Oroscopo di domani 8 agosto 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 8 agosto 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 8 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Sul lavoro avete tra le mani un jolly, potendo contare su collaboratori fidati: quanto basta per mettere a segno gli obiettivi cui aspirate. Se nell’attività e nello sport non avete di che temere, per gli affari di cuore meglio essere guardinghi.

Toro. 21/4 – 20/5

Spinti dal quadrato Sole-Luna, guardate in faccia la realtà: con Mercurio, Giove e Marte dalla vostra, se non vi piace, potete iniziare a modificarla. I rapporti familiari sono incrinati dal malumore: ci può stare, ma cercate di tenere la lingua a freno.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con un amico o un collega che si schierano dalla vostra parte, le questioni che sembravano dover essere le più amare diventano puro zucchero. Armonia e serenità quanto basta: come in ogni ricetta, è la mano dello chef a dosare sapientemente.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il solo modo per uscire da questa situazione è l’analisi: mettete da parte la fantasia e armatevi di coraggio, serve aderenza alla realtà. Cambiamenti nel campo professionale: se per ora siete in vacanza, fate programmi per la ripresa.

Leone. 23/7 – 23/8

Sotto scacco della Bianca Signora, nascondete i vostri sentimenti dietro una facciata di indifferenza. Qualcuno vi costringerà a gettare la maschera! Voglia di novità e bisogno di stabilità: una continua altalena di umori, senza soluzione di continuità.

Vergine. 24/8 – 22/9

Brillante periodo per la vita affettiva, con succose novità per quanto riguarda il cuore: una nuova storia o un’antica intesa che riprende il volo. Nell’ambito familiare, trovate un progetto comune su cui costruire basi solide per il vostro futuro.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con un complice ogni avventura è più semplice e avvincente: si prospetta una giornata costruttiva, in particolare sul fronte lavorativo. Per quelli in attesa di notizie importanti riguardanti la casa o la carriera, in arrivo risposte positive.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Malumore in vista, con la Luna in Toro! Niente passi falsi nella professione, specie con i colleghi con i quali siete già in rotta di collisione. Per voi non si va oltre il “qui e ora”: il cielo vi invita a chiudere con il passato e a guardare al domani.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Gli amici fedeli vi danno una mano nel placare le emozioni, permettendovi di dare il meglio nell’attività. Circondatevi di bellezza e di allegria. In arrivo belle notizie che riguardano le vacanze. Telefonate, messaggi inaspettati, ricordi condivisi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Diversamente dal solito, oggi la proverbiale prontezza di riflessi è sparita: un martedì di riflessione, in cui prendersela con calma. La Luna vi osserva di nascosto, e infonde costanza e autocontrollo: siete in pace e senza rimorsi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Vorreste decollare, ma prima dovete liberarvi di qualche conto in sospeso: non è il momento per futili illusioni, tutto va valutato attentamente. La tentazione del tradimento è forte: prima di fare errori irreparabili, provate a capire da dove nasce.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Toro rappresenta un’occasione per dare nuovo slancio all’entusiasmo: le idee stanno attendendo da tempo quel guizzo di concretezza. L’abilità nel gestire le finanze vi consente di resistere ai terremoti dello shopping e delle vacanze.