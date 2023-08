Oroscopo della settimana dal 14 al 20 agosto 2023: la previsione settimanale di Artemide.

Ariete

Le influenze astrali pongono un enfasi significativa sull'importanza di adottare un ritmo più misurato e calmo nella tua settimana a venire. Questo è un momento propizio per sospendere l'azione impulsiva e concedersi il lusso di riflettere a lungo prima di prendere qualsiasi decisione di rilievo. Le tue scelte richiedono un'analisi ponderata, una riflessione approfondita e una valutazione dettagliata.

Nel contesto delle questioni cruciali, la prudenza deve essere la tua compagna costante. La saggezza dimostrata nell'esaminare tutte le variabili contribuirà a prepararti affrontare con successo le sfide che inevitabilmente si manifestano lungo il tuo cammino. Evita, pertanto, di farti coinvolgere in progetti avventurosi e dubbi incerti. Rallenta l'impulso verso situazioni che potrebbero rivelarsi troppo estreme o rischiose.

In questa fase, dedicare un surplus di tempo alla famiglia, alla cura della casa e alla sfera personale sarà profondamente gratificante. È il momento giusto per approfondire i legami familiari, per rafforzare i rapporti esistenti e forgiare nuove connessioni. La tranquillità domestica sarà una fonte di rinnovata energia e ispirazione.

Toro

L'orizzonte lavorativo si distende ampio e preponderante davanti al Toro, richiedendo un impegno quasi totalizzante. Tuttavia, è proprio attraverso questa dedizione che si aprono le porte per trasformare numerosi concetti e progetti, precedentemente considerati irrealizzabili, in tangibili successi.

E mentre l'ambiente lavorativo reclama la tua presenza, non dimenticare di riservare un'attenzione adeguata alle dinamiche domestiche. Trascorri diverse ore ogni giorno in attività connesse alla casa e alla famiglia, in modo da mantenere un equilibrio coerente tra gli ambiti della tua vita. La continuità delle tue responsabilità familiari è fondamentale per preservare un senso di normalità e per garantire che le tue priorità non subiscano sconvolgimenti radicali.

Un consiglio prezioso è quello di dedicare i fine settimana esclusivamente ai tuoi stretti collaboratori familiari. Questo tempo condiviso con coloro che sono più vicini a te non solo rafforzerà i legami esistenti, ma offrirà anche l'opportunità di rilassarsi e ricaricare le energie per affrontare la prossima settimana con rinnovata vitalità.

Gemelli

Un'opportunità di crescita professionale e successo si staglia all'orizzonte dei Gemelli, portando con sé un'ondata di cambiamenti positivi. Questa fase di espansione richiede uno sforzo proporzionato, ma non dovrai faticare eccessivamente per conseguire i tuoi obiettivi. La chiave in questo momento è esibire il tuo carattere imprenditoriale e il talento per gli affari. Questi tratti non solo contribuiranno al raggiungimento delle tue mete immediate, ma formeranno anche le basi solide per un futuro intriso di successo e realizzazioni.

L'impegno che investirai, in questa fase, darà frutti tangibili, materializzandosi in una stabilità finanziaria tanto attesa e in un avanzamento di carriera spedito. Le tue competenze e le tue aspirazioni si fonderanno in un mix che aprirà le porte a prospettive professionali sempre più allettanti. Tuttavia, mentre affronti quest'ascesa, non dimenticare l'importanza di bilanciare la tua vita lavorativa con momenti di qualità con la tua famiglia.

Investire il tuo tempo libero con coloro che ami è di fondamentale importanza. Questi momenti di connessione familiare non solo rafforzano i legami affettivi, ma ti offrono anche la prospettiva di staccare dalla frenesia professionale e ritrovare equilibrio interiore. La tua famiglia diventa un rifugio di conforto, una fonte di ispirazione e un luogo dove ricaricare le energie per affrontare le sfide future con rinnovata determinazione.

Cancro

Ti trovi di fronte a un momento di preparazione e adattamento, poiché non tutti i piani che hai messo in atto raggiungeranno il successo fin dalla prima volta. Per i nativi del Cancro, il cammino verso le stelle richiederà la navigazione attraverso un terreno difficile e accidentato. Tuttavia, è importante mantenere la calma e la determinazione di fronte a queste sfide, poiché è proprio attraverso queste difficoltà che acquisirai un'esperienza inestimabile. Questo bagaglio di esperienza diventerà la chiave per il successo tanto agognato che ti attende in un prossimo futuro.

Le sfide che ti troverai ad affrontare non dovrebbero scatenare la tua frustrazione, ma piuttosto dovrebbero essere accolte come opportunità di crescita e apprendimento. Ogni ostacolo superato aggiungerà un tassello al tuo arsenale di competenze e ti renderà più forte e resiliente di prima.

Nel momento in cui stai pianificando una vacanza o un periodo di relax, considera l'idea di optare per attività che coinvolgono un tempo libero attivo. Queste attività avranno il potere di espandere notevolmente i tuoi orizzonti, portando nuove prospettive nella tua vita. Esplorare nuovi luoghi e situazioni ti fornirà nuove impressioni e stimoli, contribuendo a nutrire la tua mente e il tuo spirito. La scoperta e l'esperienza di cose nuove saranno un'aggiunta significativa al tuo percorso di crescita personale.

Leone

Un periodo di eccezionale meraviglia e opportunità ti attende, caro Leone. Con la tua coscienza in pace, ti sarà possibile dedicare questo periodo a te stesso, ai tuoi interessi e ai tuoi desideri personali. Tutto ciò che hai messo da parte per perseguire i tuoi sogni e aspirazioni potrà finalmente trovare spazio e attenzione in questo momento.

Nelle relazioni romantiche, potrebbe esserci una leggera tensione in agguato. Tuttavia, è saggio evitare decisioni affrettate e drastiche, come interrompere una relazione o intraprendere nuove conoscenze. Questo è un momento in cui la calma e la riflessione sono particolarmente importanti. Prenditi il tempo necessario per valutare le situazioni e per comprendere appieno le dinamiche coinvolte.

Invece di concentrarti esclusivamente su queste questioni, è opportuno che ti dedichi alla cura della tua serenità. Concentrati sulla qualità del tuo riposo e sulla varietà delle attività di tempo libero che intraprendi. Sperimenta emozioni uniche attraverso esperienze nuove e stimolanti. Questi, infatti, sono i compiti centrali e prioritari che dovresti affrontare durante questa settimana. Lascia che la tua vita sia arricchita da momenti di gioia, divertimento e crescita personale, poiché questi elementi contribuiranno a rafforzare il tuo benessere complessivo.

Vergine

Le Vergine sono invitate a introdurre un tocco di creatività e spontaneità nell'affrontare affari e compiti di attualità. Sii audace nel cercare soluzioni e allontanati dagli schemi e dalle idee convenzionali, poiché seguire le vie tradizionali potrebbe non portarti ai risultati desiderati.

Nel contesto professionale, potresti trovarsi davanti a una decisione di grande importanza: considerare un cambiamento radicale nell'ambito della tua attività o addirittura valutare un cambio di carriera. Nel trattare tali questioni, la chiave è una ponderata riflessione su tutte le opzioni disponibili. Agisci solo dopo aver analizzato attentamente ogni aspetto, così da evitare rimpianti quando il tempo sarà passato.

Allontanati dalla rigidità e dagli schemi mentali fissi, cercando invece di abbracciare il cambiamento e l'adattamento. Nel tuo tempo libero, cerca di bilanciare la tua vita con attività piacevoli e arricchenti. Favorisci le comunicazioni che portano gioia e benessere, dedicati a attività creative che stimolano la tua mente e trova il tempo per lo sport e per passeggiate all'aperto. Mantenere un equilibrio tra lavoro e svago sarà fondamentale per la tua salute mentale e per il tuo benessere generale.

Bilancia

I Bilancia dovranno semplicemente sembrare irresistibili, perché tutta la settimana dovranno essere al centro di tutti gli eventi più importanti, quindi alloca saggiamente il tempo tra lavoro e riposo, ricorda che ora non puoi fare a meno del recupero. La tua attività, professionalità, responsabilità, intraprendenza saranno debitamente premiate con promettenti proposte e opportunità.

Sarà possibile dedicare tempo alle questioni domestiche e familiari solo più vicino al fine settimana, quindi distribuisci le responsabilità attuali tra i membri della tua famiglia in modo che in seguito il fine settimana non scompaia sotto un mucchio di problemi domestici accumulati.

Scorpione

Finalmente, l'impegno e i risultati ottenuti nel tuo lavoro saranno riconosciuti e apprezzati, ma questo non porterà necessariamente a una diminuzione della tensione. Anzi, con il tuo progresso professionale e di carriera, la domanda e le responsabilità che ti vengono assegnate aumenteranno in modo proporzionale. È importante essere pronti ad affrontare nuove sfide e ad adattarsi ai cambiamenti che questa crescita comporta.

Nel contesto delle relazioni personali, si prospetta una tendenza positiva. Le opportunità di incontri spontanei potrebbero trasformarsi in relazioni romantiche promettenti e durature. Sii aperto alle nuove connessioni e ai legami che si sviluppano naturalmente. Lasciati guidare dal tuo istinto e dalle tue emozioni, ma allo stesso tempo mantieni un approccio realistico e ponderato nelle tue interazioni.

Ricorda che il bilanciamento tra il successo professionale e il benessere personale è essenziale. Trova il tempo per prenderti cura di te stesso e delle tue relazioni, poiché un equilibrio sano tra la vita lavorativa e quella personale contribuirà a mantenere la tua energia e la tua positività. Accogli con gratitudine le sfide che si presentano, sia sul fronte lavorativo che nelle relazioni, poiché sono queste sfide che ti permetteranno di crescere e prosperare.

Sagittario

E' il momento di concentrare la tua attenzione sul lato personale della tua vita, Sagittario. Indirizza la tua energia e i tuoi sforzi verso il rafforzamento delle relazioni e la creazione di un'atmosfera positiva e armoniosa nella tua casa e nella tua famiglia. Dedica tempo a chi ti sta vicino e lavora per coltivare legami profondi e significativi.

Nel contesto lavorativo, è opportuno adottare un approccio pragmatico. Sarai incoraggiato a concentrarti su attività quotidiane che richiedono meno sforzo e impegno da parte tua. Questo non significa che dovrai evitare responsabilità, ma piuttosto che dovresti adottare una prospettiva più ragionevole e mantenere un equilibrio tra il tuo impegno lavorativo e le tue energie personali.

Tieni a mente che un equilibrio tra la tua sfera personale e professionale è essenziale per il tuo benessere complessivo. La tua casa e la tua famiglia rappresentano un rifugio di sostegno e amore, quindi investi tempo per coltivare queste connessioni preziose. E mentre affronti le sfide sul fronte lavorativo, fai in modo di mantenere la tua salute mentale e il tuo equilibrio attraverso una gestione oculata delle tue attività quotidiane.

Capricorno

Nelle tue interazioni con gli altri, è importante mostrare maggiore tolleranza e flessibilità, specialmente quando si tratta di valutare e giudicare le azioni dei tuoi colleghi Capricorno. Non tutti saranno all'altezza delle tue elevate aspettative, quindi sii disposto a compromessi e adattamenti.

Questo è un periodo in cui è necessario lasciar cadere ogni competizione e rivalità. Le relazioni devono ora essere costruite sulla base della partnership e della cooperazione. Prendi l'iniziativa nel creare legami collaborativi, mettendo da parte l'ego e lavorando insieme agli altri verso obiettivi comuni.

In questo momento, ti attende un periodo meraviglioso e promettente. Puoi pianificare con fiducia l'attuazione di tutti i tuoi piani e idee. L'atteggiamento collaborativo che stai adottando contribuirà a creare un ambiente positivo e produttivo, favorevole alla realizzazione dei tuoi obiettivi. Sfrutta questa fase per costruire relazioni solide e per fare progressi significativi nei tuoi progetti. Con una mente aperta e una prospettiva incentrata sulla cooperazione, sarai in grado di affrontare le sfide in modo costruttivo e ottenere risultati duraturi.

Acquario

Il tuo focus principale deve essere rivolto al lavoro, Acquario, poiché si stanno profilando nuove e promettenti opportunità che aspettano solo di essere abbracciate. Tuttavia, il primo passo è manifestare un reale desiderio di perseguire tali opportunità.

Sii diligente nel compiere i tuoi compiti attuali, dedicando particolare attenzione ai dettagli. Piccole lacune o errori possono emergere, e ci sono coloro che potrebbero cercare di sfruttarli a tuo svantaggio. Mantenere una rigorosa attenzione a ogni aspetto ti aiuterà a prevenire potenziali criticità.

Nel tuo tempo libero, cerca di arricchire la tua esperienza partecipando a eventi culturali stimolanti. Una visita a mostre, spettacoli teatrali o altri appuntamenti culturali non solo ti fornirà intrattenimento, ma anche ispirazione e nuove prospettive. Mantenere un equilibrio tra il lavoro e il tempo libero è cruciale, quindi assicurati di trovare momenti per rilassarti e nutrire la tua mente con stimoli creativi.

Pesci

Questo è il momento per adottare uno sguardo completamente nuovo sulla tua vita, sulle circostanze esterne e sul modo in cui interagisci con gli altri. Se qualcosa ti causa anche la minima insoddisfazione, è il momento di fare le correzioni necessarie.

Sii audace nel cercare nuovi approcci e prospettive. Non esitare a cambiare ciò che non ti soddisfa appieno. Ogni dettaglio conta, quindi prendi il tempo per esaminare attentamente ogni aspetto della tua vita e apporta le modifiche necessarie per raggiungere un maggiore benessere.

Aggiungi colore e varietà alla tua esistenza. Cerca nuove esperienze, relazioni e attività che possano portare freschezza e stimolo nella tua vita quotidiana. Spingiti al di là della tua zona di comfort e abbraccia l'inaspettato. Questo periodo è un'opportunità per scoprire nuove sfaccettature della tua personalità e per sperimentare il vero gusto della vita.

Lascia che questa fase sia caratterizzata dalla volontà di cambiare e migliorare. Con il coraggio di affrontare il nuovo e l'apertura nei confronti dell'inesplorato, potrai trasformare la tua vita in una straordinaria avventura ricca di colori e possibilità.