fonte di ispirazione e di rinnovamento che ti aiuterà a superare le sfide e a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo.

Cancro

La settimana che arriva può portare con sé una sensazione di affaticamento e stress. Potresti avvertire il peso delle circostanze passate che influenzano il tuo presente, lasciandoti con una sensazione di esaurimento sia fisico che mentale. È importante riconoscere che queste emozioni sono legittime e che, a volte, è necessario affrontare e lavorare attraverso le esperienze del passato per poter avanzare con più leggerezza verso il futuro.

In momenti come questo, è fondamentale mettere la tua salute mentale al primo posto. Potrebbe essere il momento di rallentare, di prenderti una pausa dalle tue solite routine e di focalizzarti su ciò che ti aiuta a rilassarti e a rigenerarti. Questo potrebbe includere passare del tempo in natura, meditare, fare esercizio fisico, leggere, scrivere in un diario o qualsiasi altra attività che ti aiuti a gestire lo stress e a centrare la tua mente.

I problemi che affronti ora possono sembrare impegnativi e possono richiedere tempo e fatica per essere risolti. Non scoraggiarti, ma cerca invece di affrontare ogni problema uno alla volta. Anche i passi più piccoli verso la risoluzione dei problemi possono portare a grandi cambiamenti nel tempo. Ricorda, non sei solo in questo viaggio.

Infatti, hai il supporto dei tuoi amici. Non esitare a rivolgerti a loro per il sostegno, l'ascolto o semplicemente per la compagnia. Lascia che si prendano cura di te, che ti offrano conforto e che ti aiutino a superare questo periodo. La condivisione delle tue esperienze con gli altri può alleviare il peso che senti e può portare ad una maggiore comprensione e accettazione di ciò che stai attraversando.

Leone

La settimana che ti aspetta sembra essere inondata di buona fortuna, dando un impulso significativo ai tuoi progetti e alle tue idee. Potresti sentire che le opportunità si stanno aprendo davanti a te e che sei in grado di realizzare la maggior parte delle tue intenzioni. Questo è un momento emozionante e gratificante, un periodo in cui i tuoi sforzi cominciano a portare frutto e la tua visione diventa realtà.

Raggiungere il successo e progredire verso i tuoi obiettivi è sicuramente fantastico. Essere in cima ti dà una sensazione di soddisfazione e ti motiva a sforzarti ancora di più. Ma è importante ricordare che con il successo arrivano anche responsabilità. Man mano che avanzate e raggiungete nuove vette, non dimenticate i vostri doveri verso gli altri.

Sei in una posizione di influenza e ciò che fai e come ti comporti può avere un impatto significativo sugli altri. Quindi, usa la tua posizione con saggezza. Ricorda di essere gentile e rispettoso nei confronti di chi ti circonda. Riconosci il contributo di coloro che ti hanno aiutato lungo la strada. Sostieni e incoraggia gli altri nei loro sforzi. E, soprattutto, mantieni la tua umiltà. Ricorda che la vera grandezza non risiede solo nel raggiungimento di successi personali, ma anche nel contribuire al successo e al benessere degli altri.

Vergine

La tua prossima settimana potrebbe essere contrassegnata da un forte desiderio di cambiamento, di lasciare alle spalle tutto ciò che conosci e di lanciarti in una nuova avventura. Questa sensazione potrebbe presentarsi molto intensamente, spingendoti a voler iniziare una nuova attività fin dal prossimo lunedì. E c'è un certo fascino in questo desiderio di rinnovamento e di liberarsi dalle catene del passato.

Tuttavia, è importante affrontare ogni decisione di questo tipo con cautela e riflessione. Le stelle, infatti, ti consigliano di dare la priorità alle questioni più urgenti e di non trascurare i tuoi attuali impegni. Hai responsabilità da onorare e debiti da saldare, sia che si tratti di impegni finanziari, lavorativi o relazionali. Cercare di evitare queste questioni non farà altro che rimandarle, e potrebbe creare complicazioni maggiori in futuro.

Inoltre, l'impulso di partire per una nuova avventura può essere affascinante, ma è importante non prendere decisioni affrettate. Ricorda che ogni cambiamento importante nella vita richiede una pianificazione attenta e un'adeguata considerazione delle possibili conseguenze. Prima di prendere una decisione radicale, rifletti attentamente sulle tue motivazioni, sui tuoi obiettivi e su ciò che realmente desideri dalla vita.

Le stelle ti ricordano che "avrai sempre tempo per salire all'inferno", che si può interpretare come la consapevolezza che hai tutto il tempo necessario per affrontare nuove sfide e avventure. Non c'è bisogno di affrettarsi. Dedica prima tempo ed energie a risolvere i problemi urgenti, e poi potrai dedicarti al tuo nuovo progetto con la mente serena e con tutta la determinazione di cui sei capace. Ricorda, Vergine, ogni passo che fai con consapevolezza ti avvicina al successo.

Bilancia

La tua prossima settimana potrebbe presentare qualche sfida, sembrerà come se gli ostacoli si accumulino sul tuo cammino. Ma non lasciare che queste difficoltà ti spaventino o ti distolgano dal perseguire i tuoi obiettivi. Ogni sfida che incontri è in realtà un'opportunità in maschera, un'occasione per crescere e imparare qualcosa di nuovo.

Quando affronti queste difficoltà, ti ritroverai a guadagnare una nuova esperienza che potrebbe rivelarsi molto preziosa per il futuro. Potrebbe trattarsi di una lezione di vita, di un'abilità lavorativa o semplicemente di una maggiore consapevolezza di te stesso e di ciò che sei in grado di fare. Quindi, invece di evitare gli ostacoli, affrontali con determinazione e coraggio.

Il lavoro sarà la tua chiave per superare queste sfide. Questo non significa solo il tuo lavoro professionale, ma anche il lavoro che fai su te stesso, sul tuo sviluppo personale e sulle tue abilità. Investi tempo ed energia per migliorare te stesso, sia che si tratti di acquisire nuove competenze, di lavorare sul tuo benessere emotivo o di coltivare relazioni positive.

È attraverso il lavoro duro e costante che avrai l'opportunità di ottenere ciò che desideri. Quindi non scoraggiarti di fronte alle difficoltà, ma vedi in esse un'opportunità per crescere e migliorare. Ricorda, Bilancia, il tuo percorso potrebbe essere costellato di ostacoli, ma con impegno e determinazione, nulla può impedirti di raggiungere i tuoi obiettivi.

Scorpione

Ti troverai a un bivio sentimentale, una decisione critica di "rimanere insieme o separarsi". In questi momenti, può essere difficile sapere quale sia la scelta giusta. Puoi sentirti tirato in diverse direzioni, con la tua mente che cerca di razionalizzare le cose e il tuo cuore che ti spinge verso una strada diversa. Ecco perché, di fronte a una decisione così importante, è cruciale ascoltare il tuo cuore. Solo tu puoi sapere cosa è meglio per te e solo tu puoi sentire ciò che il tuo cuore ti sta dicendo.

Qualunque decisione prenderai, sappi che sarà quella giusta per te. Potrebbe non sembrare così all'inizio e potrebbe causarti dolore, magari ti sentirai ingiustamente ferito. Ma sappi che con il tempo, le cose miglioreranno. La vita ha un modo di sistemare le cose, anche se può non sembrare così nel momento del dolore.

Non c'è bisogno di precipitare questa decisione. Prenditi il ​​tuo tempo. Osserva le persone attorno a te, rifletti su come ti senti in loro presenza, su come influenzano la tua vita e su come ti fanno sentire. Questa osservazione e introspezione ti aiuteranno a prendere una decisione informata.

Ricorda, Scorpione, la vita è un flusso di esperienze e di lezioni. Ogni scelta che fai, ogni percorso che percorri, porta con sé opportunità di crescita e di apprendimento. Quindi, indipendentemente dalla decisione che prenderai, sappi che avrai sempre l'opportunità di trarre insegnamenti e di crescere come individuo.

Sagittario

Questa settimana la tua posizione finanziaria sembra migliorare notevolmente. La ruota della fortuna è sicuramente girata a tuo favore. Mentre ti immergi nel tuo lavoro, ti troverai ad affrontare situazioni interessanti e momenti pieni di curiosità.

Ma quando si tratta di prendere decisioni importanti come la conclusione di contratti o la firma di accordi, è consigliabile esercitare la cautela. Potrebbe esserci la tentazione di precipitarsi in queste decisioni, ma le stelle ti consigliano di ritardare per ora.

Ci potrebbero essere dettagli nascosti o condizioni non favorevoli che potrebbero emergere più tardi, portando a delusioni. Quindi, prenditi il ​​tuo tempo, valuta attentamente ogni aspetto prima di impegnarti in accordi legali o finanziari. Ricorda, la pazienza è una virtù, e potrebbe salvarti da future complicazioni.

Capricorno

In questo momento, sembri irradiare energia e positività, e questo può darti un grande vantaggio nel raggiungimento dei tuoi obiettivi. Il tuo ottimismo e la tua fiducia in te stesso sono strumenti potenti che possono aiutarti a superare qualsiasi sfida o ostacolo che potresti incontrare. Mantieni questa energia e continua a perseguire i tuoi sogni con dedizione e tenacia.

Sebbene ci possano essere momenti in cui le cose sembrano difficili o insormontabili, ricorda che il successo spesso arriva a coloro che non si scoraggiano facilmente. Continua a lavorare sodo, mantieni la tua determinazione e non lasciare che nulla ti distragga dal tuo percorso. Se rimani concentrato e impegnato, non c'è limite a quello che puoi raggiungere.

Ricorda, il successo non è solo una questione di talento o fortuna, ma anche di costante impegno e perseveranza. Quindi, non perdere mai la speranza, continua a crederci e vedrai che sarai in grado di raggiungere qualsiasi altezza a cui stai puntando. Non c'è obiettivo troppo grande o sogno troppo ambizioso per te. Con il tuo spirito indomabile e la tua energia inesauribile, sei destinato a fare grandi cose.

Acquario

La settimana a venire è piena di promesse, con molte opportunità e avventure che ti attendono. Non appena uscirai di casa, troverai un ambiente accogliente e confortevole che ti consentirà di mostrare il meglio di te stesso e di essere altamente produttivo. Puoi aspettarti di essere impegnato, ma in un modo che ti farà sentire realizzato e soddisfatto.

Un elemento particolarmente intrigante della tua settimana sarà la ricezione di un'offerta di lavoro interessante. Potrebbe rappresentare un'opportunità per fare un salto in avanti nella tua carriera, acquisire nuove competenze o addentrarti in un campo che ti ha sempre interessato. Tuttavia, prima di accettare, prenditi un po' di tempo per riflettere. Valuta i pro e i contro, considera come l'offerta si inserisce nei tuoi piani a lungo termine e assicurati che sia davvero ciò che vuoi.

Infine, non dimenticare l'importanza del riposo e del relax. Non importa quanto tu sia impegnato o quanto sia eccitante ciò che stai facendo, è essenziale che tu trovi il tempo per prenderti cura di te stesso. Il riposo è una componente fondamentale della produttività e del benessere, quindi assicurati di bilanciare il tuo lavoro con periodi di relax. Ricorda, la tua salute e il tuo benessere dovrebbero essere sempre la tua priorità.

Pesci

La prossima settimana sarà l'occasione per focalizzare la tua attenzione sulla cura di te stesso. Il tuo benessere, sia fisico che mentale, diventa di vitale importanza in questo periodo e dovrebbe ricevere la dovuta attenzione. È tempo di lasciare da parte le preoccupazioni e le tensioni quotidiane e dedicare un po' di tempo a te stesso.

Questo potrebbe essere il momento perfetto per scoprire un nuovo hobby o un'attività che ti appassiona. Che si tratti di arte, lettura, sport, cucina o qualsiasi altra cosa che ti interessa, impegnarsi in un'attività che ami può avere effetti terapeutici e aiutarti a rilassarti. Questo non solo ti permette di staccare la mente dalle preoccupazioni quotidiane, ma può anche essere un'opportunità per apprendere nuove abilità e incontrare persone con interessi simili ai tuoi.

Mentre ti dedichi alla scoperta e all'esplorazione del tuo nuovo hobby, ricorda di concederti anche del tempo per il riposo e la meditazione. Questo sarà un modo prezioso per rigenerare la tua energia mentale e fisica e rafforzare la tua resilienza.