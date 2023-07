Oroscopo della settimana dal 24 al 30 luglio 2023 secondo Artemide

Oroscopo della settimana per tutti i segni dal 24 al 30 luglio 2023 secondo Artemide.

Ariete

La settimana dell'Ariete sembra avere un sapore di nostalgia. Ricordi e persone del passato possono riemergere, donando dolci riflessioni e momenti di introspezione. Ciò potrebbe anche portare a possibili incontri, o persino riunioni romantiche, con ex partner. Come si svolgeranno questi incontri e le conseguenze che ne deriveranno saranno unici per ogni Ariete.

L'atmosfera lavorativa sembra rilassata e calma, con un ritmo che fluisce senza la necessità di un intervento attivo. Questo potrebbe offrire un respiro e un'opportunità per l'Ariete di concentrarsi su altre aree della vita.

Dal punto di vista della salute, i nativi dell'Ariete godranno di un ottimo stato di salute. L'attività fisica e uno stile di vita attivo contribuiranno a migliorare ulteriormente il benessere e lo stato d'animo dell'Ariete.

Infine, sul fronte finanziario, sembra che l'Ariete possa aspettarsi una certa stabilità. L'inizio della settimana potrebbe portare un flusso di denaro che soddisferà in parte le esigenze e le aspettative dell'Ariete.

Toro

La settimana ha riservato molte novità per i Toro. In primo luogo, nel settore professionale potrebbero esserci nuove nomine o proposte di cambiamento di lavoro. In secondo luogo, il settore finanziario spingerà i Toro a rivedere le spese e a correggere il loro bilancio per il prossimo mese. Anche il campo delle relazioni subirà dei cambiamenti.

Quei Toro che da tempo sono in relazioni serie e stabili prevederanno di sposarsi, di organizzare festeggiamenti nuziali, mentre i Toro sposati inizieranno a occuparsi attivamente di questioni legate all'abitazione, alla proprietà, ai parenti e ai figli. Questi ultimi richiederanno un'attenzione e una cura particolari nella prima metà della settimana.

La salute può peggiorare per quelli che sono meteoropatici di questo segno terrestre, e i rischi di infortuni saranno particolarmente alti nel prossimo fine settimana.

Gemelli

I Gemelli saranno impegnati a risolvere questioni e problemi professionali, fino al fine settimana. Al lavoro, i Gemelli potrebbero incontrare difficoltà, legate principalmente alle attività del team di dipendenti.

E qui, i Gemelli che sono leader avranno un periodo particolarmente duro, in quanto saranno costretti a "prendersi il fuoco" e fungere da "locomotiva", portando avanti l'intero progetto da soli.

Naturalmente, la ricompensa per questo lavoro promette di essere molto solida, ma probabilmente ai Gemelli non rimarranno le energie per gioire.

Si consiglia ai Gemelli di trascorrere il fine settimana da soli, evitando contatti e socialità, concentrandosi su un sonno adeguato, un'alimentazione sana e quegli hobby che portano vera gioia.

Cancro

I Cancro avranno una settimana molto produttiva, principalmente rivolta alla risoluzione di questioni materiali. Nel campo professionale, i processi si svolgeranno in modo stabile e prevedibile, e gli introiti finanziari permetteranno di pianificare le attività con diversi mesi di anticipo.

I Cancro in una relazione delizieranno il loro partner con piacevoli sorprese e i piani condivisi per il fine settimana porteranno nuove esperienze e conoscenze interessanti.

I Cancro single, invece, rivolgeranno la loro attenzione a nuove persone nel loro ambiente, i cui incontri e interazioni possono essere l'inizio di una relazione seria e duratura.

La salute dei Cancro potrebbe risentire di alcuni problemi al sistema digestivo, motivo per cui è consigliato che monitorino attentamente la loro alimentazione a partire da lunedì.

Leone

Per i Leoni, la prima metà della settimana sarà piena di situazioni estreme o stressanti, che i Leoni riusciranno a superare solo entro giovedì. La maggior parte dei problemi riguarderà parenti o amici, e i Leoni dovranno risolverli molto rapidamente, poiché la perdita di tempo potrebbe comportare conseguenze piuttosto gravi.

Il settore finanziario permetterà ai Leoni di fare piacevoli acquisti nel fine settimana, ma la salute potrebbe risentirne per quei rappresentanti del segno di fuoco che tendono a "affogare" o "lavare via" lo stress con cibo o bevande di scarsa qualità.

Il fine settimana promette di essere indimenticabile per i Leoni che sono recentemente entrati in una relazione romantica o in un matrimonio: piacevoli sorprese da parte dei partner delizieranno i Leoni, che a loro volta amano fare sorprese.

Vergine

Per la Vergine, la settimana trascorrerà all'insegna dell'attesa. Nel lavoro, potrebbe essere necessario posticipare l'implementazione del progetto o l'ingresso in un nuovo ruolo, mentre sul fronte finanziario, sarà necessaria pazienza, rimandando alcune spese o acquisti pianificati.

Anche nel campo romantico non sono previsti eventi eclatanti, ma lo status quo attuale sarà comunque abbastanza soddisfacente per molte Vergini.

La salute potrebbe risentirne per quei Vergine che sentono davvero le "strutture sottili della materia", compreso il proprio corpo. Le malattie con sintomi incomprensibili possono essere il risultato di un "impatto energetico-informativo" negativo da parte di individui malevoli o nemici mascherati da amici.

Le Vergini dovranno condurre un "controllo" del loro immediato ambiente sociale, escludendo le personalità "tossiche".

Bilancia

La Bilancia entrerà in un periodo di significativi cambiamenti personali, ma non tutti saranno gioiosi e favorevoli. I nati sotto il segno della Bilancia alla fine di settembre avranno bisogno di prendere decisioni su questioni di vecchia data nel campo professionale.

Un cambio di lavoro o posizione porterà molte responsabilità, ma aprirà anche molte opportunità per i rappresentanti di questo segno. Anche nel campo delle relazioni, la Bilancia avrà bisogno di soluzioni, azioni che portino le interazioni con i partner a un nuovo livello o che interrompano completamente la comunicazione, permettendo a tutti di iniziare a costruire di nuovo la propria vita.

La salute della Bilancia potrebbe peggiorare entro il fine settimana, manifestandosi sotto forma di sintomi psicosomatici negativi, ma solo per quei Bilancia che preferiscono resistere al cambiamento per paura di perdere stabilità e comfort.

Scorpione

Gli Scorpioni continueranno le tendenze positive del periodo precedente, quando un buon umore emotivo ha portato avanti gli stessi Scorpioni e l'ambiente di questo segno d'acqua li ha seguiti, come il suono di un flauto magico.

I progetti professionali avviati nel periodo precedente daranno i primi risultati positivi e l'adempimento dei desideri legati al denaro porterà grande gioia, permettendo agli Scorpioni di realizzare qualche vecchio sogno.

Anche i piani e le speranze legati alla vita personale hanno tutte le possibilità di realizzarsi questa settimana.

Per quanto riguarda la salute, gli Scorpioni dovrebbero prestare attenzione all'equilibrio salino-acqua del corpo, evitando l'uso di cibi salati e piccanti, e bevande alcoliche.

Sagittario

Per il Sagittario, alcuni affari importanti del passato prenderanno il volo e avranno la possibilità di essere completati con successo.

L'ambito materiale delizierà il Sagittario con entrate inaspettate e la salute permetterà di condurre uno stile di vita attivo, fare molte attività e viaggi utili.

Nuove relazioni romantiche possono iniziare per i Sagittari nati alla fine di novembre, e i Sagittari in famiglia saranno immersi nelle piacevoli faccende associate all'arrivo di parenti o ospiti.

Il settore professionale sarà attivo per i Sagittari impiegati in organizzazioni pubbliche, legge, insegnamento o progetti sociali.

Capricorno

I Capricorno vivranno una settimana abbastanza stabile e prevedibile nella gestione della loro casa, proprietà o finanze. I risultati potrebbero essere una nuova bella casa, una meravigliosa ristrutturazione, o piacevoli acquisizioni.

I Capricorno nati nella prima metà di gennaio avranno l'opportunità di migliorare la loro situazione finanziaria, mentre i rappresentanti di "dicembre" di questo segno di terra avranno l'opportunità di cambiare lavoro.

La buona salute dei Capricorno non prevede eccessi, anche se riguardano lo sport: è consigliato sottoporre il proprio corpo a un carico molto moderato.

Il rischio di infortuni sarà alto nella seconda metà della settimana: durante questo periodo, i Capricorno devono essere particolarmente cauti e attenti.

Acquario

Gli Acquari avranno l'opportunità di liberarsi di cattive abitudini o dipendenze, se presenti. Questo processo avverrà in modo abbastanza confortevole e indolore per quasi tutti i rappresentanti di questo segno d'aria.

Le spese impreviste potrebbero redistribuire il budget di alcuni Acquari, ma la situazione migliorerà entro la fine del mese.

In ambito professionale, gli Acquari si troveranno di fronte a nuovi progetti, alcuni dei quali saranno molto interessanti e porteranno buoni guadagni materiali.

La salute degli Acquari sarà buona e non è probabile che eventuali malattie croniche disturberanno gli Acquari per tutta la settimana.

La settimana non porterà cambiamenti globali nel campo del romanticismo e delle relazioni, ma i nuovi amici potrebbero deliziare gli Acquari con una comunicazione interessante e piacevole.

Pesci

I Pesci tenderanno ad essere eccessivi in molte aree della loro vita, il che difficilmente porterà a risultati inequivocabilmente positivi.

Un gran numero di compiti che non possono essere facilmente gestiti potrebbe non solo portare a una situazione complicata per i Pesci, ma anche causare un certo caos nei rapporti con partner, parenti e amici.

Si consiglia ai Pesci di concentrarsi su una o due aree più importanti, di tenere un diario e di cercare di evitare di arrivare in ritardo.

Sul fronte professionale, sono possibili cambiamenti dovuti a nuove assunzioni o a modifiche delle condizioni di lavoro.

I Pesci che stanno cercando di migliorare le proprie competenze e di esplorare nuove aree potrebbero riscontrare difficoltà nello studio.

Tuttavia, la salute promette di essere stabile, soprattutto per i Pesci che vi prestano attenzione e prendono cura del proprio corpo.