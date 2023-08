Oroscopo dell'amore per la prossima settimana dal 31 luglio al 6 agosto: le previsioni di Artemide.

Ariete (21 marzo - 19 aprile)

La tua impulsività può essere un doppio taglio: mentre porta entusiasmo e spontaneità, può anche creare malintesi. Questa settimana, focalizzati sul pensiero consapevole, specialmente nelle relazioni. Se sei in una relazione, potrebbe essere il momento di discutere i piani futuri o rivedere i limiti. Se sei single, una nuova prospettiva sulla pazienza può portarti a una connessione più significativa. L'autocoscienza sarà la chiave del tuo successo amoroso questa settimana.

Toro (20 aprile - 20 maggio)

Questa settimana, i tuoi sensi saranno in allerta, e potresti cercare bellezza e piacere in ogni angolo. In amore, questo significa una profonda connessione fisica ed emotiva. Se sei in una relazione, prenditi il tempo per ravvivare la scintilla e riscoprire cosa ti ha attratto del tuo partner. Se sei single, la tua energia positiva attraente potrebbe portare nuove opportunità. Tuttavia, cerca di non lasciarti guidare solo dalla passione; una connessione più profonda potrebbe essere dietro l'angolo.

Gemelli (21 maggio - 20 giugno)

La comunicazione è sempre stata una delle tue forze, ma questa settimana sarà particolarmente cruciale. Le conversazioni profonde possono aprire nuovi orizzonti nel tuo mondo emotivo. Se sei in una relazione, condividi i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti apertamente e onestamente, e ascolta attentamente il partner. Se sei single, esprimere chiaramente i tuoi valori potrebbe aiutarti a trovare qualcuno che veramente risuona con te. Questa è una settimana per parlare dal cuore.

Cancro (21 giugno - 22 luglio)

Le emozioni possono essere sia la tua forza che la tua sfida, e questa settimana saranno in primo piano. Se sei in una relazione, parla apertamente delle tue esigenze emotive e crea uno spazio per il partner per fare lo stesso. La tua empatia naturale può creare una connessione profonda. Se sei single, il tuo calore e la tua capacità di comprendere gli altri possono attrarre persone che cercano una connessione genuina. Abbraccia chi sei e lascia che i tuoi sentimenti ti guidino.

Leone (23 luglio - 22 agosto)

Con il tuo fascino naturale in pieno splendore, sarai al centro dell'attenzione. Se sei in una relazione, il partner sarà attratto dalla tua energia positiva e dalla tua autenticità. Sperimenta nuovi modi di connetterti e divertirti insieme. Se sei single, la tua presenza potente potrebbe attirare l'attenzione in modo inaspettato. Tuttavia, rimani fedele a te stesso e non lasciarti trasportare dal momento. Una connessione autentica è più preziosa dell'ammirazione superficiale.

Vergine (23 agosto - 22 settembre)

La tua abilità di essere pratico e organizzato ti aiuterà in amore questa settimana. Se sei in una relazione, potrebbe essere il momento di pianificare qualcosa di speciale o di lavorare insieme a un obiettivo comune. La collaborazione sarà gratificante. Se sei single, la tua chiarezza e il tuo buon senso possono attrarre qualcuno che condivide i tuoi valori. Rimanere concentrato sulle tue esigenze e sui tuoi desideri può portare a una connessione sorprendentemente gratificante.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

Equilibrio ed armonia sono al centro del tuo segno, e questa settimana saranno particolarmente importanti. Se sei in una relazione, lavora insieme per creare un ambiente amorevole e equilibrato. La comprensione reciproca può portare a una connessione più profonda. Se sei single, cerca opportunità di connetterti con persone che condividono la tua visione di equilibrio nella vita e nell'amore. La tua abilità di vedere entrambi i lati di una situazione ti aiuterà a navigare le acque complesse dell'amore.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

La tua naturale intensità e passione possono essere sia una benedizione che una sfida questa settimana. In una relazione, potrebbero portare a momenti indimenticabili ma anche a possibili conflitti. La chiave è controllare e dirigere quell'intensità in modo positivo. Se sei single, la tua energia appassionata può attirare, ma troppo può anche spaventare. Cerca di trovare un equilibrio e mostra anche la tua parte più sensibile e comprensiva.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

L'avventura è sempre al centro del tuo segno, e questa settimana non farà eccezione. Se sei in una relazione, esplora nuovi orizzonti con il tuo partner, sia letteralmente attraverso i viaggi sia metaforicamente attraverso nuove esperienze condivise. Se sei single, la tua apertura a nuove esperienze potrebbe portarti a incontrare qualcuno di stimolante. Tuttavia, sii consapevole delle tue azioni e assicurati che le tue avventure abbiano un senso nel contesto più ampio della tua vita amorosa.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio)

Questa settimana, la responsabilità e la serietà possono guidare le tue decisioni in amore. Se sei in una relazione, è il momento di affrontare le questioni importanti e lavorare insieme per costruire un futuro solido. La tua dedizione e la tua etica del lavoro possono rafforzare il legame. Se sei single, rifletti attentamente su ciò che vuoi in una relazione e cerca persone che condividono i tuoi obiettivi a lungo termine. La tua maturità e il tuo impegno possono essere molto attraenti.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio)

Il cambiamento e la crescita saranno temi chiave per te in questa settimana. Se sei in una relazione, potrebbe essere il momento di valutare dove tu e il tuo partner state crescendo insieme e dove potete migliorare. L'innovazione e l'apertura a nuove idee possono rinvigorire la relazione. Se sei single, considera come puoi cambiare e svilupparti per attrarre il tipo di relazione che desideri. La tua unicità e il tuo desiderio di evolvere possono renderti particolarmente attraente per chi cerca una connessione profonda.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo)

La tua natura sognante e idealistica può essere una fonte di ispirazione, ma questa settimana potrebbe anche sfidare la tua percezione della realtà in amore. Se sei in una relazione, assicurati che le tue aspettative e i tuoi sogni siano allineati con ciò che è realmente possibile e condividi i tuoi sentimenti con il partner. Se sei single, sognare è bello, ma ricorda di mantenere i piedi per terra. Cerca connessioni autentiche e non lasciarti trasportare da fantasie irrealistiche. La tua sensibilità e il tuo intuito possono guidarti verso un amore vero e profondo, ma solo se sei disposto a vedere chiaramente.