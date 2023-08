Oroscopo di domani 2 agosto 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 2 agosto 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 2 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Il gruppo è l’ambiente ideale in cui mettere in piedi i progetti: fate valere il vostro carisma, senza dimenticare però il valore della cooperazione. Non temete le novità, tanto meno l’innovazione tecnologica: potrebbero fruttarvi degli ottimi affari.

Toro. 21/4 – 20/5

Mercoledì sotto lo sguardo acido della Luna in Acquario quadrata a Giove e Urano: vorreste libertà ed evasione, e invece siete inchiodati alle responsabilità. Tenete a freno le spese, non è il momento di azzardare investimenti che non siano più che sicuri.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La vita professionale è facilitata dal trigono lunare: continuate a crescere, anche se forse non è ancora il momento giusto per spiccare il volo. Rifiutate le proposte confuse e raffazzonate: l’ambizione non deve accecarvi, pensateci due volte.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non ci sono indicazioni nette dagli aspetti del cielo, perciò tutto dipende da voi, dai vostri stimoli, dalla voglia di fare la differenza. Se in una questione gioca un ruolo importante la fortuna, non potete far altro che incrociare le dita.

Leone. 23/7 – 23/8

Atmosfera un po’ pesante, con la Bianca Signora ostile a Venere nel segno: dentro casa, con il partner, tutto è delicato e fragile come un cristallo. L’equilibrio emotivo è messo a dura prova: vorreste sempre sembrare forti, ma oggi proprio non lo siete.

Vergine. 24/8 – 22/9

Sorgono preoccupazioni portate dall’opposizione di Mercurio a Saturno: cercate riparo nell’affetto degli amici, magari in una serata a teatro o a un concerto. Se con i colleghi non funziona, non disperate: è solamente una fase destinata a passare presto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il caos che regnava nella sfera sentimentale inizia gradualmente a districarsi: siete più disponibili, più onesti, più chiari, e questo paga. Quando siete sicuri di qualcosa, siete in grado di convincere chiunque, senza avere alcun timore.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Qualora le abitudini non dovessero essere più una sicurezza, ma al contrario diventassero una gabbia, adottate qualche cambiamento e uscite dalla comfort zone. Oggi niente vincoli o regole, giocate d’improvvisazione e cogliete le opportunità così come vengono.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Quando il confronto con gli altri genera disagio, provate a ridimensionare le aspettative e prendete tutto con leggerezza: tranquilli, state facendo bene. Se l’oggetto del desiderio vi toglie la serenità con il suo apparire e sparire, voi dedicatevi ad altro.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’apertura sincera e disinteressata verso gli altri garantisce una ritrovata serenità: potrete passare una bella giornata sfruttando la vostra affabilità. Un invito a un aperitivo o a una festa offrirà l’occasione per fare nuove intriganti conoscenze.

Acquario. 21/1 – 19/2

La voglia di novità è da incoraggiare, ma la Luna nel segno trova dei nemici in Giove, Urano e Venere: serve cautela, forse più del solito, per non rischiare. Vi viene richiesta una maggiore collaborazione in casa: d’altronde la convivenza è un dare e avere.

Pesci. 20/2 – 20/3

Le occasioni non mancano, ma per coglierle serve un coraggio che oggi potreste non trovare: non disperate, ci saranno molte altre opportunità. Anche dalle relazioni più complesse e intricate riuscite spesso a ricavare stimoli e carica vitale