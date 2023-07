Oroscopo di domani 18 luglio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 18 luglio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 18 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

L’arrivo della Bianca Signora in Leone aumenta il vostro desiderio di farvi notare in mezzo agli altri. Ma forse sarete voi i primi a perdere la testa. Meglio non eccedere con un atteggiamento snob. Restate cauti anche nelle decisioni. No alla fretta!

Toro. 21/4 – 20/5

Non riuscite a sopportare un collega che dà ordini a tutti, come se fosse il superiore. E se parlargli non dovesse sortire alcun effetto... che stress! Cominciate con il vedere il lato comico della situazione. Il pallone gonfiato si affloscerà presto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’apprendistato porta buoni frutti, specialmente se non vi mettete in competizione con nessun altro tranne che con voi stessi. Mettetecela tutta! Non dimenticate di prenotare in tempo per le vacanze. All’ultimo momento non troverete il posto desiderato.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna vi sta abbandonando, ma potete ancora approfittare degli effetti del trigono con Nettuno. Avete mica un viaggetto a portata di mano? Se siete tra i fortunati a poter partire in questo periodo, non dimenticate il necessario in valigia.

Leone. 23/7 – 23/8

Con l’ingresso lunare in casa vostra, sarete bendisposti verso posizioni di rilievo nel mondo degli affari. Ma prima di accettare fate due conti. Non potete dire di sì a tutti. Pur volendo portare il vostro aiuto, non avete il dono dell’ubiquità.

Vergine. 24/8 – 22/9

Vi attendete forse qualcosa di troppo da una persona. Le vostre aspettative però potrebbero frenare la sua iniziativa nei vostri confronti. Un momento di riflessione potrebbe essere necessaria. Prendete intanto il buono da ogni situazione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Appassionatevi a un progetto e coinvolgete positivamente quanti più amici possibili. Non importa, se alla fine non sarà molto remunerativo. La Luna in Leone vi dona il coraggio che vi mancava per una dichiarazione. Rompete il ghiaccio...

Scorpione. 23/10 – 22/11

Alcuni cambiamenti in atto causati dalla quadratura lunare mettono a soqquadro alcune zone della vostra vita. Trovate un nuovo equilibrio. Difficile rimanere in equilibrio su due staffe. Divergenze di opinione vi portano oggi più lontano.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non siate troppo intransigenti nei confronti di chi cerca di fare del suo meglio. Mettetevi nei suoi panni e provate a giudicarlo con meno durezza. La perfetta armonia della Luna con il vostro cielo vi apre nuovi orizzonti. Che sia una bella vacanza?

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se la notte trascorsa non è stata molto rilassante, per colpa di qualche brutto sogno causato dall’opposizione lunare a Plutone, ora avete bisogno di relax. Dovete riuscire a prendervi una pausa. Vi basteranno solo pochi minuti, una passeggiata è l’ideale.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna opposta al vostro segno rema contro i vostri progetti? E voi cambiate direzione! Il vento contrario diventerà così vento a favore. Occhio all’interpretazione di certi segnali. Non siete immuni da alcuni errori di valutazione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Vi occorre un’idea per rivedere il look della vostra abitazione? Non serve spendere una fortuna, se sapete come arrangiarvi con colori e pennelli. Non sarà un lavoro perfetto, ma se fatto da voi, avrà un valore affettivo in più da non sottovalutare.