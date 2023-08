Oroscopo di domani 4 agosto 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 4 agosto 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 4 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Un contrattempo, una seccatura non da poco, potrebbe degenerare in una discussione piuttosto animata. Non ha senso cercare capri espiatori. Usate prudenza nel dare confidenza a persone che non intendono la discrezione come la intendete voi.

Toro. 21/4 – 20/5

Il sestile lunare a Giove e Urano vi procura forti emozioni, che dovrete però dosare: lasciarvi andare a espressioni esagerate non è la mossa da fare. Se c’è un sassolino che vi dà fastidio, meglio togliervelo subito: la pace riconquistata sarà dolcissima.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna nei Pesci è garanzia di impicci che si frappongono tra voi e i vostri propositi. Tanta costanza per rimanere a galla in questo fortunale. Ciò che è più importante è collocare le cose nella giusta prospettiva: vale anche per i vostri problemi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non accusate qualcuno per errori dovuti alla fretta o alla distrazione, poiché tutti sbagliano. Piuttosto, rimboccatevi le mani e collaborate. Alle proposte del partner non sapete come resistere, ma in fondo non c’è alcun motivo per farlo.

Leone. 23/7 – 23/8

La quotidianità va smossa con un “elettroshock” di fantasia: lasciate spazio alle iniziative degli amici e dei colleghi, non ve ne pentirete. Usate sempre la sincerità per esternare i vostri stati d’animo, a costo di sembrare fragili e insicuri.

Vergine. 24/8 – 22/9

Riguardo tutti quei sogni messi in un cassetto, continuate a ragionarci su: oggi però potrebbe mancare la concretezza per muovere passi determinanti. Tra gli amici c’è confidenza: qualcuno, senza però volervi ferire, potrebbe dirvi che avete esagerato.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se qualcosa non gira, provate a guardare la situazione da altri punti di vista, magari facendovi consigliare da una persona di cui vi fidate. Occorre comprensione e dialogo per trovare negli altri la gentilezza e l’apporto che più desiderate.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il cuore è sempre a caccia e in questa fase le prede sembrano essere in letargo: non sprecate energie con chi non vi merita, aspettate di meglio. Per non vanificare i vostri progetti, serve dare un’occhiata al bilancio e fare passi ben ponderati.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Bianca Signora nei Pesci assesta colpi duri all’umore, tirando fuori imprevisti fastidiosi. Non mollate la presa, fategli vedere chi è il più testardo. La serata porterà un po’ di relax, se vi saprete accontentare dell’atmosfera domestica con i vostri cari.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Oggi torna utile l’empatia, di cui avete le riserve piene: la comprensione di chi vi sta accanto gioca un ruolo fondamentale nel vostro successo. Se andate a sbattere contro un ostacolo, sorridete: niente è più spiazzante, per chi vorrebbe farvi un dispetto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il tran tran quotidiano è abbastanza soddisfacente, il capo è contento dei risultati e in famiglia vi dimostrano affetto. Godetevi questa calma. Un fuoriprogramma potrebbe trasformare il venerdì in qualcosa di insospettabilmente divertente.

Pesci. 20/2 – 20/3

La giornata richiede ponderatezza e buonsenso, fra alti e bassi: la Luna nel segno è bersagliata da Marte e sostenuta da Giove e Urano. Qualcuno, approfittando di troppa bontà e ingenuità, potrebbe tentare di raggirarvi. Occhi aperti!