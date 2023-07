Oroscopo di oggi 30 luglio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 30 luglio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Non snobbate l’invito di un amico. È vero che forse incontrerete anche altre persone, e non tutte simpatiche, ovvio, ma meglio che restare soli... Voi fate la vostra parte preparando una portata del pranzo. Lasciate perdere le manie di protagonismo.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna, in sintonia con il vostro segno, vi spinge a evadere dalla città, e a partire per una vacanza o anche per una gita di una sola giornata. Non importa che la meta sia vicina o lontana, ciò che importa sono gli occhi di chi scorge bellezza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sulle spalle pesa una responsabilità in più? Non ci pensate, e godetevi il vostro giorno di riposo. C’è un tempo per riflettere, ma adesso... svago! La mente ha bisogno un po’ di staccare. Niente computer, né videochiamate, né mail. Solo puro relax.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se non desiderate che la vostra domenica sia monotona e noiosa, allora tirate fuori una bella iniziativa che vada bene per l’intera famiglia. Coinvolgete tutti con qualcosa che sia nello stesso tempo divertente e formativo. Sfida non facile!

Leone. 23/7 – 23/8

Prima di lasciare il Sagittario, la Bianca Signora vi regala un bel trigono con Venere. Negli affari di cuore, non c’è che dire, avete un talento innato. In certe questioni, entrate in punta di piedi e con la dovuta delicatezza. Saper consolare è un gran dono.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il passaggio della Luna nell’amico Capricorno vi regala un suo bel trigono con Mercurio. Mente vigile e scattante. Fare cruciverba? Un gioco da ragazzi. Mentre vi godete in santa pace il relax, giunge puntuale uno scocciatore. Ma avete già pronte mille scuse.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Restate a sognare a occhi aperti, ma quando si tratta di tirarvi su le maniche e incominciare ad agire, preferireste mandare avanti gli altri. Bloccati dalla dissonanza lunare, non sapete, se esporvi troppo con una dichiarazione in grande stile.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Riuscite a sopportare anche i parenti più pesanti, grazie al sestile della Luna. Se poi lo zio rompiscatole mette anche mano al portafogli... A ogni azione ne corrisponde una uguale e una contraria. Emanate positività, riceverete altrettanto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna vi lascia, ma prima vi fa sognare vista la quadratura con Nettuno, e vi dà anche la possibilità di realizzare i sogni, con il trigono con Venere. Accettare un compromesso ora vi risulta facile. Graditi ospiti e gradite sorprese a cui non rinunciate.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Accogliete la Luna in casa vostra, e lei vi donerà momenti luminosi e al contempo proficui, grazie al trigono con Mercurio e al sestile con Saturno. Fascino ed eleganza... non serve poi spendere molto. Acquistare un capo firmato usato, un bel risparmio!

Acquario. 21/1 – 19/2

Approfondite alcune conoscenze. Non vale la pena sprecare le vostre energie disperdendole ai quattro venti. Meglio fare poche cose, ma buone. Ritrovate un vostro libro: non lo avevate perso veramente, ma soltanto dato in prestito, che smemorati!

Pesci. 20/2 – 20/3

All’inizio della domenica la confusione regna sovrana sulla vostra scrivania, ma per merito del sestile Luna-Saturno rimediate con il senso pratico. Non vi dispiace mettere un po’ d’ordine, specialmente se state per ricevere graditi ospiti in casa.