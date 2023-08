Oroscopo di domani 11 agosto 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 11 agosto 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Atmosfera tranquilla, lontano dal traffico esteriore e interiore: un positivo entusiasmo vi permette di riscoprire il piacere della compagnia. Le cose si rischiarano sul fronte affettivo. La comunicazione diretta è certamente la più efficace.

Toro. 21/4 – 20/5

L’arrivo delle ferie porta brio e aria nuova: grande protagonista l’amore. Ci saranno facce nuove che sapranno accendere la vostra curiosità. Non siate pretenziosi con voi stessi: i risultati più rapidi non possono essere ottimi, e viceversa.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Giornata contrastata, fra Venere e il Sole che sfilano per voi parati a festa, mentre Marte e Nettuno vi tengono sulle spine con i loro dispetti. Qualche bella sorpresa portatavi in dono dagli amici, ma state attenti a egoismo e prevaricazione.

Cancro. 22/6 – 22/7

Dal lavoro alle finanze, tutto sembra aggrovigliato nel caos: in realtà basta aprire il cuore con un’anima affine, per sentire che tutto andrà bene. Siete una forza, sotto quella dura corazza di timidezza: la creatività e l’intelligenza non vi mancano.

Leone. 23/7 – 23/8

Venerdì di fuoco, con la Luna e Venere in piacevole combutta: il rapporto riceve una gran spinta. Si sblocca una faccenda che sembrava essersi impantanata. Lievi incomprensioni in famiglia si possono risolvere partendo da una parola gentile, un abbraccio.

Vergine. 24/8 – 22/9

Una bella novità genera un fermento nel vostro cuore: una nuova storia, un viaggio, l’arrivo di una notizia vi renderanno luminosi e attraenti. Con l’esempio e la parola, mettete in riga chi dimostra di non conoscere il senso di responsabilità.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Clima più che positivo sotto lo sguardo della Luna in Gemelli. Una passeggiata in mezzo alla natura è una coccola che dovete regalarvi. La vita di coppia avanza giorno dopo giorno, fortificandosi e lasciandosi alle spalle le difficoltà.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Malumore evidente, ma di breve durata. Non c’è altro sistema per uscirne indenni, che badare al sodo evitando di sprecare energie inutili. Gli amici vi rispettano e sostengono le vostre idee, qualcuno si offre per accompagnarvi in un viaggio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Conferme su vari fronti: personale, sociale, professionale. Se c’è ancora qualcosa che non vi soddisfa, forse è perché siete troppo esigenti. Godetevi un’avventura o un flirt sui social, ma sempre mantenendo il controllo della situazione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se la quotidianità vi toglie il fiato, lasciatevi guidare dagli amici in un progetto divertente, stando bene attenti a non mettervi nei guai. Siete a disagio, pervasi dal nervosismo e dalla smania di fare qualcosa: colpa di un’esasperata gelosia.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il trigono lunare in Gemelli associa l’intuito all’ascolto, rendendovi dei punti di riferimento e dei buoni confidenti per chi vi sta intorno. Offrite sempre un’opportunità a una persona nuova, prima di porle un’etichetta e metterla alla porta.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il successo non è sempre una montagna da scalare in solitaria: a volte arriva attraverso nuovi contatti e relazioni sociali che arricchiscono. Sul lavoro le responsabilità aumentano, ma con loro anche le entrate, e questo vi motiva tantissimo.